Confira os resumos das novelas da semana (09/09 até 14/09)

No Rancho Fundo

Globo 18h15



Segunda - Zefa Leonel aconselha Primo Cícero sobre Quintilha. Seu Tico Leonel ameaça Sabá Bodó. Quintilha influencia Tobias Aldonço a desejar a suposta fortuna de Fé. Primo Cícero afirma a Esperança que não irá mais brigar pelas terras de Zefa Leonel. Quinota ajuda Torquato Tasso, que se recusa a acreditar na união de Artur e Blandina. Quinota chora nos braços de Caridade por conta da separação de Artur. Guilherme Tell pede ajuda a Marcelo Gouveia e Jordão Nicácio para seu duelo com Nastácio. Deodora expulsa Margaridinha e Benvinda do cabaré e Vespertino se revolta. Ariosto tenta seduzir Zefa Leonel, que ameaça o empresário.



Terça - Ariosto enfrenta Zefa Leonel, e Deodora questiona a proximidade dos dois. Dracena se irrita com a manipulação de Blandina a Zé Beltino. Tia Salete aconselha Dracena sobre Zé Beltino. Marcelo Gouveia planeja usar Guilherme Tell em seu plano com Jordão Nicácio. Quinota tenta comprar a parte de Artur no restaurante de Caridade. Ariosto afirma a Artur que os Leonel agora são seus inimigos. Vespertino recontrata Margaridinha, que comemora com Benvinda. Quinota oferece um emprego para Torquato Tasso. Ariosto comenta com Deodora que os Leonel têm uma grande dívida com ele pela quebra de contrato. Ariosto pensa em Zefa Leonel.



Quarta - Ariosto esconde um retrato de Zefa Leonel e Deodora percebe. Os Leonel se preocupam com as perseguições de Ariosto e Sabá Bodó. Nastácio confessa que se tornou sócio do restaurante e Caridade o beija. Deodora sofre ao constatar que Ariosto não lhe tem afeto. Artur gosta de conhecer o lado sincero de Blandina. Quinota aluga uma casa na cidade. Zefa Leonel pede ajuda financeira a Quinota. Vespertino admira Margaridinha, e compara a menina a Tia Salete. Blandina oferece aliança a Seu Tico Leonel contra Ariosto. Marcelo Gouveia e Jordão Nicácio combinam com um mafioso de usar Guilherme Tell para transportar pedras preciosas. Corina Castello pede ao Guarda Marcôni para atrapalhar Tia Salete. Quinota passa mal e Zefa Leonel desconfia.



Quinta - Zefa Leonel pergunta a Quinota se a filha está grávida. Tia Salete enfrenta Guarda Marcôni e Corina Castello. Caridade se recusa a atender Tôim Feitosa em seu restaurante. Zé Beltino percebe que tem sentimentos por Dracena, mas acaba fugindo da moça. Deodora alerta Zefa Leonel para se afastar de Ariosto. Marcelo Gouveia incentiva Sabá Bodó a embargar a Gruta Azul e se oferece para ajudá-lo. Aldenor ouve quando Sabá Bodó pede orientação para tirar as terras de Zefa Leonel. Vespertino se impressiona com a eficiência de Margaridinha. Tia Salete e Benvinda se preparam para trabalhar e ajudar a família. Quinota faz um teste de gravidez.



Sexta - Quinota confirma sua gravidez e Zefa Leonel apoia a filha. Juquinha ajuda Guilherme a se preparar para seu duelo por Caridade. Aldenor comenta com Nastácio sobre o que ouviu de Sabá Bodó, e pede ajuda a Lola. Dracena confessa a Tia Salete que está apaixonada por Zé Beltino. Quinota pede que Zefa Leonel guarde segredo para Artur sobre sua gravidez. Quintilha oferece aliança a Esperança. Blandina se vê cada vez mais apaixonada por Artur. Seu Tico Leonel comemora a gravidez de Quinota e Torquato Tasso ouve. Benvinda revela a Seu Tico Leonel que Margaridinha está trabalhando no cabaré. Torquato Tasso procura Artur.



