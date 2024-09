Cinema: filmes em cartaz no Recife e RMR de 26 de setembro a 02 de outubro; confira

A- A+

Na programação dos cinemas do Recife e RMR hoje, destaque para as estreias de "Pasárgada", primero filme dirigido pela atriz Dira Paes, e de "Pacto de Redenção", dirigido e protagonizado por Michael Keaton, além da pré-estreia do aguardado "Coringa: Delírio a Dois". Confira a seguir os filmes em cartaz de 26 de setembro a 02 de outubro:



PRÉ-ESTREIA



"Coringa: Delírio a Dois"

Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) está institucionalizado em Arkham à espera do julgamento por seus crimes como Coringa. Enquanto luta com sua dupla identidade, Arthur não apenas se depara com o amor verdadeiro, como encontra a música que sempre esteve dentro dele.

Direção: Todd Phillips







ESTREIA



"Pasárgada"

Irene (Dira Paes) é uma ornitóloga, solitária em seus 50 anos que, durante seu projeto de pesquisa no meio da floresta, redescobre sua tropicalidade após conhecer Manuel (Humberto Carrão), um jovem guia que fala a língua dos pássaros e traz à tona seus dilemas como mulher, mãe e profissional.

Direção: Dira Paes







"Pacto de Redenção"

John Knox (Michael Keaton), um assassino de aluguel, tem demência que está evoluindo rapidamente. Ele tem a oportunidade de se redimir ao salvar a vida de seu filho com quem não tem mais contato.

Direção: Michael Keaton







"A Forja"

Um ano depois de encerrar o ensino médio, o jovem Isaías Wright não tem planos para o futuro e é desafiado por sua mãe solo e um empresário de sucesso a começar a traçar um rumo melhor para sua vida. Ele passa a ser discipulado pelo seu novo mentor, conta com orações de sua mãe e de uma guerreira de orações, Dona Clara, e começa a descobrir o propósito de Deus para sua vida.

Diração: Alex Kendrick







"Ainda Somos os Mesmos"

Em 1973, após o golpe de estado chileno de Pinochet, o Chile era um dos lugares mais perigosos do mundo. Os únicos lugares seguros eram as embaixadas. Quando um brasileiro fugindo do exército chileno encontra abrigo na embaixada argentina, ele tentará sobreviver enquanto seu pai tenta resgatá-lo. Baseado em fatos.

Direção: Paulo Nascimento







"Deixe-me"

Todas as terças-feiras, uma vizinha cuida do filho de Claudine enquanto ela vai a um hotel nos Alpes Suíços para encontrar com homens que estão de passagem. Quando um deles decide prolongar a estadia por ela, Claudine fica confusa e começa a sonhar com uma vida diferente.

Direção: Maxime Rappaz







"Assexybilidade"

O filme fala sobre flerte, beijo na boca, namoro, masturbação, capacitismo e, é claro, sexo. A maior força do documentário é precisamente ouvir das pessoas com deficiência coisas que a sociedade não espera que elas digam e façam.

Direção: Daniel Gonçalves







"O Dia Que Te Conheci"

Zeca tenta levantar cedo para pegar o ônibus e chegar na escola da cidade vizinha, onde trabalha como bibliotecário. Acordar cedo anda cada vez mais difícil, mas um dia ele conhece Luísa e tudo muda em sua vida.

Direção: André Novais Oliveira







EM CARTAZ



"Passagrana"

Cansados de sobreviver aplicando pequenos golpes e correndo da polícia, Zoinhu (Wesley Guimarães), Linguinha (Juan Queiroz), Mãodelo (Elzio Vieira) e Alãodelom (Wenry Bueno) se deparam com um roubo que pode tirá-los da rua. O problema é que os amigos atravessaram o esquema de policiais corruptos e o golpe 'dá ruim'. No desespero, temendo por suas vidas, eles se aventuram a realizar um grande assalto a banco, digno das grandes produções do gênero já vistas nas telas de cinema.

Direção: Ravel Cabral







"A Menina e o Dragão"

No passado, dragões e humanos já foram amigos, mas a ganância dos homens destruiu essa aliança, fazendo com que as criaturas mágicas fossem caçadas e aprisionadas. Anos depois, a jovem Ping (Bella Chiang) encontra o último dos dragões imperiais e decide ajudá-lo. Perseguidos pelo exército do Imperador, essa dupla improvável embarca numa aventura cheia de magia e amizade, onde Ping precisa buscar dentro de si um poder adormecido para salvar os dragões e proteger aqueles que ama.

