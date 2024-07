Confira os resumos das novelas da semana (15/07 até 20/07)

A- A+

NO RANCHO FUNDO

Globo – 18h15



Segunda - Zefa Leonel teme pela vida de Ariosto e agradece quando Artur os encontra. Quinota e Benvinda se preocupam com a falta de notícias de Zefa Leonel. Artur resgata Ariosto, e Zefa Leonel e Quinota chamam um médico. Benvinda confessa a Margaridinha que tem sentimentos por Nastácio, e se sente culpada. Sabá Bodó sofre com a falta de Nivalda e Escolástica tenta confortá-lo. Nivalda se insinua para Aldenor. Deodora se espanta com as atitudes de Vespertino. Artur implora para que Ariosto desperte e se surpreende quando o pai abre os olhos.



Terça - Ariosto exige que Artur chame Zefa Leonel. Artur pede para Quinota voltar com ele para o hotel. Zefa Leonel confessa a Ariosto que ficou com receio de perdê-lo. Marcelo Gouveia influencia Seu Tico Leonel contra Zefa Leonel, e Padre Zezo se preocupa. Zefa Leonel revela a Ariosto que foi Artur quem salvou sua vida e o aconselha a agradecer o filho. Artur desabafa com Quinota que tem amor por Ariosto. Margaridinha fala mal de Zefa Leonel, que confronta a moça. Tia Salete e Floro Borromeu ficam presos na cela da delegacia. Seu Tico Leonel surpreende Zefa Leonel cuidando de Ariosto.



Quarta - Zefa Leonel expulsa Seu Tico Leonel de casa. Vespertino anuncia mudanças no cabaré, e Deodora fica confusa com suas atitudes. Artur e Quinota decidem se casar na igreja e avisam a Padre Zezo. Floro Borromeu afirma que só abrirá a cela quando Tia Salete aceitar seu pedido de casamento. Ariosto conversa com Seu Tico Leonel sobre Zefa Leonel. Quinota e Artur convidam Marcelo Gouveia para padrinho de seu casamento. Zefa Leonel estranha a ausência de Margaridinha. Vespertino incita Sabá Bodó a cobrar os impostos dos Leonel, na intenção de se vingar de Deodora. Seu Tico Leonel procura Marcelo, sem saber que o rapaz está com Blandina.



Quinta - Marcelo Gouveia faz intriga de Artur para Seu Tico Leonel e Blandina se surpreende com a astúcia do comparsa. Vespertino e Sabá Bodó selam um acordo. Celso impede que Margaridinha se hospede no hotel e Blandina acolhe a moça em seu quarto. Padre Zezo aconselha Zefa Leonel a reatar com o marido e a garimpeira desconversa. Marcelo Gouveia ensina a arte da sedução para Seu Tico Leonel. Sabá Bodó exonera Nivalda da prefeitura. Marcelo conta a Blandina a história de Zélia Noronha e Artur. Quinota e Artur anunciam a Zefa Leonel a data de seu casamento. Margaridinha flagra Aldenor com Nivalda. Zefa Leonel faz um convite a Artur e revela que a ideia foi de Ariosto.



Sexta - Ariosto agradece Artur por salvar sua vida, e os dois selam um acordo para trabalhar na exploração da Gruta Azul. Margaridinha explica a Aldenor que fugiu de Zefa Leonel e do Rancho Fundo, e o rapaz promete ajudá-la a permanecer na cidade. Zélia Noronha chega ao hotel. Tia Salete e Floro Borromeu tentam ajuda para saírem da cela. Marcelo sela um acordo com Zélia Noronha para acabar com o casamento de Artur. Primo Cícero visita o boteco de Caridade com Quintilha e as duas se encaram. Tobias Aldonço anuncia a Nivalda que seu cartão foi cancelado. Artur encontra Zélia.



