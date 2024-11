A- A+

CONCERTO Trilhas do cinema integram programa da Banda Sinfônica do Recife no Teatro do Parque Gratuito, o concerto acontece nesta quinta-feira (14), às 20h

Trilha de clássicos do cinema, como "Tubarão", "ET" e "A Bela e a Fera" perfazem o programa da Banda Sinfônica do Recife, em concerto gratuito apresentado nesta quinta-feira (14), no Teatro do Parque.



Com ingressos distribuídos na bilheteria do espaço, uma hora antes do horário do concerto, às 20h, a apresentação terá à frente o maestro Nenéu Liberalquino - que retorna à batuta da Sinfônica após período de afastamento por questões de sáude.





As Peças

O programa do concerto - oferecido pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Cultura e da Fundação de Cultura Cidade do Recife - preparado pelo maestro, apresenta ao público sete peças, com trilhas dos longas "ET" e "Tubarão" iniciando os trabalhos da noite.

Outro medley da noite - o primeiro vem na sequência do filme de Spielberg - será "A Bela e a Fera", momento em que o público vai se deparar com as composições "Prologue", "Belle", "Something There" e "Beauty and The Beast".





Trilhas do "Homem Aranha" e na sequência temas dos filmes "Cinema Paradiso" e "Batman" passam a integrar o repertório, finalizado por músicas dos filmes "Vingadores" e "Guerra nas Estrelas".

Serviço

Concerto da Banda Sinfônica do Recife, com trilhas do cinema

Quando: Quinta-feira, 14, às 20h

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista

Acesso gratuito, com ingressos distribuídos uma hora antes do horário do concerto

Informações: @bsinfonicadorecife

