Confira os resumos das novelas da semana (16/09 até 21/09)

No Rancho Fundo

Globo – 18h15



Segunda - Seu Tico Leonel despista os questionamentos de Margaridinha sobre sua mãe e exige que a menina deixe o cabaré. Tia Salete compartilha com Dracena sua esperança em seu futuro. Deodora consegue manipular Ariosto, que aceita oficializar o relacionamento dos dois. Quinota convida Dracena para jantar, mas acaba cruzando com Blandina e Artur. Zefa Leonel se culpa por esconder um segredo de Tia Salete. Dracena percebe que Blandina está apaixonada por Artur. Seu Tico Leonel e Vespertino brigam por Margaridinha. Caridade e Nastácio ficam juntos. Torquato Tasso afirma a Quinota que Artur merece saber de sua gravidez. Em conversa com Zefa Leonel, Tia Salete deduz que Quinota está grávida.



Terça - Zefa Leonel pede que Tia Salete guarde segredo sobre a gravidez de Quinota. Quinota garante a Torquato Tasso que Artur saberá de seu bebê no momento certo. Artur ajuda Blandina com seus investimentos, sem perceber que a moça está apaixonada por ele. Benvinda convence Seu Tico Leonel a deixar que Margaridinha cuide de sua vida. Deodora se alia a Nivalda. Guilherme Tell sofre ao perceber que Nastácio e Caridade estão juntos. Tia Salete tem uma visão sobre o dia em que deu à luz. Margaridinha volta a trabalhar com Vespertino. Jordão Nicácio informa a Marcelo Gouveia que precisa de mais dinheiro para manter o garimpo ilegal na Gruta Azul. Quinota sofre um acidente.



Quarta - Torquato Tasso ajuda Quinota, que se preocupa com o bebê. Deodora convida Quinota para um jantar em sua casa. Blandina sugere a Marcelo Gouveia que ambos aprimorem suas estratégias contra Artur e Quinota. Artur resgata Guilherme Tell do restaurante de Caridade. Tia Salete conta sobre sua visão com a criança a Zefa Leonel, que disfarça para a irmã. Deodora pressiona Ariosto a executar a dívida de Zefa Leonel. Corina Castelo faz uma oferta de emprego a Dracena, que rejeita a ex-patroa. Caridade compartilha seus sonhos com Nastácio. Blandina implora para que Dona Castorina deixe de trabalhar como faxineira. Artur descobre que Quinota está grávida.



Quinta - Artur confronta Quinota por não ter contado a ele sobre o bebê. Deodora pressiona Caridade a cozinhar para o jantar que dará em sua casa. Dra. Alba questiona os Leonel sobre sua situação financeira. Corina Castelo se irrita com a atenção que o trabalho de Tia Salete recebe. Deodora convida Quintilha para seu jantar e a dona do hotel recusa. Artur se revolta contra o fato de Quinota ter escondido sua gravidez. Blandina interrompe a conversa entre Artur e Quinota. Caridade desconfia quando um casal de estrangeiros chega a seu restaurante. Quinota afirma a Blandina que já sabe quem ela é de verdade.



Sexta - Quinota acusa Blandina de ter roubado Zé Beltino e exige que a moça se afaste de sua família. Os Leonel recebem uma intimação judicial de Primo Cícero. Quinota conta a Zefa Leonel que Artur descobriu sobre sua gravidez. Dona Castorina conforta Blandina, que sofre após a briga com Quinota. Juquinha e Seu Tico Leonel armam para que Primo Cícero acredite estar falando com Militana. Tia Salete e Corina Castelo se enfrentam. Dracena e Zé Beltino jantam juntos. Fubá Mimoso chega à cidade, à procura de Quintilha. Blandina revela a Marcelo Gouveia sobre a gravidez de Quinota. Caridade expulsa Deodora de seu restaurante, após ofensas contra Zefa Leonel. Blandina intriga Artur contra Quinota.



