A- A+

ROCK IN RIO Ciranda de Lia de Itamaracá embala o Rock in Rio no palco Global Village Artista pernambucana é atração, junto à Big Band da Ciranda, no domingo (22) do festival

A roda da ciranda de Lia de Itamaracá vai girar no Rock in Rio, no próximo domingo (22), no novo espaço do festival, o Global Village.



É por lá que a cirandeira de 80 anos, Patrimônio Vivo de Pernambuco, junto à sua Big Band da Cirada, vai explorar a arte da ciranda, da qual é mestra mundialmente conhecida.



No palco, Lia se apresentará com a potência da banda formada pelas Irmãs Baracho, Biu e Dulce (vocais), Ganga Barreto, Toinho e Tony Boy (percussão) Danda do Sax, Deco do Trombone, Biu Negão e Bibiu (sopros), Erick (teclados e baixo), Max (bateria e percussão) e Lígia Matos (Guitarra).





Com assinatura de André Brasileiro na direção artística, a apresentação (histórica) da cirandeira pernambucana, será marcada também por projeções visuais da VJ Mary Gatis, entre outras boas novas que prometem explorar a estética da cultura pernambucana, inclusive, nas vestes de Lia.

Crédito: Ytallo Barreto

Documentário

O show de Lia no Rock in Rio vai ganhar registros em um documentário que, além de bastidores e preparação da artista pernambucana para o festival, terá os shows realizados por ela e pela Big Band nas cidades de Arcoverde, Sertão do Estado, e em Itamaracá, no Litoral Norte.

Formada por Beto Hees e Ytallo Barreto na direção, o 'doc' deve ser lançado em breve, com a ideia de circular em exposições itinerantes sobre vida e obra da Rainha da Ciranda.



Além disso, o show na "Cidade do Rock" também vai inspirar a campanha "Lia in Rio".



Camisetas, ecobags, postais e cangas de praia integram o rol de produtos que serão lançados em uma loja virtual.





O show

Uma celebração aos orixás marca a abertura do show de Lia de Itamaracá no Rock in Rio, com canções para Exu, Yemanjá, Oxum e Xangô.



Na sequência Lia "ocupa" o palco Global Village como clássicos como "Eu Sou Lia", "Minha Ciranda" e Preta Cirandeira', entre outras do tradicional cancioneiro de cirandas da artista.





Uma homenagem a Dona Selma do Coco também integra o roteiro da apresentação, que terá ainda merengue e bolero interpretados por Lia, em canções como "Rosa Maria", Bom Dia Meu Amor"e Vizinha".



Na parte derradeira do show, Lia retorna às cirandas tradicionais, finalizando com "Dorme Pretinho" - adaptação de "Duerme Negrito", de Mercedes Sosa, que ganhou uma releitura emocionante na voz da cirandeira.

Serviço

Show de Lia de Itamaracá, com a Big Band da Ciranda

Quando: Domingo (22), às 15h30

Onde: Rock in Rio (Palco Global Village)

Veja também

TELEVISÃO ''Mania de Você'': Mavi e Luma são irmãos? Entenda quem é filho de quem na novela das nove