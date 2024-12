A- A+

Viradas mornas Com situações óbvias e histórias em círculo, "Mania de Você" se perde no próprio conceito De Emanuel Carneiro, a novela da Globo conta com Adriana Esteves, Chay Suede, Agatha Moreira e Nicolas Prattes

Com o slogan “O Jogo Vira o Tempo Todo” sendo propagado desde o início, “Mania de Você” mudou tanto desde a estreia em setembro que fica difícil identificar quais mudanças estavam previstas e quais foram inventadas para agitar a novela e tentar uma recuperação na audiência.

O fato é que o desenvolvimento inicial da história, muito inspirada no formato e na linguagem das séries e quase inteiramente focada no quarteto protagonista, formado por Viola, Luma, Mavi e Rudá, papéis de Gabz, Agatha Moreira, Chay Suede e Nicolas Prattes, afugentou boa parte do público.



Mesmo sendo relançada pela Globo e atualmente recontando parte de sua história o tempo todo para engajar novos espectadores, os números e a repercussão da atual trama das nove continua aquém do esperado.

Um folhetim que se preze tem um pouco de drama, muito de romance, alívio cômico e ação para movimentar a trama.



Fingindo esquecimento dessa base, o autor João Emanuel Carneiro entrega de fato personagens e sequências eletrizantes – que ainda têm o auxílio luxuoso de Adriana Esteves na pele da submissa Mércia. Mas com tantas idas e vindas, a história acaba andando em círculos.

Novela é de fato um trabalho coletivo e, mesmo com tantas cabeças pensantes na direção executiva e artística da Globo, a mente criativa do autor e da equipe de colaboradores de “Mania de Você” ainda insiste em pontos e situações que enfraquecem a já combalida dramaturgia.



Agora, além do principal segredo da trama estar guardado em um pendrive, tática já utilizada e muito criticada na época de “Avenida Brasil”, de 2012, a trama retorna a Portugal para trazer de volta Firmina, personagem de Joana de Verona.



Jovem portuguesa que ajudou o mocinho Rudá durante o calvário do personagem em terras lusitanas – onde ele foi traficado e forçado a trabalhar seminu em um restaurante –, ela volta ao enredo para dizer que está grávida do antigo amor e se tornar um trunfo do vilão Mavi.



Por falta de sorte ou estratégia, a virada poderia até ser instigante, caso a mesma história já não estivesse sendo contada com muito mais propriedade em “Volta por Cima”, atual sucesso das sete onde o casal principal precisa encarar a gravidez de uma ex.



Autor dos mais talentosos de sua geração e um dos únicos que conseguiu se manter na faixa das nove da Globo, a mais prestigiada da emissora, João Emanuel Carneiro é um caso atípico de novelista que parece ter vergonha de escrever novelas.



Depois de um tempo com a inspiração prejudicada, seu retorno em “Todas as Flores”, do Globoplay, mostrou ao público que o novelista entusiasta de grandes viradas ainda tinha muito a dizer.



O sucesso no streaming e a boa audiência na tevê aberta, onde foi exibida na difícil faixa das onze, fez a Globo recolocar Carneiro novamente na fila das 21h.



Esperando por um novelão clássico e urbano, após uma sequência de tramas rurais, o público vê em “Mania de Você” uma trama mais paradisíaca, bem ao gosto de séries premiadas como “Big Little Lies” e “White Lotus”.



Nem mesmo boas referências, entretanto, conseguem gerar núcleos cômicos potentes, dramas convincentes e personagens que levam o público a uma torcida, tudo o que falta em “Mania de Você”.

“Mania de Você” – Globo – de segunda a sábado, às 21h.

