Na semana da Consciência Negra, longa "Maputo Nakuzandza" é exibido no Cinema São Luiz

A- A+

Nesta semana em que lembramos a Consciência Negra, um filme que nos conecta com a Mãe África terá uma sessão especial, no cinema São Luiz, Centro do Recife.

Neste sábado (23), às 17h, será exibido “Maputo Nakuzandza”, produção que é parceria entre Brasil e Moçambique.

Com direção de Ariadine Zampaulo (Brasil) – que estará presente na sessão no São Luiz –, o filme tem produção e roteiro dela em parceria com Maria Clotilde Guirrugo (da Mariclô Produções, Moçambique) e distribuição da Desconoliza Filmes.

O filme

Em “Maputo Nakuzandza”, a capital moçambicana é a protagonista. Maputo, uma cidade que muito se parece com qualquer metrópole brasileira, seja pela língua que se fala, seja pelos resquícios da colonização portuguesa, da qual ainda se ressente em suas ruas e esquinas,

O filme começa no raiar do dia em Maputo e encerra-se ao final da noite. Entre esses dois momentos, diversas histórias acontecem simultaneamente: jovens saem de uma festa e nos quintais senhoras iniciam o dia; um homem corre; uma mulher chega de viagem; um turista passeia; um trabalhador apanha o transporte público; e uma noiva desaparece.

O que costura todas essas histórias é a Rádio Maputo Nakuzandza, que narra parte delas em sua programação, entre indicações de horário e músicas moçambicanas.

“Nakuzandza” vem da língua Changana – uma das mais faladas no sul de Moçambique – e significa “eu te amo”.

Feitura

De acordo com a diretora Ariadine, o filme nasceu de suas pesquisas sobre o cinema feito em Moçambique e foi rodado em 2017, quando ela foi a ao país através do programa de intercâmbio da graduação em Cinema na Universidade Federal Fluminense (Niterói-RJ).

“Me mudei para lá motivada principalmente pela pesquisa sobre a produção e história do cinema moçambicano. A ideia da produção de um filme surgiu depois de alguns meses morando em Maputo. Eu já estava envolvida em uma cena cultural e conhecendo pessoas que propiciaram a realização de um projeto como o ‘Maputo Nakuzandza’”, explica a diretora.

Ariadine decidiu, então, que queria falar de Maputo a partir de um mosaico de histórias, “algumas delas inspiradas em coisas que eu já conhecia ou tinha ouvido falar e outras que foram sendo desenvolvidas aos poucos, já sob imersão com a equipe do filme”, aponta a diretora, que desde o início do projeto tinha como protagonista a cidade de Maputo em si.

O longa traz cenas de diversos pontos da capital moçambicana, inclusive nas cenas nas quais o elenco figura de modo mais direto. A direção de fotografia em planos abertos permitiu a continuidade da existência de Maputo sem maiores interferências.

“A gente acompanhava um dos personagens, mas o ambiente ao redor seguia seu fluxo normal. As coisas que estavam acontecendo naquele momento não deixavam de acontecer por conta das filmagens. Pelo contrário, elas aparecem no filme como são”, revela o diretor de fotografia David Gross (Alemanha).

“Eu entregava uma ação simples na mão dos atores e era na improvisação que eles faziam a cena acontecer. O foco seguia sendo o movimento da cidade ao redor”, conta Ariadine.

Trajetória e premiações

Exibido em seus primeiros festivais em 2022, Maputo Nakuzandza já conquistou seis prêmios: Festival do Rio 2023 - Mostra Première Brasil: Novos Rumos (Prêmio Especial do Júri); XVIII Panorama Internacional Coisa de Cinema (Júri Indie Lisboa - Competitiva Nacional); “Melhor desenho de som” e “Melhor música original”, no BIS - Bienal do Cinema Sonoro, em Goiânia, este ano; e “Melhor Diretora Americana” e “Melhor Diretora de Longa-Metragem de Ficção” no oitavo Urusaro International Women Film Festival, em Ruanda, África.

O filme também recebeu Menção Especial do Júri (categoria New Visions), no Sicilia Queer Filmfest (Itália) e já viajou o mundo por meio de mostras distintas, tais como: New Directors/New Films (EUA), FIDMarseille (França), Mostra de Cinema de Tiradentes - Mostra Aurora (Brasil), Olhar de Cinema (Brasil), Festival Close-up 2022 (França), International African Film Festival 2022 (Argentina), 9th Porto/Post/Doc: Film & Media Festival (Portugal), Woche Der Kritik / Berlin Critic’s Week 2023 (Alemanha), Berwick Film & Media Arts Festival 2023 (Inglaterra) e FESPACO 2023 (Burkina Faso).



SERVIÇO

Exibição do filme “Maputo Nakuzandza”, de Ariadine Zampaulo

Quando: Sábado (23), às 17h

Onde: Cinema São Luiz - Rua da Aurora, 175, Boa Vista - Recife-PE

Ingressos: R$ 5 (meia entrada para todos)

Veja também

Lançamento Kendrick Lamar lança álbum surpresa