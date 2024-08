Como a tecnologia e a inovação impactam no mercado de games

A- A+

Nós não precisamos ir muito longe para perceber o quanto a indústria dos videogames evoluiu. Ao comparar o mercado há 20 anos com o que temos hoje, as diferenças são como noite e dia. E apesar dos eventuais tropeços da adaptação, isso é positivo! Com a evolução surgem novos entretenimentos.

Dentre as razões para inovação no mercado de jogos eletrônicos está a tecnologia.Algumas tecnologias dos últimos anos, por exemplo, têm virado a indústria de ponta cabeça. No caso das criptomoedas, surgiram jogos como Bitcoin casino games. Na realidade virtual, temos os óculos que tornam a experiência melhor. E muito mais…

Possibilidades que antes não existiam passam a fazer parte desse universo alternativo, trazendo novas experiências aos players. Confira nossa lista abaixo!

Realidade aumentada

A realidade aumentada vem impactando o mercado de games há alguns anos, com a presença massiva dos óculos de “VR” (sigla de “Virtual Reality”, a realidade virtual) e títulos desenvolvidos com foco na tecnologia. Até mesmo games mainstream, como Resident Evil 7, possuem compatibilidade com VR.

Acessibilidade

A acessibilidade nos videogames não é representada por único tipo de tecnologia, mas por múltiplas, seguindo necessidades específicas dos jogadores. Dito isso, uma coisa é certa: ter a chance de adaptar títulos digitais para diferentes tipos de públicos expande o alcance e potencializa vendas na indústria.

Criptomoedas

A criptomoeda como forma de pagamento em entretenimento online já é uma realidade, mas pouco se fala sobre o seu papel no mercado dos jogos eletrônicos. O uso de Bitcoin casino games é um excelente exemplo, se tratando de um método comum e aceito por variadas casas de apostas online.

A Bitcoin não é a única criptomoeda aceita, é claro, mas é provavelmente a mais popular. Nos jogos de cassino online, o método de pagamento pode ser utilizado para fazer apostas, tanto nos títulos populares comuns ao espaço quanto nas apostas esportivas, variando de acordo com cada plataforma.

Metaverso

Você com certeza já ouviu falar do Metaverso no contexto do Facebook, mas a verdade é que essa tecnologia vai muito além, com o termo representando todo universo digital que pode ser explorado pelos usuários. Embora tenha uma história longa, é só recentemente que a tecnologia se popularizou.

Inteligências artificiais

Logo no primeiro parágrafo nós mencionamos as inteligências artificiais como um tópico debatido à exaustão, mas isso acontece por um bom motivo: elas estão em todos os cantos! Seu uso nos jogos não é novo, mas novas tecnologias permitiram que existisse inovação na forma como isso é aplicado.

Exemplos de usos criativos das tecnologias de IA em games incluem o controle da dificuldade dos desafios de acordo com a experiência do jogador, geração de cenários únicos durante cada jogatina, comportamentos complexos de inimigos e uma série de outras aplicações que aprimoram os games.

Se essa lista for revisitada daqui, digamos, 5 anos, os itens serão completamente diferentes. Isso acontece por uma simples razão: o que hoje é tendência e impacta o mercado, pode deixar de ser relevante num futuro próximo. O interessante é estar sempre atento ao que chega de novo nos games.