Sábado - Artur apresenta Zélia Noronha a Quinota. Nivalda jura que fará a cidade se voltar contra Sabá Bodó. Deodora se aproxima de Zélia. Artur recebe um convite de Zélia para um jantar a três e Quinota aceita. Quinota questiona Artur sobre seus sentimentos por Zélia. Ariosto volta para sua casa e pensa em Dona Manuela. Ariosto se declara para Zefa Leonel, mas volta atrás ao perceber que a garimpeira não está pronta para ouvi-lo. Marcelo e Blanchette decidem mudar o visual de Seu Tico Leonel. Tia Salete consegue se libertar, mas acaba prendendo Guarda Marcôni com Floro Borromeu na cela. Marcelo e Blandina estão juntos, quando Zé Beltino bate à porta do quarto com Seu Tico Leonel.

FAMÍLIA É TUDO

Globo – 19h15



Segunda - Lupita e Guto decidem namorar. Chicão desiste de terminar com Andrômeda. Júpiter encontra Lupita e Guto juntos, e fica arrasado. Ubaiara mente para Leda durante o jantar. Hans faz intriga de Plutão para Nicole. Maya encontra os exames de Tom. Tom não consegue contar para Brenda sobre sua doença. Guto e Lupita se surpreendem com sua recepção ao chegarem à pensão. Júpiter sofre por Lupita. Ubaiara engana Leda para não pagar o jantar. Luca encontra uma foto de Ana. Vênus avisa a Eva que falou com uma assistente social, e a menina fica preocupada. Ubaiara chega à pensão para falar com os filhos. Vênus procura Tom.



Terça - Vênus exige que Tom diga por que terminou com ela. Maya procura um especialista para analisar os exames de Tom. Hans mobiliza a equipe de manutenção da gravadora para arrumar a casa de Nicole. Marieta incentiva Júpiter a se declarar para Lupita. Maya ajuda Luca a encontrar Ana. Tom sente fortes dores na cabeça enquanto fala com Ramón. Netuno/Léo tem uma lembrança de quando era pequeno. O produtor anuncia os nomes dos bailarinos escolhidos para o espetáculo. Ernesto chama Andrômeda para conhecer alguns compositores. Júpiter ouve Lupita dizer que não é mais apaixonada por ele.



Quarta - Vênus conversa com a assistente social, e Eva fica assustada. Jéssica se enfurece com o resultado da audição. Lupita agradece a Júpiter pela ajuda com Guto. Andrômeda abandona o trabalho na galeria para sair com Ernesto, e Chicão fica arrasado. Lulu decide ajudar Sheila a ficar com Chicão. Jéssica garante que tomará o lugar de Electra no espetáculo. Dra. Dulce tenta convencer Tom a realizar sua operação. Lupita recebe uma notícia sobre seu avô. Plutão exige conversar com Nicole. Guto leva Lupita para jantar no restaurante da Galeria. Maya desiste da diretoria da produtora, e Tom se surpreende. Luca garante a Electra que provará a armação contra ele.



Quinta - Electra se irrita com Luca. Paloma, uma das bailarinas escolhidas, vê Jéssica se insinuar para o produtor do espetáculo. Wilson descobre que Maya viu os exames de Tom. Paulina controla uma crise, após falar com Wilson. Plutão discute com Hans. Guto conta para Lupita sobre os golpes que seu pai aplica em mulheres. Lulu leva Sheila para falar com Chicão. Jéssica pede que o produtor do espetáculo tire Electra do grupo de bailarinos e a coloque em seu lugar. Maya vai com Luca atrás de Ana. Murilo faz uma serenata para Electra.



Sexta - Electra se encanta com a serenata feita por Murilo. Jéssica se desespera ao saber que Maya e Luca descobriram onde encontrar Ana. Sheila inventa uma desculpa para se aproximar de Chicão. Ubaiara aplica seu golpe em Leda. Sheila mostra uma foto de Andrômeda e Ernesto juntos para Chicão. Jéssica decide armar para Electra ser presa novamente. Murilo prepara uma surpresa para Electra. Sheila conta para Chicão que Andrômeda vai com Ernesto para o Rio de Janeiro. Memo cobra de Lupita o dinheiro para a suposta dívida de seu avô. Jéssica pede a ajuda de Hans para dar continuidade em seu plano contra Electra. Vênus procura Wilson. Tom cai na rua, e Maya o ajuda.