Direção: Jianping Li e Salvador Simó







"Transformers: O Início"

O longa conta a história de origem de Optimus Prime e Megatron, os maiores rivais da franquia, mas que um dia foram amigos tão ligados quanto irmãos e que mudaram o destino de Cybertron para sempre. No Brasil, Romulo Estrela, Camila Queiroz e Klebber Toledo dublam D-16/Megatron, Elita e Sentinel Prime respectivamente. O elenco de vozes originais conta com Chris Hemsworth, Brian Tyree Henry, Scarlett Johansson, Jon Hamm, Keegan-Michael Key, Steve Buscemi e Laurence Fishburne.

Direção: Josh Cooley







"Saudade Fez Morada Aqui Dentro"

Bruno tem 15 anos e está perdendo a visão de forma irreversível. Com todas as incertezas da adolescência, amplificadas pela cegueira iminente, a história converte o destino trágico de seu protagonista em um relato de aprendizagem coletivo.

Direção: Haroldo Borges







"Golpe de Sorte"

Fanny (Lou de Laâge) e Jean (Melvil Poupaud) parecem o casal ideal – ambos são profissionalmente bem-sucedidos, vivem em um apartamento lindo em um bairro exclusivo de Paris, e parecem estar tão apaixonados quanto estavam ao se conhecerem. Mas quando Fanny esbarra acidentalmente em Alain (Niels Schneider), o antigo colega de escola, ela fica encantada. Eles logo retomam o contato e se aproximam cada vez mais.

Direção: Woody Allen







"A Substância"

O filme narra a trajetória da atriz em declínio Elisabeth Sparkle, vivida por Demi Moore, que opta por experimentar uma peculiar substância: uma droga misteriosa que, à primeira vista, possui propriedades extraordinárias, conseguindo replicar células e gerar temporariamente uma versão rejuvenescida e aprimorada dela mesma. A partir dessa decisão, surge a personagem Sue, interpretada por Margaret Qualley, trazendo consigo uma sequência de bizarros acontecimentos.

Direção: Coralie Fargeat







"Jungkook - I Am Still"

Por meio de entrevistas exclusivas e inéditas e filmagens de bastidores, além de apresentações eletrizantes em shows, este novo filme mostra a jornada de oito meses de Jung Kook, capturando sua dedicação e crescimento inabaláveis.

Direção: Junsoo Park







"Juvenal e o Dragão"

Um jovem matuto e aventureiro terá sua coragem e benevolência testadas ao salvar a população de um reino, situado em meio ao sertão paraibano, de uma iminente ameaça – um dragão. Tudo isso para conquistar o coração da moça por quem se apaixonou.

Direção: Natalí Toledo







"Sidonie no Japão"

Sidonie é uma escritora francesa renomada, e está de luto por seu falecido marido. Convidada para ir ao Japão para o relançamento de seu primeiro livro, ela é recebida por seu misterioso editor japonês, que a leva a Kyoto, a cidade dos santuários e templos. À medida que viajam juntos pelas flores da primavera japonesa, aos poucos ela se abre para ele. No entanto, o espírito do falecido marido continua a assombrar Sidonie, e ela terá que finalmente deixar o passado para trás e se permitir amar novamente.

Direção: Elise Girard.







"Sofia Foi"

Sofia se encontra em um momento de vulnerabilidade após ter que deixar o apartamento onde estava hospedada. Entre a vida acadêmica e a necessidade de apoio, a jovem decide se esquivar das obrigações universitárias para trabalhar como tatuadora no campus. A noite cai e ela permanece à deriva, sozinha, entre os espaços da Universidade de São Paulo.

Direção: Pedro Geraldo







"Quando Eu Me Encontrar"

A partida de Dayane se desenrola na vida daqueles que ela deixou para trás. Sua mãe, Marluce, faz de tudo para não demonstrar o choque que a partida da filha lhe causou. A irmã mais nova de Dayane, Mariana, enfrenta alguns problemas na nova escola onde está estudando. Antônio, noivo de Dayane, se vê num vazio diante da partida dela e busca obsessivamente por respostas.

Direção: Amanda Pontes e Michelline Helena







"Silvio"

Além de felicidade, um baú também pode guardar muitos segredos. Baseado em fatos reais, Silvio Santos (Rodrigo Faro) relembra sua história de vida e revela acontecimentos dos bastidores que nunca foram mostrados. Durante o sequestro que marcou o Brasil, o apresentador precisa lutar para proteger sua família e seu legado enquanto encara de frente um dos momentos mais desafiadores da sua vida.

Direção: Marcelo Antunez







"Não Fale o Mal"

Quando uma família americana é convidada a passar o fim de semana na idílica casa de campo de uma charmosa família britânica, com quem fizeram amizade nas férias, o que começa como um feriado dos sonhos logo se transforma em um assustador e paralisante pesadelo psicológico.

Direção: James Watkins







"Nós"

“Se você não se identifica com o lugar em que nasceu e de alguma forma cria sobre isso, me escreve” – o anúncio de Letícia Simões nos classificados de um jornal possibilita encontros com as histórias de seis artistas radicados em Berlim. Temas como identidade, território e imigração perpassam as vivências compartilhadas.

