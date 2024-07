Confira os resumos das novelas da semana (22/07 até 27/07)

A- A+

NO RANCHO FUNDO

Globo – 18h15



Segunda - Marcelo Gouveia se esconde embaixo da cama e Blandina abre a porta do quarto para Zé Beltino. Quinota questiona Artur sobre seus sentimentos por Zélia. Blandina disfarça quando Zé Beltino vê uma peça de roupa de Marcelo com a noiva. Culpado por supostamente ter magoado Blandina, Zé Beltino tenta se afogar, mas Dracena o salva. Marcelo pede que Blandina vá atrás de Zé Beltino. Ao ver Zé Beltino com Dracena, Blandina termina com o rapaz. Todos chegam para o casamento de Zé Beltino e Blandina, e Padre Zezo se irrita com a demora dos noivos. Zefa Leonel e Seu Tico Leonel se beijam, e Ariosto vê.



Terça - Ariosto deixa a casa de Zefa Leonel. Juquinha e Benvinda questionam se Seu Tico Leonel voltou para casa. Blandina manipula Zé Beltino para conseguir sua parte nas terras da Gruta Azul. Nivalda e Sabá Bodó trocam ofensas na igreja. Tia Salete liberta Floro Borromeu e Guarda Marconi da cela. Sem saber, Zé Beltino doa seus bens para Blandina. Marcelo apresenta Zélia Noronha a Blandina. Marcelo conta a Zélia que Primo Cícero é parente de Zefa Leonel. Padre Zezo concorda em casar Zé Beltino e Blandina, apesar do atraso. Zefa Leonel e Seu Tico Leonel chegam juntos à igreja.



Quarta - Blandina e Zé Beltino se casam. Zefa Leonel se emociona ao reunir sua família novamente. Zé Beltino não consegue relaxar em sua noite de núpcias e foge de Blandina. Floro Borromeu é acolhido na casa de Zefa Leonel. Zélia oferece um jantar para Quinota, que não se intimida e é admirada por Artur. Zefa Leonel afirma a Margaridinha, Aldenor e Benvinda que os ama. Dracena acolhe Zé Beltino em seu quarto, quando Blandina bate à sua porta.



Quinta - Blandina invade o quarto de Dracena, mas não encontra Zé Beltino. Zélia se frustra com a segurança que Quinota demonstra durante o jantar com Artur e Marcelo. Zé Beltino foge para o Rancho Fundo, mas Nastácio o confunde com um ladrão e acaba atirando contra o irmão. Zefa Leonel cuida de Zé Beltino. Ariosto vai ao cabaré e cobra os aluguéis atrasados de Deodora e Vespertino. Ariosto é rude com Deodora, que o ameaça. Blandina chega ao Rancho Fundo atrás de Zé Beltino. Quinota exige que Zélia se afaste de Artur e deixe a cidade.



Sexta - Quinota pede que Adalberto leve Zélia de volta à capital. Zé Beltino explica a Blandina seu acidente, e a moça decide ficar com o marido no Rancho Fundo. Seu Tico Leonel se preocupa com Zé Beltino. Benvinda questiona se Margaridinha voltará para casa. Ariosto sonda Deodora sobre seu passado com Zefa Leonel. Artur repreende Quinota ao saber que a moça expulsou Zélia da cidade, e Marcelo ouve a discussão dos dois. Artur faz menção de ir atrás de Zélia, e Quinota ameaça terminar com o rapaz.



Sábado - Quinota afirma a Artur que ele ainda sente amor por Zélia. Deodora entende que Ariosto tem sentimentos por Zefa Leonel, e os dois selam um acordo. Zefa Leonel declara seu amor por Seu Tico Leonel, e os dois se beijam. Artur vai atrás de Zélia, e Marcelo comemora o sucesso de seu plano. Zélia se insinua para Artur, que exige que a moça se afaste dele e de Quinota. Marcelo finge apoiar Quinota, e Artur os observa. Blandina sofre com o trabalho no Rancho Fundo. Quinota pede para conversar com Artur.

