Confira os resumos das novelas da semana (12/08 até 17/08)

A- A+

NO RANCHO FUNDO

Globo – 18h15



Segunda - Ariosto garante a Deodora que não sente nada por Zefa Leonel. Corina incentiva Tia Salete a não perdoar Vespertino. Primo Cícero flagra Esperança e Jordão juntos e expulsa o homem de sua casa. Blandina vê Zé Beltino e Dracena muito próximos. Zefa Leonel questiona Castorina sobre a vida de Blandina e Dracena. Esperança foge de casa. Deodora demite a funcionária da casa de Ariosto, e coloca Cira em seu lugar. Artur atropela Blandina.



Terça - Artur se preocupa com Blandina, que finge estar mal. Deodora convence Ariosto a aceitar Cira. Tia Salete tem uma lembrança do passado. Deodora exige que Cira siga suas instruções. Blandina reclama de seu casamento para Artur. Zé Beltino fala de Blandina para Dracena. Zefa Leonel pensa em desfazer a sociedade com Ariosto, e comenta com Quinota. Primo Cícero passa mal e Fé se desespera. Esperança dá um ultimato a Jordão. Blandina diz a Marcelo Gouveia que pode fazer Quinota voltar para ele. Quinota avisa a Ariosto que sua família quer desfazer a sociedade com ele.



Quarta - Ariosto exige falar com Zefa Leonel antes de rescindir o contrato. Caridade ajuda Primo Cícero. Deodora diz a Vespertino que se casará com Ariosto. Ariosto fala com Artur sobre Deodora, e Marcelo Gouveia ouve. Quinota informa a Zefa Leonel as condições do sogro para desfazer o contrato, e Seu Tico Leonel se enfurece. Caridade encontra Esperança. Marcelo tenta intrigar Nastácio e Benvinda contra os Leonel. Artur se preocupa por não conseguir falar para Quinota que atropelou Blandina. Blandina faz uma reunião com toda a família para anunciar sua separação. Zefa Leonel procura Ariosto.



Quinta - Zefa Leonel fica indignada com a proposta de Ariosto e declara guerra contra ele. Marcelo Gouveia se surpreende com a história de Alba. Blandina acusa Zé Beltino de tê-la traído com Dracena. Ariosto discute com Deodora. Dracena se recusa a ir embora com Blandina. Seu Tico Leonel consola Zé Beltino. Padre Zezo aconselha Zefa Leonel. Blandina afirma a Marcelo que irá tirar a Gruta Azul dos Leonel. Primo Cícero surpreende Caridade e Esperança. Zefa Leonel se preocupa ao saber do fim do casamento de Zé Beltino. Seu Tico Leonel procura Ariosto.



Sexta - Seu Tico Leonel exige conversar com Ariosto. Vespertino questiona Deodora sobre seus sentimentos por Ariosto. Cira conta para Deodora da visita de Seu Tico Leonel a Ariosto. Artur procura Deodora. Esperança vai embora e Primo Cícero fica desolado. Dracena abandona Blandina. Artur pede que Deodora se afaste de seu pai. Artur acaba com a briga entre Ariosto e Seu Tico Leonel. Nivalda e Sabá Bodó decidem se unir novamente. Primo Cícero pede Quintilha em casamento. Blandina teme que Marcelo Gouveia faça algo contra Dracena. Jordão ataca Artur na estrada.



Sábado - Jordão leva Artur para o cativeiro. Marcelo Gouveia sugere que Blandina convença Dracena a não fazer uma denúncia contra ela. Ariosto exige que Jordão não deixe que nada aconteça a Artur. Zefa Leonel cuida de Seu Tico Leonel. Deodora seduz Ariosto. Quinota se preocupa com o sumiço de Artur. Quintilha exige que Primo Cícero brigue pela Gruta Azul para se casar com ele. Nivalda pede que Saba Bodó convença Cira a voltar a trabalhar para eles. Marcelo ouve Ariosto contar para Deodora que mandou sequestrar Artur. Quinota chega à casa do sogro para saber do marido, e Ariosto se preocupa com a presença



FAMÍLIA É TUDO

Globo – 19h15



Segunda - Electra contém a raiva que sente de Jéssica. Brenda tenta dopar Paulina. Leda decide pagar uma mesada para Ubaiara. Andrômeda encontra Sheila e Chicão no avião para o Rio de Janeiro. Uma moça reconhece Lupita na rua, e Guto a destrata. Chantal conta para Lupita o que Júpiter fez com Elisa. Memo chega a São Paulo. Haroldinho e Kleberson se assustam com a grosseria de Catarina. Brenda proíbe Paulina de falar com Wilson. Electra pensa em Luca e Murilo. Vênus questiona Joana sobre seu pai. Memo encontra Lupita. Catarina encontra Furtado na rua e não o reconhece. Otto revela para Léo quem o mandou tirar a vida de Vênus.