Sábado - Torquato Tasso desiste de contar para Artur sobre a gravidez de Quinota. Padre Zezo repreende Quinota por esconder a novidade de Artur. Primo Cícero conta a Quintilha que não irá mais brigar pelas terras de Zefa Leonel, mas a mulher consegue manipular o noivo. Quinota sofre ao ver Blandina e Artur juntos mais uma vez. Fé insiste para que Esperança se afaste de Jordão Nicácio. Deodora rasga os vestidos e fotos de Dona Manuela e Ariosto se espanta com a reação da mulher. Seu Tico Leonel invade o cabaré atrás de Margaridinha. Ariosto expulsa Deodora de sua casa e garante que acabará com a vida dela. Margaridinha questiona Seu Tico Leonel sobre a identidade de sua mãe.



Família É Tudo

Globo 19h15



Segunda - Tom confronta Brenda. Murilo explica para Vênus que ela não pode retirar a denúncia que fez contra Ramón. Electra sorri vitoriosa ao ver o desespero de Jéssica. Otto captura Vênus, e a usa para atrair Léo. Chantal mostra para Lupita a gravação feita por Priscila. Frida/Catarina vê Plutão consolar Júpiter e se emociona. Andrômeda e Sheila chegam para se apresentar no programa de TV. Ubaiara tenta aconselhar Guto. Maya entrega mais uma carta anônima para Jéssica. Brenda decide ir ao encontro de Otto. Ubaiara/Pierre termina seu romance com Nanda. Guto convida Mila para sair. O pneu do carro de Tom fura, e ele interrompe a perseguição contra a mãe. Brenda se mostra para Vênus.



Terça - Brenda revela tudo o que fez para Vênus. Tom sente fortes dores de cabeça. Lupita vai com Chantal para o show de Júpiter. Frida/Catarina convence Edgar a conversar com ela. Léo se revolta contra Brenda. Otto arma cenário para eliminar Vênus e Léo, e Brenda implora pela vida do filho. Guto prepara uma surpresa para Mila. Tom vê o chalé em chamas e segue até o local. Jéssica e Hans discutem sobre o autor das cartas anônimas. Electra informa a Murilo que finalizará seu plano contra Jéssica. Plutão e Nicole se emocionam ao ver o show de Júpiter. Frida pensa em se revelar para Edgar. Lupita se declara para Júpiter. Tom invade o chalé em chamas para salvar Vênus.



Quarta - Tom retira Vênus do chalé e volta para pegar Léo. Lupita e Júpiter cantam juntos no show. Mila se reconcilia com o pai. Catarina marca um encontro com Furtado. Ubaiara/Youssef vai à casa de Leda. Tom ajuda Léo a sair do chalé e, depois, cai com dores na cabeça. Vênus ajuda Tom. Andrômeda e Sheila beijam Ernesto e Chicão, respectivamente, no palco do programa de TV. Catarina vê Frida falando com Furtado como se fosse ela. Guto e Mila se beijam. Tom é levado para a sala de cirurgia e Vênus avisa Maya. Ubaiara/Youssef chega com Leda ao mesmo restaurante onde Nanda está com Electra. Vênus se desespera ao saber que Tom pode não resistir.



Quinta - Vênus se culpa pelo estado de Tom e Léo tenta tranquilizá-la. Otto rouba o dinheiro de Brenda no aeroporto. Marieta conta para Plutão e Júpiter sobre o assassinato de Pedro. Nanda decide ir até Ubaiara, que se assusta ao vê-la. Ramón chega ao hospital e se emociona ao saber sobre Tom. Otto e Brenda são presos. Léo descobre que Ramón nunca soube de sua existência. Nanda vê Leda com Ubaiara. Hans confabula sobre Mila com Gina. Jéssica e Hans questionam Mila sobre as cartas anônimas. Maya decide contar para Vênus por que Tom terminou o noivado com ela.