FAMÍLIA É TUDO

Globo – 19h15



Segunda - Electra alerta Murilo sobre a presença da polícia. Lulu faz intriga de Chicão e Sheila para Andrômeda. Tom e Maya começam a se entender. O policial encontra as drogas na bolsa de Electra. Norma avisa a Jéssica da prisão de Electra. A assistente social encontra Nildes e a leva para a Fundação. Netuno/Léo tem uma nova lembrança de seu passado. Vênus desconfia do comportamento de Eva ao rever Nildes. Júpiter se irrita ao ver Lupita apresentar Guto para sua avó. A bailarina Paloma vê Jéssica e o produtor do espetáculo juntos e fica intrigada. Murilo consegue liberar Electra da cadeia. Enéas reencontra Netuno/Léo. Luca encontra Ana. Vênus vê Tom e Maya juntos.



Terça - Ao avistar Vênus, Tom se afasta de Maya, que sugere que o rapaz conte a verdade para a ex. Murilo é libertado da cadeia. Ana afirma a Luca que foi Murilo quem pagou para ela armar contra ele. Ernesto se assusta com as exigências de Andrômeda para continuar com sua carreira. Chicão se incomoda com a chegada de Sheila à pensão. Plutão alerta Nicole sobre Hans. Netuno/Léo descobre sobre seu passado ao conversar com Enéas. Nildes obriga Eva a trabalhar na rua. Murilo e Electra se entendem. Tom leva Maya para jantar em sua casa. Guto prepara uma surpresa romântica para Lupita, e Júpiter fica enciumado. Luca diz a Electra que foi Murilo quem armou contra ele.



Quarta - Electra fica confusa com a história de Luca sobre a farsa. Chicão não deixa Ubaiara pegar o dinheiro de Guto. Vênus comenta com Bia que pretende voltar a investigar a morte de seu pai. Andrômeda desiste de sua carreira, e Ernesto se desespera. Leda fica encantada ao ver Ubaiara chegar de limusine para buscá-la. Vênus sente ciúme de Tom com Maya. Netuno/Léo tem mais uma lembrança de seu passado. Plutão ouve Hans convidando Nicole para ir a sua casa. Eva sofre com a exploração de Nildes. Júpiter vai até a pensão atrás de Lupita. Murilo pede para falar com Electra.



Quinta - Electra aceita conversar com Murilo. Jéssica teme ser desmascarada. Vênus pede a ajuda de Murilo em sua investigação. Júpiter arma um escândalo na pensão, atrapalhando a noite romântica de Guto e Lupita. Electra pede para Murilo se afastar dela. Andrômeda diz que precisa voltar para São Paulo. Brenda gosta de ver o entrosamento entre Tom e Maya. Nicole e Plutão reatam o namoro. Ubaiara manipula Leda. Andrômeda se surpreende com fãs em frente ao hotel. Hans reage perplexo ao ver que seus primos podem cumprir a missão de Frida antes do prazo. Netuno/Léo se lembra de que tentou tirar a vida de Vênus.



Sexta - Netuno/Léo fica atordoado com suas lembranças. Jéssica afirma a Electra que acredita na culpa de Luca. Mila leva Sheila e Chicão até a gravadora Mancini. Leda dá dinheiro para Ubaiara. Murilo tem uma ideia para reiniciar a investigação sobre a morte do pai de Vênus. Netuno/Léo pede para Enéas ajudá-lo a descobrir quem pediu que ele matasse Vênus. Paloma é dispensada do corpo de baile do espetáculo, e Jéssica assume seu lugar. Paloma revela para Nanda que Jéssica seduziu o produtor para entrar no espetáculo. Andrômeda desmaia ao ver que Sheila assinou um contrato com a Mancini Music. Nicole se demite da gravadora e enfrenta Hans. Vênus e Netuno/Léo se encontram com Tom e Maya na frente da casa de Eva.