Sábado - Em conversa com Blandina, Artur acredita que Quinota o odeia. Quintilha teme a presença de Fubá Mimoso, que repara no anel de noivado da esposa. Primo Cícero cai no plano de Juquinha e Seu Tico Leonel, que acaba deixando seu celular na casa do parente. Marcelo Gouveia e Blandina armam para Artur. Tobias Aldonço conta a Fé que o marido de Quintilha está na cidade. Primo Cícero revela a Fé e Tobias que Militana lhe pediu para desistir das terras de Zefa Leonel. Tobias Aldonço e Fé encontram o celular de Seu Tico Leonel, sem saber que é dele. Quinota decide conversar com Artur, mas tem uma surpresa com Blandina.



Família É Tudo

Globo – 19h15



Segunda - Hans explica a Jéssica como manusear a arma. Lupita desiste de ir ao jantar na casa de Leda. A imprensa é chamada para assistir à gravação do clipe de Andrômeda e Sheila. Frida/Catarina quase se revela a Vênus. Hans acerta com Jéssica seu plano para acabar com o chantagista misterioso. Os apresentadores do programa de fofocas desconfiam da união de Andrômeda e Sheila. Tom apresenta uma evolução em seu quadro. Jéssica chega ao local do encontro, e Luca e Murilo avisam a Electra. Nanda vai à casa de Leda denunciar Ubaiara/Pierre/Youssef. Guto ouve Lupita falar com Chantal sobre ele. Hans descobre Murilo e Luca próximos ao local do encontro e avisa a Jéssica.



Terça - Jéssica confronta Electra. O capanga de Hans rende Luca e Murilo. Leda fica em choque ao descobrir que foi enganada por Ubaiara/Youssef. Lupita se mobiliza com a proximidade de Guto. Murilo e Luca conseguem se livrar do capanga e voltam para ajudar Electra. Ubaiara se declara para Leda. Frida/Catarina janta com Edgar no restaurante da galeria. Jéssica confessa seus crimes para Electra, e acaba presa. Dulce avisa que Tom ainda corre risco de morte. Lupita conversa com Júpiter.



Quarta - Lupita decide terminar com Júpiter. Leda procura Ubaiara. Ernesto confirma a Andrômeda que está

com Sheila. Maradona é atropelado, e Chicão se desespera. Andrômeda tem pressentimento e desiste de viajar. Jéssica exige que Hans a ajude. Maya e Vênus ficam ao lado de Tom durante sua recuperação no hospital. Guto e Júpiter pensam em Lupita. Chicão volta para a pensão com Maradona. Andrômeda e Sheila fazem um show juntas. Paulina e Wilson se beijam. Frida/Catarina e Edgar namoram. Furtado e Catarina ficam juntos. Passam-se dois meses. Tom volta para casa.



Quinta - Tom é recebido com festa ao chegar em casa. Hans reclama de Frida. Leda se surpreende ao ver Ubaiara trabalhando. Furtado e Edgar terminam o romance com Frida/Catarina. Léo e Tom se entendem. Catarina discute com Frida. Vênus avisa aos irmãos que falta pouco para eles baterem a meta da missão. Frida acerta com Catarina de revelar para Edgar e Furtado que ela está viva. Chega o dia do lançamento do clipe de Andrômeda e Sheila. Vênus reage intrigada ao comportamento de Frida/Catarina. Catarina chega ao local da festa de lançamento do clipe para trocar de lugar com Frida. Hans sequestra Catarina, acreditando se tratar de Frida.



Sexta - Frida/Catarina marca um encontro com Edgar. Toni filma Lulu e Tião juntos. Selminha flagra Chicão e Andrômeda e Ernesto e Sheila, aos beijos. Lupita volta para o Brasil com a avó. Ubaiara arma para ajudar Guto a ficar com Lupita. Frida se revela para Edgar. Vênus e Léo conversam e se entendem. Hans imobiliza Catarina. Vênus conta para Electra sobre sua desconfiança sobre a tia. Guto e Lupita caem na armadilha de Ubaiara. Mila conversa com Furtado sobre Guto. Chantal se interessa por Léo. Hans conta a Frida/Catarina sobre a morte da irmã.