Direção: Letícia Simões



"Os Fantasmas Ainda se Divertem: Beetlejuice Beetlejuice"

Beetlejuice está de volta! Depois de uma tragédia familiar inesperada, três gerações da família Deetz voltam para casa em Winter River. Ainda assombrada por Beetlejuice, a vida de Lydia vira de cabeça para baixo quando sua filha adolescente rebelde, Astrid, descobre a misteriosa maquete da cidade no sótão, e o portal para a vida após a morte é acidentalmente aberto. Com problemas em ambos os reinos, é apenas uma questão de tempo até que alguém diga o nome de Beetlejuice três vezes, e o demônio travesso volte para levar ao mundo seu próprio estilo de caos.

Direção: Tim Burton







"Longlegs - Vínculo Mortal"

A agente do FBI Lee Harker (Maika Monroe) é designada para um caso envolvendo um serial killer impiedoso que se autointitula Longlegs (Nicolas Cage). O assassino costuma deixar pistas com símbolos nas cenas do crime que apenas a agente é capaz de decifrar. A investigação toma rumos inesperados, enquanto Harker descobre uma conexão macabra com o assassino.

Direção: Oz Perkins







"Motel Destino"

Sob o céu em chamas numa beira de estrada do litoral cearense, o Motel Destino é palco de jogos perigosos de desejo, poder e violência. Uma noite, a chegada do jovem Heraldo transforma em definitivo o cotidiano do local.

Direção: Karim Aïnouz

"É Assim Que Acaba"

Lily Bloom (Blake Lively) é uma mulher que, após vivenciar eventos traumáticos na infância, decide começar uma vida nova em Boston e tentar abrir o próprio negócio. Como consequência dessa mudança de vida, Lily acredita que encontrou o amor verdadeiro em Ryle (Justin Baldoni), um charmoso neurocirurgião. No entanto, à medida que o relacionamento se torna cada vez mais sério, também surgem lembranças de como era o relacionamento de seus pais. Até que, repentinamente, Atlas Corrigan (Brandon Sklenar), seu primeiro amor e uma ligação com o passado uma alma gêmea, talvez? retorna para a vida de Lily. As coisas se complicam ainda mais, quando um incidente doloroso desencadeia um trauma do passado, ameaçando tudo o que Lily construiu com Ryle. Agora, com seu primeiro amor de volta em sua vida, ela precisará decidir se tem o que é preciso para levar o casamento adiante.

Direção: Justin Baldoni





''Deadpool & Wolverine''

Um apático Wade Wilson trabalha duro na vida civil. Seus dias como mercenário moralmente flexível, Deadpool, ficou para trás. Quando seu planeta enfrenta uma ameaça, Wade deve relutantemente vestir-se novamente com um ainda mais relutante... relutante? Mais relutante? Ele deve convencer um Wolverine.

Direção: Shawn Levy







"Luccas e Gi em: Dinossauros"

Com as incríveis locações da cidade de Miguel Pereira como pano de fundo, Luccas e Gi vão viver uma divertida aventura, repleta de ação e perigos, depois de descobrirem os planos de uma cientista ambiciosa e sem escrúpulos, que quer trazer os dinossauros de volta à vida. Com a ajuda de um paleontólogo com fama de maluco beleza e de dois agentes muito atrapalhados da CIA, Luccas vai precisar correr contra o tempo para salvar sua irmã das garras da vilã, que planeja usar Gi como cobaia em suas terríveis experiências.

Direção: Leandro Neri







"Meu Malvado Favorito 4"

Gru dá as boas-vindas a um novo membro da família, Gru Jr., que pretende atormentar seu pai. No entanto, sua existência pacífica logo desmorona quando um mentor do crime escapa da prisão e jura vingança contra Gru.

Direção: Chris Renaud

"Divertida Mente 2"

O novo filme retorna à mente da adolescente Riley durante o momento em que a sede de seus sentimentos (sua mente) está passando por uma demolição repentina para dar lugar a algo totalmente inesperado: novas emoções! Alegria, Tristeza, Raiva, Medo e Nojinho, que há muito tempo administram uma operação bem-sucedida em todos os sentidos, até Ansiedade, Inveja, Vergonha e Tédio aparecerem para dominar a mente da menina.

Direção: Kelsey Mann

"Tô de Graça"

Baseado na série líder de audiência do Multishow. Depois de ganhar uma indenização inesperada. Graça (Rodrigo Sant'Anna) decide torrar o dinheiro levando metade dos seus 14 filhos e filhas para um feriadão num resort luxuoso. A ideia é fazer uma grande surpresa para a filha mais velha que está namorando o playboy dono do estabelecimento. Mas o plano vai por água abaixo e, entre trapalhadas e confusões, a família acaba tendo que se acomodar num camping onde Graça reencontra um antigo crush.

