Circo Experimental Negro apresenta a 2ª edição da mostra DNA Afro

A- A+

Nos próximos dias 24 (domingo), 25 (segunda) e 30 de novembro (sábado), o Circo Experimental Negro (CEN) apresentará a segunda edição da mostra DNA Afro: Mostra de Processos Afrocentrados.

Celebrando as estéticas e culturas negras com performances circenses e teatrais inéditas e de narrativa afrofuturista, a mostra – que é itinerante e gratuita – irá aportar em três localidades: no Xambá (24), no Cervac (25) e na sede do Afoxé Alafin Oyó (30).

A mostra congrega a diversidade das artes negras e contará com: manipulação de objetos, b-boy, performances acrobáticas complexas, além de evoluções em aparelhos aéreos, assinadas pelos integrantes do CEN, com direção de Hammai Assis e Rob Silva.

Além disso, também marcarão presença artistas convidados, que apresentarão performances teatrais e números da palhaçaria negra.

“Com essa iniciativa, reafirmamos nosso compromisso com a valorização da cultura negra, da educação popular e das ancestralidades que confluem em diversas manifestações artísticas do povo preto”, diz a artista e pesquisadora Hammai Assis, nome à frente do CEN.

A mostra DNA Afro tem incentivo do Fundo Pernambucano de Incentivo à Cultura (Funcultura) e é culminância de um processo formativo tocado pelos artistas pesquisadores do CEN, do qual também fazem parte Rob Silva, Christian Lean, Márcia Ferreira e Ramon Fernandes.

“Nos inspiramos nos saberes e práticas de mestres e mestras das tradições circenses e afro-brasileiras para trocar experiências, com o objetivo de fortalecer as raízes da arte negra na cena contemporânea”, conta Rob Silva, também coordenador do CEN.

Circo Experimental Negro

É um coletivo artístico dedicado à pesquisa e à experimentação das estéticas afro-brasileiras no universo circense.

Através da fusão de técnicas de circo, danças urbanas, artes cênicas e ancestralidades, o CEN propõe uma reinterpretação das formas tradicionais de arte, dando visibilidade à cultura negra e criando espaços de reflexão e celebração da identidade afro-brasileira.

Além do trabalho estético/artístico, o CEN desenvolve projetos de circo social com crianças e adolescentes na Ilha de Itamaracá e realiza formações em letramento racial em diversos espaços culturais, escolas e universidades, fortalecendo a luta contra o racismo.

SERVIÇO

DNA Afro: Mostra de Processos Afrocentrados - 2ª edição

Quando: 24/11 (domingo), às 16h

Onde: Espaço Bongar, Na Rua Iêda, São Benedito, Olinda (por trás do Terminal Integrado da Xambá)

Acesso gratuito

Quando: 25/11 (segunda-feira), às 10h30

Onde: Cervac - Rua Morro da Conceição, nº 211, Morro da Conceição - Recife-PE

Acesso gratuito

*contará com intérprete de Libras

Quando: 30/11 (sábado), às 17h

Onde: Sede do Afoxé Alafin Oyó - Rua do Sol, nº 284, Carmo - Olinda-PE

Acesso gratuito

*abrindo a 30ª Noite do Cabelo Pixaim

Veja também

DECLARAÇÃO ''Você pode tirar todo o resto de mim. Nada mais importa'', diz Angelina Jolie sobre maternidade