Sábado - Hans inventa uma história para Frida, que finge ser Catarina. Mila confessa a Furtado que teme o que Hans pode fazer contra eles. Guto e Lupita se aproximam durante o falso sequestro. Júpiter sai para conversar com Mila. Paulina pede perdão a Vênus. Hans suborna o advogado responsável pelo falso testamento de sua tia. Edgar tenta convencer Frida a denunciar o sobrinho. Lupita avisa a Chantal que já decidiu com quem ficará. Vênus e os irmãos batem a meta da missão. Maya pede para conversar com Tom sobre seu relacionamento. Hans avisa aos primos que eles perderam a herança de Frida.

A Caverna Encantada

SBT – 20h45



Segunda - Tonico fala para Anna se afastar da estante da biblioteca. Norma se apaixona por Moleza e o batiza de Molenga. Lavínia conta para Dalete que André e Pedro bagunçaram a cozinha, e os dois comentam sobre o trabalho que deu para limpar o local. Utilizando a teoria do criptograma, Manu e Anna desvendam o segredo da porta secreta da estante de livros da biblioteca e finalmente descobrem a caverna encantada. Anna e Manu suspeitam que Tonico já sabia sobre a caverna encantada. Anna é hipnotizada por uma criatura e se torna agressiva com Manu. Após sair da caverna, Anna recebe Moleza e seu estado bruto se acalma.



Terça - O Colégio Rosa dos Ventos organiza um dia especial para homenagear as profissões e os alunos devem se vestir com roupas de ofícios que desejam ter no futuro. Felipe tenta destruir o vestido de Lavínia, mas Anna o impede. Sonhando em ser professora, Elisa copia as roupas de Pilar e se veste como ela. Anna se fantasia de Jane Goodall, etóloga pioneira no estudo de chimpanzés. Shirley e Wanda coletam provas para analisar um crime que ocorreu em um hotel. Anna e Moleza entram novamente na caverna encantada e escutam uma voz misteriosa.



Quarta - Anna vence o concurso de melhor fantasia, mas não está presente. Norma procura a garota pelo colégio. Anna é hipnotizada novamente e Moleza é arremessado por algo. Os professores ficam preocupados com o sumiço de Anna. Anna sai da caverna encantada e comenta com Manu que ouviu vozes estranhas. Shirley e Wanda têm discordâncias sobre a investigação criminal do hotel. Anna ganha a faixa de melhor fantasia e Lavínia chora por não ter recebido o prêmio. Thomas avisa Wanda e Shirley que a polícia já resolveu o caso do hotel. César é convidado para dar uma palestra sobre profissão para as crianças do colégio e Gabriel não gosta da presença dele na instituição. Goma também é convocado.



Quinta - Rui e Felipe querem descobrir o que os Luíses estão aprontando. Anna esconde de Isadora o segredo da caverna encantada. Goma fica nervoso para dar palestra às crianças e Gabriel o motiva. Shirley guarda mágoa de Wanda, o que deixa Wanda saturada. Goma se apresenta para os alunos e Norma fica brava com a bagunça que ele faz. Pedro e André discordam sobre os Luíses serem um grupo secreto. Gabriel propõe a Pilar que ele a acompanhe até em casa. Anna encontra Isadora na caverna encantada, que fica chateada por Anna ter mentido. Anna é hipnotizada e discute com Isadora. O morcego Maldonado, conhecido como Dodô, se apresenta para Anna e Isadora, mandando-as ir embora. Norma flagra Anna e Isadora na biblioteca.



Sexta - Norma suspende a entrada de qualquer pessoa na biblioteca. Goma libera Wanda para passar algumas noites na casa dele. Fafá deseja arrumar um pretendente para Dalete e Tonico vê Dalete manuseando fotos de outros homens, ficando com ciúmes. Shirley quer encontrar o paradeiro de Wanda. Manu e Isadora comentam que alguma força faz Anna ser hipnotizada e se tornar feroz. Pedro comanda uma missão para os Luíses pegarem alguns livros da biblioteca, mas eles são surpreendidos por Elisa.