Direção: César Rodrigues







"Vovó Ninja"

Arlete (Gloria Pires) vive reclusa e tem um estilo de vida zen. Ela se prepara para receber os três netos em sua casa, depois de muito tempo sem vê-los. Arlete não tem muita intimidade ou jeito com as crianças, que estão insatisfeitas de passar as férias com a avó em um sítio sem internet, cheio de regras e tarefas domésticas. Após uma tentativa de roubo no local, o caçula Davi (Angelo Vital) descobre que a avó tem habilidades fora do comum e, junto com os irmãos, faz de tudo para descobrir qual é o segredo de Arlete.

Direção: Bruno Barreto







"Princesa Adormecida"

Rosa é uma típica adolescente que sonha com liberdade e independência enquanto seus três tios, que a criaram como uma filha, a superprotegem a todo custo e não a deixam fazer nada

Direção: Bruno Garotti







ESPECIAL



"Superman" (1978) - Relançamento

Entre os dias 26 de setembro e 2 de outubro, os fãs do universo DC poderão reassistir ao clássico Superman (1978) nas telonas de todo o país. O filme traz consigo a emoção de reviver uma obra atemporal, considerada extremamente importante para ascensão dos filmes de super-herói ao longo das últimas décadas.

Direção: Richard Donner



"Paul McCartney e Wings - One Hand Clapping"

O público tem a oportunidade de voltar no tempo para 1974 e testemunhar a magia de Paul McCartney e Wings - One Hand Clapping. Um documentário cativante, filmado em fita de vídeo capturando a aparência e a sensação da época, explorando sua histórica sessão de gravação no Abbey Road Studios.

Direção: David Litchfield



"Coraline e o Mundo Secreto - 15º Aniversário" - Relançamento

Entediada em sua nova casa, Caroline Jones (Dakota Fanning) um dia encontra uma porta secreta. Através dela tem acesso a uma outra versão de sua própria vida, a qual aparentemente é bem parecida com a que leva. A diferença é que neste outro lado tudo parece ser melhor, inclusive as pessoas com quem convive. Caroline se empolga com a descoberta, mas logo descobre que há algo de errado quando seus pais alternativos tentam aprisioná-la neste novo mundo.

Direção: Henry Selick



I Mostra Camará de Cinema Ambiental

Com sessões gratuitas, evento ocorrerá nos dias 27 e 28 de setembro no Cine Teatro Bianor, em Vila da Fábrica, e no dia 29/09 no Parque Municipal Aldeia dos Camarás, no Km 11. A programação é gratuita e reunirá filmes nacionais e internacionais que exploram temas climáticos e ambientais de diferentes épocas.



14º Animage

A 14ª edição do Animage - Festival Internacional de Animação de Pernambuco acontece de 1 a 6 de outubro, no Recife. A programação gratuita e para todas as idades ocupada o Teatro do Parque, Cinema da Fundação Derby, Cinema da UFPE, Parque da Macaxeira e Praça da Lagoa do Araçá.



Festival Mosaico - Cinema da UFPE

Exibição de uma série de curtas-metragens produzidos por estudantes dos cursos de Cinema/Audiovisual. Será na quinta-feira (26) e na sexta (27), às 14h.



"Morte em Veneza" (Cineclube XHY 247) - Cinema da UFPE

O compositor Gustav von Aschenbach viaja para um resort em Veneza para fugir de uma crise pessoal e artística. Apesar da tranquilidade do local, ele desenvolve uma atração perturbadora por um adolescente, Tadzio. Mas as vidas de ambos são ameaçadas por uma epidemia de cólera.

Direção: Luchino Visconti



Chama Curtas - Cinema da Fundação/Derby

A sessão Chama Curtas, faixa mensal do Cinema da Fundação Joaquim Nabuco, apresenta neste sábado (28), o programa “China - Brasil”, com cinco obras inéditas no Recife, dirigidas por dois cineastas chineses e dois cineastas brasileiros.



Sessão Índigo - Cinema da Fundação/Museu

Adaptada para pessoas neurodivergentes, a exibição gratuita traz os curtas de animação pernambucanos “Salu e o Cavalo Marinho”, “Ciranda Feiticeira” e “Bia Desenha”.



In-Edit Brasil - Festival Internacional do Documentário Musical

A 16ª edição do evento retorna a Pernambuco e acontece de 18 a 26 de setembro, com 23 títulos nacionais e internacionais já confirmados, incluindo filmes históricos e, sobretudo, obras inéditas no circuito comercial. As exibições ocorrerão no Cinema do Porto, sala da Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj), no Recife, e no Teatro Fernando Santa Cruz, em Olinda, todas com entrada gratuita.