Terça - Léo não acredita na revelação de Otto. Hans cobra de Gina sua infiltração na Fundação Todos Humanos. Lupita se apavora com as ameaças de Memo. Joana mente para Vênus e diz que não se lembra do acidente que sofreu com Pedro. Otto tenta convencer sua cúmplice a se encontrar com Léo. Sheila, Chicão, Andrômeda e Ernesto se hospedam no mesmo hotel. Brenda não deixa Paulina sair de casa. Tom decide marcar sua operação. Electra se enfurece com Jéssica depois de perder vaga de solista, e se vinga da rival. Júpiter e Guto estranham ao ver Memo com Lupita na pensão. Tom, Pudim e Laurinha flagram Vênus e Léo juntos.



Quarta - Vênus se desculpa com Tom. Jéssica vai para o hospital, e Electra fica em seu lugar no ensaio. Tom se diverte com Eva, os filhos e Maya. Paulina avisa a Wilson que o encontrará quando Brenda sair de casa. Sheila e Chicão ficam em um quarto ao lado do de Andrômeda. Memo não deixa Lupita sair com Guto. Murilo volta a morar com Luca. Léo chega ao local marcado por sua mãe. Leda e Nanda recebem uma visita misteriosa em suas casas. Lulu se encontra com uma pessoa em um restaurante. Vênus procura Joana.



Quinta - Vênus implora que Joana a ajude. Lulu conversa com o dono da gravadora de Andrômeda. Leda recebe Jules. Júpiter e Guto decidem espionar Lupita e Memo. Léo se encontra com Brenda e lembra de toda sua infância. Frida/Catarina chega ao samba com Furtado. Memo obriga Lupita a fingir ser sua amante diante de Guto. Brenda pede perdão a Léo. Hans manda Haroldinho para ensaiar Sheila. Frida/Catarina defende Plutão das ofensas de Max, e o skatista fica intrigado. Luca se encontra com Electra. Júpiter e Guto cobram uma satisfação de Lupita. Joana afirma a Vênus que quem a perseguiu foi um homem. Brenda revela a Léo quem atentou contra Pedro.



Sexta - Brenda explica toda a história sobre a morte de Pedro para Léo. Léo garante para Brenda que não contará nada para Vênus. Ramón estranha a saída de Brenda. Tom se emociona com o carinho de Eva. Plutão se lembra da avó ao ver Frida/Catarina. Nanda decide financiar Ubaiara/Pierre. Marieta se surpreende ao ver Jules com Leda. Andrômeda beija Ernesto para provocar Chicão. Electra chama Murilo para conversar. Luca se encontra com Jéssica na produtora. Hans orienta Gina a dopar Vênus. Guto exige que Lupita explique seu relacionamento com Memo.



Sábado - Memo não deixa Lupita falar com Guto, e entrega um aparelho para ela ajudar em seu plano. Jules exige que Marieta e Leda trabalhem para ele. Leda termina com Ubaiara/Youssef. Luca finge ser amigo de Jéssica. Gina coloca remédio na água de Vênus. Catarina tenta disfarçar os sentimentos por Furtado. Andrômeda reage incrédula ao ver o anúncio de Chicão em um ônibus. Ubaiara/Youssef se surpreende ao ver Leda de uniforme. Bia, Léo e Tom estranham o comportamento de Vênus. Joana fala para Brenda sobre a investigação de Vênus. Júpiter descobre que Memo está chantageando Lupita.

A CAVERNA ENCANTADA

SBT – 20h45



Segunda - Tonico desconversa com Anna sobre a origem do carimbo. Shirley e Wanda descobrem, através das partículas de goma, que o urso gigante de bala de goma é um organismo vivo. Anna comenta com Manu e Isadora que vai embora do Colégio Rosa dos Ventos. Lavínia escuta a conversa e fica feliz, enquanto recebe massagem de Flora. Moisés entra para o grupo dos Luíses. Goma Behr chora após encontrar o urso de goma derretido. Lavínia conta para Norma e Tonico que o assunto dos corredores é a saída de Anna do colégio. Tonico revela a Anna que nenhum parente vai buscá-la.



Terça - Norma deixa o colégio e vai em busca de algum parente vivo de Anna. Fafá comenta com Dalete que Pilar e Gabriel estão apaixonados, já que discutem muito. Nina e Benjamin escutam a conversa e, com a ajuda de Tonico, vão atrás de um presente para os professores. Anna, Manu e Isadora escrevem uma carta fingindo ser da diretoria de Carvard, universidade dos sonhos de Lavínia, e entregam para a rival. Lavínia grava vídeos para mostrar bom comportamento e visitar Carvard. Shirley e Wanda descobrem que o misterioso carimbo é mais antigo que o colégio. Gabriel e Pilar decidem manter bom relacionamento para não prejudicar os alunos.



