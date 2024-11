Cinema ganha primeiro livro de roteiros de audiodescrição de longas pernambucanos

A- A+

O cinema do Museu da Fundação Joaquim Nabuco será palco do lançamento do livro “A Letra da Imagem: Audiodescrição de Filmes Pernambucanos Vol. 1, da audiodescritora e produtora cultural Liliana Tavares, no próximo dia 16 de novembro, a partir das 17h. A obra oferece ao público um olhar inédito sobre o conteúdo do roteiro da audiodescrição no audiovisual, especialmente nas produções de longa-metragem pernambucanas, revelando roteiros de audiodescrição de três marcos do cinema pernambucano: Veneza Americana (1925), Baile Perfumado (1997) e Bacurau (2019).

Resultado de pesquisas sobre a relação entre audiodescrição e camadas sonoras de filmes, o livro se debruça sobre os desafios específicos da adaptação de diferentes formatos audiovisuais. “Da ausência de diálogos e sons, ao excesso de elementos visuais, cada capítulo revela as escolhas técnicas e estéticas que compõem o processo, descortinando o meticuloso trabalho dos audiodescritores e a complexidade envolvida na tradução das narrativas para públicos com deficiência visual”, relata Liliana Tavares.

Segundo a autora, o livro também amplia a compreensão do público sobre o papel dos profissionais de acessibilidade e o processo de audiodescrição, desde a construção dos roteiros até a interação com diretores e roteiristas. “No Brasil, a acessibilidade no cinema ganhou impulso apenas em 2020, quando uma instrução normativa da Agência Nacional do Cinema (Ancine) obrigou todas as salas de exibição a oferecerem dispositivos para pessoas com deficiência visual e auditiva, tornando a audiodescrição essencial e promovendo a inclusão”, explica.

Com incentivo do 17º Edital do Programa de Fomento à Produção Audiovisual de Pernambuco – Funcultura 2022/2023, A Letra da Imagem marca o pioneirismo ao ser a primeira publicação no Brasil dedicada à divulgação de roteiros de audiodescrição. A obra foi produzida com a participação de especialistas, como Eliana Franco, que assina o prefácio; Elizabet Dias de Sá, consultora e usuária de audiodescrição, que assina a apresentação; e o professor de cinema Paulo Cunha, responsável por contextualizar a produção dos filmes envolvidos. Na orelha, um há um depoimento e Hilton Lacerda, diretor e roteirista,

Com tiragem inicial de 300 exemplares, o livro será distribuído gratuitamente no dia do lançamento, e uma versão acessível em PDF estará disponível online para o público em geral e, especialmente, para o público com deficiência visual, no site da Com Acessibilidade Comunicacional. A publicação pretende não apenas fomentar a produção de obras audiodescritas no Brasil, mas também atuar como referência para futuros trabalhos teóricos e práticos na área do audiovisual e da acessibilidade, valorizando a contribuição dos audiodescritores

Sobre a autora - Liliana Tavares é graduada em Psicologia, mestre em Educação e doutora em Comunicação, e atua como audiodescritora e produtora de conteúdos acessíveis. Gestora da Com Acessibilidade Comunicacional, é idealizadora e coordenadora das dez edições do premiado Festival VerOuvindo (2014-2024). Entre 2017 e 2019, foi supervisora do projeto Alumiar, da Fundaj. É autora do livro VerOuvindo: audiodescrição e o som do cinema, publicado pela Editora Massangana (2019) e organizadora do livro Notas proêmias: acessibilidade comunicacional para produções culturais (2013). Ao longo de sua trajetória, produziu acessibilidade para mais de 70 curtas e longas-metragens. Em 2024, recebeu o Prêmio Agente Cultura Viva de Pessoa com Deficiência, do Ministério da Cultura.

Serviço:

Evento: Lançamento do Livro “A Letra da Imagem: Audiodescrição de Filmes Pernambucanos Vol. 1”

Dia: 16.11

Local: cinema do Museu da Fundação Joaquim Nabuco

Horário: A partir das 17h

