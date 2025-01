A- A+

los angeles Lady Gaga, Billie Eilish, Katy Perry: concerto por Los Angeles vai reunir astros do pop e rock FirAid está marcado para 30 de janeiro e terá transmissão ao vivo

Los Angeles se prepara para uma noite histórica em 30 de janeiro, quando estrelas como Lady Gaga, Joni Mitchell, Stevie Nicks, Billie Eilish e a banda Red Hot Chili Peppers subirão aos palcos do Intuit Dome e do Kia Forum para os dois concertos em benefício do FireAid.

O objetivo dos shows é apoiar comunidades devastadas por incêndios florestais no sul da Califórnia, unindo solidariedade e música.

A programação inclui ainda apresentações de Earth, Wind & Fire, Gwen Stefani, Sting, Dave Matthews e John Mayer, entre outros nomes de peso.

Mais artistas e convidados especiais serão anunciados nos próximos dias.

Os incêndios florestais que assolaram áreas como Pacific Palisades, Malibu e Altadena destruíram centenas de estruturas e deixaram milhares de pessoas desabrigadas.

Até o momento, mais de 170 mil moradores do condado de Los Angeles estão sob ordens ou avisos de evacuação.

Uma noite, dois palcos

A renda do FireAid será destinada à reconstrução da infraestrutura local, apoio às famílias deslocadas e desenvolvimento de tecnologias para prevenir desastres futuros.

Além de presenciar performances ao vivo, fãs do mundo inteiro poderão acompanhar o evento pelas transmissões em plataformas como Apple Music, Amazon Prime Video, YouTube, Netflix e Spotify.

Também haverá exibições em cinemas da rede AMC em 70 cidades dos EUA.

Os ingressos estarão disponíveis a partir de 22 de janeiro, com vendas organizadas pela Ticketmaster.

Doações adicionais podem ser feitas por meio de links disponibilizados pelos organizadores nas redes sociais.

Produzido por grandes nomes do entretenimento como Azoff Company, Live Nation e AEG Presents, o FireAid reúne esforços de empresas e instituições musicais, como ASCAP, Sony e Warner Music, que já fizeram doações multimilionárias para socorrer as vítimas e prevenir futuros desastres.

Confira a lista completa de artistas confirmados para o FireAid:

Lady Gaga

Green Day

Joni Mitchell

Stevie Nicks

Sting

Billie Eilish e Finneas

Katy Perry

Red Hot Chilli Peppers

Earth, Wind & Fire

Gracie Abrams

Gwen Stefani

Lil Baby

Pink

Jelly Roll

Rod Stewart

Dave Matthews e John Mayer

Stephen Stills

Tate McRae

