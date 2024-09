Mestre Biloco e a Ciranda dos Cangaceiros: projeto será lançado em CD em festa neste domingo (22)

A- A+

Da cena cultural de Goiana, Mata Norte de Pernambuco, Mestre Biloco é, de fato, um mestre - brincante, da Cultura Popular e da ciranda.



E é para a ele e sua Ciranda dos Cangaceiros que a 2ª edição da Festa das Primaveras vai festejar, dentro da programação, gratuita, o lançamento do seu primeiro registro sonoro: "Mestre Biloco e a Ciranda dos Cangaceiros", disponibilizado nas plataformas digitais e também em CD.



A festa acontece no Calçadão da Misericórdia, localizado no Centro da cidade de Goiana, a partir das 17h.



Criada no início da década de 1970, há mais de cinco décadas a Ciranda dos Cangaceiros do Mestre Biloco anima festa de padroeiros, além de protagonizar também brincadeiras do ciclo junino.







Salvaguarda

da Ciranda

O projeto, produzido pelo selo Matinada Records, e idealizado pelo produtor fonográfico Alexandre Veloso, foi pensado para registrar, documentar, salvaguardar e difundir os mestres e a Ciranda - reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil, em 2021.



O registro sonoro - que conta com 13 faixas autorais, memórias e vivências do artista - conteceu na 1ª edição da Festa das Primaveras, em 2023, ocasião em que foi realizada uma celebração em frente à cada de Biloco, com participação de cirandeiros.

“Estou muito feliz de poder realizar este sonho. Quando eu formei a ciranda eu pensei em homenagear o cangaceiro Lampião. Até hoje, mais de cinco décadas depois, nós, integrantes do grupo, seguimos seus trajes. Eu, por exemplo, como sou o mestre, uso lenço no pescoço, em cor diferenciada, e de alguns objetos utilizados por Lampião.



Também não abro mão do meu apito, que uso para conduzir a ciranda, inclusive, sou um dos únicos, dentro da ciranda em Pernambuco, a ter esse diferencial. Além disso, coloco peruca e óculos escuros, objetos que me deixam mais parecido com cangaceiro ", contou, entusiasmando, Mestre Biloco.

Atrações como Mano de Baé, com o Coco de Roda, e Rodriguinho do Acordeon, além do Forró Baião nº 1 integram esta segunda edição da festa.



Poesia e literatura popular também vão fazer parte da programação, com os escritos contemporâneos de Philippe Wollney e a poesia de cordel de Edivaldo Cordelista.



Serviço

Lançamento do CD "Mestre Biloco e a Ciranda dos Cangaceiros"

Quando: Domingo (22), a partir das 17h

Onde: Calçadão da Misericórdia, em Goiana

Acesso gratuito