Sexta - Vênus fica arrasada ao saber a verdade por Maya. Léo teme que Vênus não o perdoe. Hans pensa em dar um corretivo em Mila. Dulce fala com Vênus, Ramón e Maya sobre a cirurgia de Tom. Vênus presta depoimento na delegacia. Ramón fala com Brenda na cela. Ubaiara/Youssef tenta contar a verdade para Leda. Guto ouve Lupita falar sobre seus sentimentos por ele. Electra finge consolar Jéssica depois de ela ser expulsa do espetáculo. Léo decide se entregar à polícia. Os capangas de Hans chegam para atacar Furtado. Frida/Catarina descobre que Pedro foi assassinado e quase se revela para Nanda. Jéssica se descontrola ao receber um buquê de flores do chantagista misterioso. Tom desperta da cirurgia e vê Vênus e Ramón.



Sábado - Dulce avalia Tom na UTI. Catarina se preocupa com o estado de Frida ao vê-la com Nanda. Luca tenta disfarçar a satisfação vendo o estado de Jéssica. Vênus impede Léo de se entregar à polícia. Hans exige que Ernesto convença Andrômeda a ir para Miami. Lulu obriga a filha a fazer um vídeo difamando Sheila. Andrômeda salva Sheila de ser agredida na rua. Lulu se encanta por um dos empregados de Chicão. Electra reconhece Ubaiara ao vê-lo na pensão e avisa a Nanda. Maya se emociona ao ver Tom. Frida/Catarina chega à Fundação emocionada e Vênus estranha a reação da tia. Nanda decide contar sobre Ubaiara para Leda. Lupita vê Mila e Guto juntos. Hans entrega uma arma para Jéssica ir ao encontro do chantagista. Electra, Murilo e Luca se preparam para o encontro com Jéssica.

A Caverna Encantada

SBT 20h45



Segunda - André admite aos amigos que levou Anna para a toca dos Luíses, o que constitui infração. Mesmo com a desaprovação dos outros membros, André pede para ser expulso. Felipe e Rui comemoram a exclusão do líder dos Luíses. Flora comenta com Lavínia que o símbolo da fechadura atrás da estante da biblioteca é o mesmo símbolo do carimbo de Anna. Gabriel convence Norma a liberar Anna do castigo, mas a diretora mantém Moleza preso. Pilar fica contente por Gabriel ter ajudado a garota. Thomas revela a Goma que gostaria de trabalhar na Kiwi, uma empresa de celulares, computadores e tecnologia. Goma finge ser recrutador da Kiwi e oferece emprego para Thomas. Dalete, Tonico e Elisa alertam Norma de que ela está passando dos limites com Anna.



Terça - Norma dá aula sobre regras e liderança para Dalete, Tonico e Elisa. Moleza alerta Anna de que Lavínia está procurando pelo carimbo. Disfarçado de recrutador da Kiwi, Goma pede a carteira de trabalho para Thomas, que a entrega. Os meninos dos Luíses querem que Pedro seja o novo líder do grupo, mas ele não quer o cargo. Thomas percebe que caiu em um golpe e pede ajuda a Shirley e Wanda. Felipe e Rui armam uma cilada para André, que rasga o livro de normas da diretora, é flagrado e recebe demérito. Lavínia fica impaciente com a ajuda de Flora, mas ambas cobrem a fechadura da estante para que Anna não a encontre.



Quarta - Elisa dá aula para Nina e Benjamin para provar a Norma que é capaz de ser professora, mas adormece. Benjamin e Nina vestem Elisa de palhaça e Norma não gosta. Pedro quer que André volte aos Luíses, mas Felipe e Rui impedem. Após conselhos de Gabriel, Pedro aceita ser líder dos Luíses e decreta a lei de Aslan, perdoando André de todas as acusações. Gabriel se encanta com Pilar, que prepara uma aula de criptograma para os alunos. Anna e Moleza encontram a fechadura secreta na biblioteca e percebem que o carimbo é compatível. Anna leva Isadora para conhecer a fechadura, mas ambas não conseguem abri-la.