Sábado - Maya leva Tom para o hospital. Vênus questiona Wilson sobre o fim de seu namoro com Tom. Chantal sugere que Lupita investigue a história de Memo. Ubaiara mostra a foto de Leda para Chicão. Hans decide patrocinar Nicole. Mila avisa a Hans do novo plano de Jéssica contra Electra. Maya revela a Tom que sabe sobre seu estado de saúde. Brenda leva Laurinha e Pudim para visitar Paulina. Norma observa Electra chegar à quadra da comunidade e se aproxima de sua bolsa. Ernesto e Andrômeda chegam ao Rio de Janeiro. Netuno/Léo decide entrar em um concurso de culinária para impulsionar o restaurante da Galeria. Wilson vai com Luca atrás de Ana. Electra se preocupa quando a polícia chega à quadra da comunidade e avisa que fará uma blitz no local.

A INFÂNCIA DE ROMEU E JULIETA

SBT – 20h30



Segunda - Sofia é escolhida pelo olheiro de futebol. Dimitri, Ellen, Ian e Nath decifram os códigos do diário de Fausto e descobrem que ele escreveu uma peça teatral sobre o incêndio do passado em Castanheiras. Fred faz um show musical no Monter Mercado e Glaucia, escondida, vê o sucesso do ex-marido. Fausto convida Branca para ir ao casamento de Pórcia e Bassânio. O dia do casamento chega e Fausto se emociona ao ver a filha vestida de noiva.



Terça - Antes do casamento, Pórcia encontra a peça teatral escrita por Fausto e a entrega para Romeu. Bassânio recebe uma visita inesperada. Glaucia faz sucesso na internet, atinge 20 mil seguidores no perfil e consegue ganhar dinheiro. Bassânio é amarrado no CEC e Basílio, seu irmão gêmeo, finge ser o Bassânio no altar. No altar, Basílio, se passando por Bassânio, recusa a união de votos, mas Julieta desmascara Basílio. Bassânio é resgatado. Basílio foge, mas Bernardo, Daniel e Enzo conseguem prendê-lo.



Quarta - Romeu conta para Julieta que Fausto provocou o incêndio. Pórcia e Bassânio estão oficialmente casados. Fausto encontra Basílio no Armazém e o desamarra. Romeu e Julieta flagram a cena. Basílio revela a Bassânio que Fausto pagou para ele impedir o casamento do irmão e alerta que Fausto é mais perigoso do que parece. Hélio e Leandro ficam intrigados ao saber que Fausto causou o incêndio.



Quinta - À noite, Hélio e Clara se encontram com Leandro no Residencial Verona e visitam a casa de Fausto. Eles leem a peça na frente de Fausto, mas o zelador afirma ser ficção e que jamais provocaria um incêndio de propósito. Fausto ameaça Romeu, mandando o garoto ficar longe dele. Leandro chama Glaucia e Vitor ao escritório para avisar sobre a veracidade do vídeo.



Sexta - Leandro revela que o vídeo em que Vitor se declara responsável pelo desvio de dinheiro da Monter Holding foi feito por inteligência artificial e acredita que o hacker que Glaucia e Vitor contrataram esteja por trás disso. Leandro também elogia Glaucia, dizendo que ela está evoluindo. Glaucia fica feliz em ser motivo de orgulho e agradece. Bassânio escuta Branca e Clara brigarem por conta das cartas do admirador secreto.



RENASCER

Globo – 21h15



Segunda – Egídio propõe a Sandra dar metade de seus bens a Dona Patroa, caso ambas viajem para Salvador. Sandra rejeita João, e diz que seu amor por ele morreu com sua filha. Damião flagra Eliana com o cacau roubado das terras de Venâncio. Damião aceita ficar a serviço de Eliana, depois que a amante lhe comunica que pretende usar a mercadoria roubada para se livrar de Egídio. Augusto alerta João Pedro que o irmão está jurado de morte por Egídio. João Pedro avisa a Mariana que não é ela quem ele deseja ao seu lado. José Inocêncio e Aurora passam a noite juntos. Egídio mostra a Marçal a arma que usou para matar José Venâncio.