Sábado - Vênus e Tom sentem ciúmes de Maya e Netuno/Léo, mas saem à procura de Eva pela cidade. Mila admira o comportamento de Guto. Electra se surpreende ao saber que Jéssica seduziu o produtor para entrar no espetáculo. Luca tem uma ideia para provar para Electra a culpa de Murilo. Vênus e Netuno/Léo encontram Eva, e Tom se incomoda com a proximidade da menina com o rival. Jéssica afirma a Mila que afastará Electra do espetáculo. Eva conta a verdade sobre sua vida para a assistente social. Tom reclama para Vênus da presença de Netuno/Léo perto de Eva. Lulu exige que Chicão se afaste de Andrômeda.

A INFÂNCIA DE ROMEU E JULIETA

SBT – 20h30



Segunda - Leandro decide investir no empreendimento de Nando. Dimitri, Ellen, Ian e Nath são proibidos pelos pais de entrar no Mundo da Imaginação, complicando a realização das missões. Os amigos da Julieta planejam uma festa surpresa para ela. Glaucia aparece na reunião de Fred com o produtor musical, que a reconhece da internet e propõe uma canção conjunta entre ela e Fred. Glaucia quer saber por que Fred não quer retomar o casamento.



Terça - Clara revela a Branca que Fausto é o verdadeiro admirador secreto. Branca manda Fausto ficar longe dela. Vera permite que Romeu vá à festa de Julieta, deixando-o feliz. Hélio confronta Fausto depois de descobrir que o zelador deu em cima de sua mulher. Fausto explica para Hélio que sempre foi apaixonado por Clara e que não conseguia esquecer seus sentimentos, especialmente após a morte de sua esposa, Virgínia. Hélio ordena que Fausto fique longe de Clara. Fausto implora pelo perdão de Hélio.



Quarta - Mariana pergunta se Vera está disposta a retomar a parceria. Hélio relembra que Fausto sempre tentou colocá-lo contra Leandro, desde pequenos. Fausto confessa a Clara que sempre foi apaixonado por ela e que eles combinavam. Clara responde que sempre gostou de Hélio e que Fausto está preso em fatos que não convêm. Hélio e Leandro vão até a casa de Fausto para falar do incêndio.



Quinta - Fausto comenta com Leandro e Hélio que sempre se sentiu excluído por eles. Telma conta a Mariana que, enquanto Mariana estava presa, se aproximou de Daniel. Mariana questiona o namorado. Fausto quer se vingar de todos. Julieta comemora aniversário com os amigos. Diego declara seu amor por Julieta e pergunta se ela quer namorar com ele. Julieta nega, dizendo que gosta de Romeu. Fausto aborda Romeu e o sequestra. Fred e Glaucia gravam a canção juntos.



Sexta - Fausto usa o celular de Romeu para enviar uma mensagem a Julieta, atraindo-a. Sem avisar o destino, Julieta deixa a festa de aniversário para encontrar Romeu. Ian e Dimitri levam Glaucia para o Mundo da Imaginação e Nath e Ellen levam Vitor. Mariana e Daniel chegam à festa e descobrem que Julieta não está no evento. Fausto amarra Romeu e Julieta em uma cadeira e conta sobre sua infância. Vera e Bernardo vão à casa de Daniel e ficam preocupados porque Romeu e Julieta não atendem as ligações. Enzo revela a Leandro que o hacker foi preso e que Fausto o contratou para prejudicar Vitor.

RENASCER

Globo – 21h15



Segunda – Delegado Nórcia estranha Tião ter o diabinho de José Inocêncio. Ele explica que foi um presente, mas é levado pelos policiais. Iolanda abre as portas da casa que era de Jacutinga para o povo entrar. Buba está decidida a ajudar Humberto a tratar de seus problemas de saúde, e providencia a transferência do pai para o Rio com a ajuda de Augusto. Sandra diz a João Pedro que precisa superar sua dor sozinha. Iolanda conta a Sandra que viu João Pedro e Mariana conversando na venda de Norberto. Eriberto não gosta de saber que Kika foi para a fazenda de José Inocêncio. Joana desconfia de que Tião possa ter atirado em Egídio em troca do capetinha. Damião percebe o jeito estranho como Ritinha trata Kika. Zinha revela a José Inocêncio sobre a prisão de Tião Galinha.