Quarta - Gabriel e Pilar se ajudam e dão aula juntos. Anna entrega outro envelope de Carvard para Elisa, que repassa a Lavínia. Gabriel e Pilar vão a um passeio, mas Pilar convida a prima Betina, que leva junto César, Cristina e Thomas. César flerta com Pilar e Gabriel dá risada. Anna revela a Lavínia que não existe convite para Carvard, que tudo foi armação dela. Norma retorna ao colégio e diz para Anna que não encontrou nenhum parente dela. Anna fala para Manu que se sente mal por se vingar de Lavínia. Para Moisés entrar oficialmente para os Luíses, ele precisa ser cavalheiro e ajudar uma menina. As garotas do colégio correm atrás de Moisés. Norma conta para Elisa que vai fazer Anna descumprir regras para se retirar do colégio. Flora fica feliz que Lavínia não vai para Carvard.



Quinta - Moisés faz tudo que Jane quer, toma chá com ela e vê apresentação de balé, mas grita que não gosta dessas brincadeiras. Após Jane ficar chateada, Moisés pede desculpas. Norma quer que Lavínia incite Anna a ser péssima aluna. Lavínia fala para Anna que a prova do dia seguinte será de matemática e não de geografia. No dia do teste, Lavínia coloca a apostila embaixo da mesa de Anna, para insinuar que a garota está colando. Pilar encontra a apostila na carteira de Anna, que alega não ter sido ela a colocar o objeto ali. Pilar deixa Anna fazer a prova. Para acalmar Norma, Felipe e Rui escrevem um bilhete fingindo ser de um admirador secreto e deixam na mesa da diretora. Norma fala para Pilar que a prova de Anna está cancelada.



Sexta - Norma diz a Pilar que Anna vai refazer a prova na diretoria. Elisa flerta com Tonico e Dalete fica com ciúmes. Norma acredita que o admirador secreto possa ser Gabriel ou Tonico. Anna conta para as amigas que Pilar vai ajudá-la a estudar e Lavínia fica incomodada. Felipe deseja fazer uma nova carta se passando pelo admirador secreto de Norma, mas pede para Gabriel escrever, fingindo que vai entregar para uma menina. Norma corrige a prova e se espanta que Anna conseguiu gabaritar. A diretora quer tirar pontos por letra ilegível e erro de pontuação. Anna encontra um cartão antigo de Paulo para Catarina na biblioteca, no qual ele menciona ter mandado fazer um carimbo. Norma flagra Felipe na sala dela com a carta do admirador secreto e deseja saber quem é o autor.

RENASCER

Globo – 21h15



Segunda – Egídio disfarça quando Eliana avisa que Marçal desapareceu. Pitoco avisa a Sandra sobre a expulsão dos trabalhadores da roça de Egídio. José Inocêncio vai em direção ao pé de Jequitibá. Joana fica preocupada com o sumiço do marido. Tião se recusa a deixar o trabalho nas terras de Sandra. Teca fica mexida com o beijo de Pitoco. José Inocêncio conta a Inácia que não encontrou o pé de Jequitibá e nem o facão. Sandra, João Pedro e Eliana se surpreendem quando Egídio entra na sala com Damião.



Terça - Egídio se faz de vítima e insinua que Tião e os companheiros podem ser responsáveis pelo sumiço de Marçal. Eliana abre o jogo com Egídio e revela que teve um caso com Damião na esperança de que o coronel desista de contratá-lo. Kika decide dar um tempo na relação com Eriberto. Damião prova sua lealdade a Egídio. Norberto fica admirado com a apresentação de Lilith em um bar em Ilhéus. Ritinha tenta convencer Eriberto a ficar na fazenda. Rachid e Norberto se apresentam a Lilith.



Quarta - Lilith resolve partir com Rachid e Norberto para a vila. Rachid não gosta da reação de Iolanda em relação a Lilith, e decide ficar na venda de Norberto. Iolanda sente ciúmes de Lilith. Egídio finge bondade e vai ao acampamento com Sandra para pagar o salário dos trabalhadores de sua roça. Damião avisa a José Inocêncio que nunca faria mal a ninguém de sua família. Pastor Lívio comunica a Egídio que os acampados não aceitaram a oferta de trabalho do coronel. José Inocêncio avisa a Inácia que quer ir embora da fazenda.