Terça - Marçal recebe ordem de Egídio para matar João Pedro. Sandra deixa claro para João Pedro que o casamento deles acabou. Mariana incita Marçal a sentir ódio de Egídio. José Inocêncio tem um mau pressentimento. Zinha tenta convencer João Pedro a pedir conselho ao pai. José Inocêncio confidencia a Deocleciano que está com a mesma sensação ruim que teve quando José Venâncio morreu. Zinha mostra a João Pedro a arma de Belarmino que ela pegou da parede, com a intenção de defender o amigo. Joana aceita ser sócia de Dona Patroa e Sandra no Forrobodó. Damião e Marçal trocam provocações. Egídio e Eliana seguem de carro na mesma estrada onde está João Pedro, quando um tiro é disparado.



Quarta - João Pedro acode Egídio, que foi baleado. Sandra insinua que João Pedro tenha atirado contra seu pai. Mariana desconfia de Marçal. Damião diz a Bento que não foi ele quem atirou em Egídio. Dona Patroa agradece a Augusto por ter salvo a vida de Egídio. Augusto se assegura que os irmãos não atiraram em Egídio. Bento critica o irmão por ter prestado socorro ao coronel. Décio avisa a Buba que seu pai, Humberto, passou mal e está debilitado. Zinha elogia Augusto pela primeira vez. Deocleciano aconselha José Inocêncio a voltar para casa e lhe pede paciência com João Pedro e Sandra. Egídio acusa João Pedro em seu depoimento para o delegado Nórcia. Dona Patroa e Eliana trocam ofensas. José Inocêncio visita João Pedro.



Quinta - José Inocêncio pede perdão a João Pedro, mas diz a Deocleciano que sente que perdeu o filho para sempre. José Inocêncio manda Bento chamar Kika para que ela venha até a fazenda. Delegado Nórcia interroga Marçal e o trata como um dos suspeitos. Augusto sente ciúmes de Buba, ao saber que Décio está apoiando a noiva nos cuidados com Humberto. José Inocêncio insinua que o delegado esteja suspeitando de sua família. Mariana aconselha Marçal a fugir. Tião acende uma vela para o capetinha e pede proteção a José Inocêncio. Buba insiste em ajudar Meire financeiramente. José Inocêncio explica a Kika o motivo de tê-la chamado. O fazendeiro quer que ela o ajude na defesa contra Eliana. Dona Patroa sente saudades de Rachid. Tião impede o delegado de tocar em seu capetinha.



Sexta - Tião é detido pelos policiais. Dona Patroa abre as portas da casa que era de Jacutinga para o povo entrar. Buba está decidida a ajudar Humberto, e trata da transferência do pai para o Rio com a ajuda de Augusto. Sandra diz a João Pedro que precisa superar sua dor sozinha. Dona Patroa conta a Sandra que viu João Pedro e Mariana conversando na venda de Norberto. Eriberto não gosta de saber que Kika foi para a fazenda e teme uma reaproximação da namorada com Bento. Joana desconfia de que Tião possa ter atirado em Egídio em troca do capetinha. Damião percebe o jeito frio como Ritinha trata Kika e fica intrigado. Zinha revela a José Inocêncio sobre a prisão de Tião.



Sábado - José Inocêncio pede a Kika e Bento para libertarem Tião da prisão. Kika acusa o delegado Nórcia de abuso de autoridade e intolerância religiosa ao prender Tião. Mariana deixa a casa de Egídio por causa de Sandra. Tião é solto. Kika sente que Bento está mudado. Damião ameaça Bento e ele confessa que ficou com Ritinha. Inácia apela para a promessa que Damião fez a Chico de proteger Ritinha. Dalva acolhe Tião. Meire e Décio ficam na casa de Buba. A mãe fica impressionada com o capricho e parabeniza Buba. Pastor Lívio aconselha Joana a não abandonar Tião. Mariana pede abrigo a Norberto. Damião pede dispensa a José Inocêncio para deixar a fazenda. Egídio admite a Marçal que é possível que a família Inocêncio não esteja envolvida em seu atentado. José Inocêncio estranha ao ver Mariana na venda de Norberto.