Mania de Você

Globo – 21h15



Segunda – Mavi fica chocado com o vídeo de Viola com Rudá. Mavi enfrenta Molina. Molina convida Mavi para morar na casa dele e orienta ele a se distanciar de Viola. Ísis dá dinheiro a Guga, mas ele acha pouco e a pressiona. Mavi confronta Viola sobre seu amante. Luma questiona Rudá sobre a mulher por quem ele se apaixonou. Luma desabafa com Viola. Viola conta para Luma que está solteira de novo. Ísis junta todas as suas joias para dar a Guga. Mercia aconselha Luma a esquecer Rudá e ir embora da ilha. Incentivado por Molina, Mavi procura Rudá. Mavi conta a Luma que Rudá tem um caso com Viola.



Terça - Luma fica chocada com a revelação de Mavi. Molina mostra o vídeo para Luma, que se desespera. Molina incentiva Mavi a consolar Luma e se aproximar mais dela. Isis leva todas as suas joias para Guga, que lhe apresenta Leidi como sua namorada. Molina manda seguir Rudá, que vai até a casa de Viola. Mércia convence Luma a ir à casa de Viola, e ela flagra a amiga com Rudá. Luma confronta Viola. Ísis arma um plano contra Guga. Luma se revolta com Mércia ao perceber que ela armou para pegar Viola e Rudá juntos. Mércia alerta Molina sobre as desconfianças de Luma. Molina coloca Mavi contra Mércia. Mavi vai ao encontro de Luma na praia. Viola procura Luma e pede para conversarem.



Quarta - Viola conversa com Luma e diz que vai embora de Angra. Luma a perdoa, pede que ela trabalhe com ela e fique longe de Rudá. Berta conta sobre o paradeiro de Guga para Ísis, que coloca seu plano em prática. Mavi descobre sobre a relação entre Molina e Mércia. Mavi confronta Mércia, que o comove ao chorar e dizer não saber ser mãe. Mavi reage à forma com que Molina trata Mércia. Mércia revela que Molina é pai de Mavi. Ela diz que eles são uma família.



Quinta - Molina nega a paternidade de Mavi, que fica atordoado e sugere fazer um teste de DNA. Molina demite Mércia. Guga é baleado e faz Ísis de escudo humano. Luma vê que Mavi está confrontando Molina e quer saber o que está acontecendo. Luma não aceita a demissão de Mércia. Mavi diz a Mércia que vai ajudá-la. Viola e Rudá se encontram e ela pede que ele esqueça tudo que viveram. Viola procura Mavi e diz que vai ficar na ilha. Mavi conta a Viola que Molina é seu pai. Molina vai até a casa de Viola, que se assusta com a sua presença. Luma quer saber o motivo de seu pai estar na casa de Viola. Molina finge para Mércia que está arrependido e pede que ela desista de ir embora.



Sexta - Mércia diz a Mavi que Molina não é seu pai. Mavi fica atordoado e volta pra casa. Viola conta a Mavi que Molina esteve lá. Mércia desconfia das atitudes de Molina com ela. Mavi e Luma decidem ir juntos tirar satisfações com Molina. Berta mostra a Ísis a imagem de Guga na emergência. Guga invade a casa de Berta e faz Ísis de refém. Para defender a nora, Berta toma uma atitude drástica. Molina diz para Mavi que é melhor fazerem o teste de DNA. Mavi tenta mais uma vez convencer Mércia de irem embora da ilha. Viola conta a Rudá que decidiu ir embora por causa de Molina.



Sábado - Molina faz de tudo para agradar Mércia, que percebe suas intenções, já que ela conhece todos os seus segredos. Luma nota algo de errado com os depósitos que Molina faz para ela e pede ajuda de Mavi com os negócios na Zontex. Molina dopa Mércia. Luma tenta convencer Viola a fica na ilha com Mavi. Mércia vai perdendo os sentidos, mas consegue enviar uma mensagem para Mavi. Molina deixa Mércia na banheira com água e sai. Luma e Mavi salvam Mércia. Quando se recupera, ela faz revelações sobre o passado de Mavi e Luma. Molina apaga arquivos do seu computador. Luma, Mavi e Mércia, na companhia de um segurança, confrontam Molina. Luma manda Molina ir embora. O segurança leva Molina, que reage e consegue fugir. Molina vai à casa de Mavi e ameaça Viola. Rudá vai falar com Luma na mansão e fica sabendo de tudo o que acontece.

