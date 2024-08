A- A+

INSTRUMENTAL Concertos gratuitos da Sinfônica do Recife acontecem nesta terça-feira (27) e na quarta-feira (28) Apresentações, no Teatro de Santa Isabel e na Igreja Batista da Capunga, serão regidas pelo maestro Eduardo Pereira (SP)

Os derradeiros dias de agosto se avizinham e com eles a elegância do Teatro de Santa Isabel, reforçado por mais uma apresentação da Orquestra Sinfônica do Recife, que faz concerto gratuito nesta terça-feira (27), às 20h.



Tal qual o templo do teatro pernambucano, a Igreja Batista da Capunga também recebe o conjunto instrumental no dia seguinte, na quarta-feira (28), para a segunda apresentação, no mesmo horário.

Interessados podem retirar os ingressos para o concerto de amanhã, a partir das 10h no site www.ingressossantaisabel.recife.pe.gov.br.



Já para a apresentação da quarta-feira na Capunga, o acesso se dará por ordem de chegada, até atingir a capacidade máxima de 800 pessoas.



Maestro de São Paulo

Os concertos da Orquestra Sinfônica desta terça e quarta-feira vão contar com a participação do maestro de São Paulo, Eduardo Pereira.



Regente convidado, ele vai executar repertório protagonizado pela "Suíte nº 2", do compositor brasileiro Guerra Peixe - conhecido por celebrar a cultura musical em movimentos dedicados ao frevo, maracatu, aboio e caboclinho.

O programa das apresentações conta ainda com a peça "Suíte Folclórica Inglesa", de Vaughan Williams e uma composição do maestro Duda.



Crédito: Marcos Pastich/PCR



Música do austríaco Gustav Mahler também entra no repertório, e será apresentada com a participação da soprano alemã Clara Heupgen - integrante do Coro Filarmônico de Munique.

Programação de setembro

E quando setembro chegar, a Orquestra Sinfônica do Recife segue com concertos gratuitos. Serão quatro no total, já marcados para os dias 11, 12, 24 e 25 do próximo mês.



Vale lembrar que a Orquestra - que recém completou 94 anos de história - foi declarada Patrimônio Cultural Imaterial em 2018.



Os concertos do conjunto são oferecidos pela Prefeitura do Recife, através da Secretaria de Cultura e da Fundação de Cultura Cidade do Recife.

Serviço

Concerto da Orquestra Sinfônica do Recife

Quando: nesta terça-feira (27) e quarta-feira (28), às 20h

Onde: Teatro de Santa Isabel (terça) - Praça da República, s/n, Santo Antonio e Igreja Batista da Capunga (quarta) - Rua João Fernandes Vieira, Parque Amorim, Boa Vista

Acesso gratuito ao Santa Isabel, com retirada dos bilhetes neste site, a partir das 10h de amanhã; para a apresentação na Capunga, o acesso se dará por ordem de chegada



Informações: @orquestrasinfonicadorecife