Terça - Mariana deixa a casa de Egídio por causa de Sandra. José Inocêncio pede a Kika e Bento para libertarem Tião da prisão. Kika acusa o delegado de abuso de autoridade e intolerância religiosa ao prender Tião. Kika sente que Bento está mudado. Damião ameaça Bento para que ele confesse a relação com Ritinha. Inácia apela para a promessa que Damião fez a Chico. Dalva acolhe Tião no acampamento. Pastor Lívio aconselha Joana a não abandonar Tião. Mariana pede abrigo a Norberto na venda. Damião pede dispensa a José Inocêncio para deixar a fazenda. Egídio admite a Marçal que é possível que a família Inocêncio não esteja envolvida em seu atentado. José Inocêncio estranha ao ver Mariana na venda de Norberto.



Quarta - Mariana e José Inocêncio conversam de forma amigável. Joana tenta convencer Tião de desistir de seus sonhos. José Inocêncio reconhece para João Pedro que agiu de forma errada com ele e admite ter sido um fardo na vida do filho durante todos esses anos. Em conversa com Marçal, Egídio revela que pensa em dar um sumiço em Eliana. Morena acolhe Sandra. Meire agradece às amigas de Buba por terem cuidado da filha em sua ausência. Kika aconselha Augusto a ir para o Rio ficar ao lado de Buba. Sandra termina definitivamente seu casamento com João Pedro e avisa que deixará a vila. Mariana decide acompanhar João Pedro na entrega do cacau, sob o olhar arrasado de Sandra.



Quinta - Egídio pensa em tirar proveito da proximidade de Mariana e João Pedro. Buba fica magoada com o desprezo de Humberto. João Pedro afirma a Mariana que ama Sandra. Sandra flagra Joana ameaçando Egídio. Eliana avisa a Damião que não vai embora com ele enquanto não conseguir o dinheiro do cacau. Augusto não gosta de ver Buba com Décio e sente ciúmes. Buba pede à mãe para não se separar de Humberto. Humberto reage com hostilidade à presença de Augusto no hospital. Sandra se sensibiliza ao saber que João Pedro não voltou de Ilhéus com Mariana. Eliana sente a ameaça de Egídio e Marçal sobre ela.



Sexta - Eliana enfrenta Egídio. Norberto se culpa pelo sumiço de Rachid. Sandra confessa a Zinha que se sente responsável pelas coisas ruins que aconteceram com João Pedro. Mariana tenta seduzir João Pedro. Sandra avisa a Iolanda que voltará para Salvador. Marçal conta a Egídio que Iolanda e Eliana estão se juntando contra ele. Mariana fica impactada ao saber que João Pedro a deixou sozinha no hotel. João Pedro deixa claro para Sandra que irá esperá-la o tempo que for necessário. Sandra volta para casa e pergunta a Egídio se ele estava falando sério quando disse que a queria no comando da fazenda.



Sábado - Sandra se propõe a cuidar da fazenda do pai. Pastor Lívio conversa com Dona Patroa. Mariana chora a perda do amor de João Pedro. Aurora cobra de José Inocêncio explicação por ter desaparecido. Mariana pede ajuda a Inácia para saber quem matou Belarmino. Kika se impressiona com a mudança de Bento. Aurora revela a José Inocêncio que quer vê-lo a seu lado. José Inocêncio oferece sua casa para Mariana, mencionando a possibilidade de se mudar para o Espírito Santo. Mariana ameaça José Inocêncio. Inácia diz a Teca que Aurora pode salvar José Inocêncio da terceira tocaia. Sandra anuncia a Marçal sua intenção de mudar o funcionamento da fazenda do pai e avisa que é ela quem está no comando agora.

