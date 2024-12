Matuê depreda camarim após show e causa polêmica nas redes; assista

A- A+

Um vídeo protagonizado pelo rapper Matuê, 31 anos, dividiu opiniões nas redes, na madrugada desta segunda (23). Nas imagens, o artista aparece destruindo um camarim após o show que fez no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.



As imagens da destrição do espaço viralizaram no X (antigo Twitter). Nelas, o cantor cearense destrói as estruturas do camarim e joga bebida em membros da equipe.

A cena ocorreu no festival 30PRAUM, organizado pela staff do próprio cantor - já que o artista é sócio da produtora musical nordestina que tem nomes como WIU, Teto e Brandão.



Entre diversas críticas de internautas com a atitude do rapper, Pedro Siqueira, diretor de projetos da produtora, explicou a publicação. "A produtora do evento é a 30. O Matuê era o dono do evento. Foi a nossa última entrega do ano, um ano marcado por muito trabalho, muita entrega, muita dedicação e muito sucesso. Isso daí é uma brincadeira, uma comemoração dum time que merece!"

Veja também

recuperação Preta Gil está estável e se recuperando de cirurgia para retirada de tumores, afirma nota