Quinta - Pilar dá aula sobre criptograma aos alunos. Manu fica de recuperação em matemática e Anna e Isadora falam para Pilar que vão ajudar a amiga. Shirley e Wanda revelam a Thomas que Goma era o recrutador da Kiwi. Goma devolve os pertences a ele e diz que tomou a atitude porque não queria vê-lo trabalhando em outro lugar. Lavínia toma o carimbo de Anna. Pedro e André ajudam Anna a recuperar o carimbo e, com Moleza, descobrem um livro com uma pista para abrir a fechadura. Goma auxilia Tonico preparando bala de cachorro-quente da Fafá, para conquistar novos clientes. Norma percebe que Moleza saiu da gaiola.



Sexta - Antes de voltar à gaiola, Moleza diz a Anna que não confia em Pedro e André. Norma recupera Moleza e dorme abraçada a ele. No livro, há apenas um desenho de um relógio. Pedro, André e Anna tentam decifrar o enigma, enquanto Lavínia aparece para atrapalhar. Pedro e André levam Lavínia para a cozinha e a distraem, preparando uma receita. Tonico divulga que, na compra de um produto na Tenditudo, os clientes ganham uma bala de cachorro-quente, o que atrai muitas pessoas para a van de Fafá. Anna percebe que a fechadura da estante da biblioteca se parece com um relógio. Tonico diz para Anna que a fechadura misteriosa é um quadro de luz e pede para que ela fique longe.

Mania de Você

Globo 21h15



Segunda Viola e Luma nascem no mesmo dia. Marcel leva Viola, abandonada pela mãe, para casa. Luma é herdeira de Cecília, que morre no parto da filha. Molina e Mércia armam para afastar o pai biológico de Luma, de olho na fortuna da criança. Passam-se 12 anos. Mavi se impressiona com Viola, ao vê-la fazendo acrobacia no sinal de trânsito. Em Angra dos Reis, Molina receia que a relação de Luma com Rudá possa atrapalhar seus planos. Rudá e Luma fazem um pacto de amor. Após alguns anos em Paris, Luma volta ao Brasil, para desespero de Molina. Luma afirma a Rudá que voltou para se casar com ele. Moema lembra a Rudá que a mulher da vida dele ainda está para chegar. Viola defende Marcel de Mosquito, e Mavi ajuda a menina a sair da comunidade.



Terça - Mavi aproveita a ausência de Mércia e instala microcâmeras no escritório de Molina. Viola não se sente confortável na presença de Molina. Viola conhece Rudá por acaso na ilha.



Quarta - Rudá ajuda Viola, que cai em um barranco e desloca o ombro. Mavi não gosta de ver Viola com Rudá. Luma deixa claro ao pai que a propriedade pertence a ela. Mavi tenta convencer Viola a ficar na ilha. Berta avisa a Molina que Henrique ficará um tempo na ilha com a mulher e o filho. Luma contrata Viola como sua assistente de cozinha. Viola revela a Luma que não é apaixonada por Mavi.



Quinta - Luma enfrenta Molina. Mércia aconselha Molina a se aproximar de Rudá. Henrique comunica a Ísis que deseja se separar dela. Ísis arma um plano com Guga. Molina convida Rudá para jantar em sua casa. Rudá e Viola se encontram.



Sexta - Molina trama para aproximar Luma de Mavi. Viola reage às atitudes de Molina. Henrique avisa a Berta que demitirá Guga. Henrique flagra Ísis com Guga e deduz que Tomás é filho dele. Ísis e Henrique brigam. Molina percebe o clima entre Rudá e Viola. Henrique sofre um acidente no mar. Molina observa Rudá com Viola. Molina filma Viola com Rudá. Berta e Tomás se desesperam quando Mavi comunica que encontraram Henrique. Rudá confessa a Luma que está apaixonado por outra pessoa.



Sábado - Luma se desespera e Viola se sente culpada. Rudá diz a Viola que não consegue ficar longe dela. Luma acusa Mércia de estar mancomunada com Molina. Moema aconselha Rudá a seguir seu coração. Luma perdoa Viola, com a condição de a amiga se afastar de Rudá. Mavi observa Molina saindo do quarto de Mércia e conclui que a mãe tem um caso com o patrão. Ísis arma para Guga. Mércia faz uma revelação a Mavi.