Quinta - Inocêncio confidencia a Inácia que Damião sugeriu que ele fosse embora. Zinha conhece Lilith. Iolanda comenta com Pastor Lívio que Joana está sofrendo por causa de Tião. Kika percebe que Eriberto a convidou para o Forrobodó para que ela visse Bento dançando com Lilith. Ritinha aproveita para provocar Bento dançando com Eriberto. Mariana avisa a João Pedro que José Inocêncio vai embora atrás de Aurora. Teca e Pitoco se beijam pela primeira vez. José Inocêncio sente a presença de alguém e acredita ser Maria Santa.



Sexta - José Inocêncio pede a Inácia para se desfazer da manta. José Inocêncio coloca Bento e Kika à frente da fazenda em sua ausência. João Pedro se sente abandonado pelo pai. Egídio promete a Iolanda não prejudicar Tião e os acampados, em troca de vantagens no divórcio. Pastor Lívio não entende porque Iolanda irá abrir mão de seus direitos como ex-mulher de Egídio. Bento volta para a fazenda se sentindo o novo coronel, e Inácia o repreende. Eliana conta a Kika que está grávida e pede ajuda à advogada.



Sábado - João Pedro e Sandra se preocupam com Tião. José Inocêncio chega à fazenda de Aurora. Zinha apoia Joana, que sofre com o sumiço de Tião. Iolanda se recusa a ir com Kika ao cartório para dar entrada no divórcio. Egídio não gosta de saber que José Inocêncio viajou. Lilith convida Zinha para formar uma banda. Sandra decide sair da casa do pai ao saber do casamento de Egídio e da gravidez de Eliana. Inácia oferece o quarto de José Inocêncio para João Pedro e Sandra.

A INFÂNCIA DE ROMEU E JULIETA

SBT – 21h30



Segunda - Vitor sugere melhorar o ambiente do CEC e, pela primeira vez, Hélio adora a ideia do filho. Mariana visita Vera no hospital e pergunta se ela precisa de algo. Mariana pede desculpas por tudo o que fez. Julieta descobre que os pais estão namorando e fica feliz. Daniel propõe a Mariana e Julieta que voltem a morar com ele. Fausto pede ao policial para fazer uma ligação e convoca Leandro, Hélio e Clara para uma conversa. Téo diz a Romeu que eles perderam muito tempo brigando e que não vê a hora dele despertar do coma. Na cadeia, Fausto admite para Leandro, Hélio e Clara que foi o responsável pelo incêndio, mas que foi acidental e acabou fugindo. Fausto quer o perdão deles.



Terça - O capítulo não será exibido.



Quarta - Karen pede desculpas à família, especialmente a Ellen, por não ter sido uma boa irmã. Mauro e Laura querem que Alex faça um intercâmbio e o garoto gosta da ideia. Amanda diz a Bernardo que ele é um ótimo pai e que faz bem a Téo. Glaucia tem jantar em família com conciliação. Téo chama Bernardo e Enzo de pai. Fausto comenta com Leandro, Hélio e Clara que sempre quis ser amado e que ele foi excluído pelos amigos. Julieta vai até o quarto de Romeu e pede para ele voltar. No Mundo da Imaginação, Romeu avista uma semente dourada da árvore castanheira. Julieta consegue trazer Romeu do coma.



Quinta - Romeu acorda e diz a Julieta que estava escutando a voz dela. Vera entra no quarto e se emociona. Vera e Bernardo agradecem Julieta. Ainda no hospital, Daniel e Mariana se juntam com a família Monteiro para comemorar a recuperação de Romeu. Fausto diz que aprendeu a lição da pior maneira. Hélio e Leandro concordam que será difícil perdoar Fausto, mas Clara discorda e diz que se ele se arrependeu, eles só têm de perdoar, pois não têm mais idade para viver com rancor. Romeu entrega o presente de aniversário atrasado para Julieta. Amanda fala para Enzo que recebeu uma proposta de emprego de um supermercado famoso.



Sexta - No CEC, os jovens fazem uma homenagem a Romeu e Julieta. Um tempo se passa e Alex volta do intercâmbio. Leandro agradece Hélio por treinar os netos. Em um campeonato, Sofia e Téo jogam no time oposto ao de Romeu, Nando, Julieta e Karen. Téo dedica o gol para Rosalina. Dias se passam, Fausto sai da prisão e pede perdão a Romeu e Julieta. Daniel pede Mariana em casamento novamente. Mauro e Laura planejam uma viagem de casal. Muke recebe o resultado para ingressar no esporte que tanto ama. Leandro e Hélio jogam xadrez na praça, como antigamente.

Os resumos dos capítulos de todas as novelas são de responsabilidade de cada emissora – Os capítulos que vão ao ar estão sujeitos a eventuais reedições.

Veja também

Artes Visuais "Dualidades": exposição de Pietro Severi reúne pinturas sobre o Poço da Panela