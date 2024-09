Confira os resumos das novelas da semana (23/09 até 28/09)

A- A+

No Rancho Fundo

Globo – 18h15



Segunda - Quinota se desentende mais uma vez com Artur e Blandina comemora. Cira registra a discussão de Quinota e Artur. Quinota afirma a Torquato Tasso que Artur está com Blandina. Zefa Leonel e Deodora trocam ameaças. Zé Beltino fica encantado com o bilhete de amor de Dracena. Tia Salete comemora o sucesso da inauguração de sua loja de roupas. Zefa Leonel recebe uma intimação da Justiça, cobrando a dívida do Rancho Fundo. Fé e Esperança tentam descobrir de quem é o celular encontrado na casa de Primo Cícero. Seu Tico Leonel ameaça Sabá Bodó.



Terça - Seu Tico Leonel acaba detido por desacato à autoridade. Paula Alexandre sugere que Zefa Leonel ofereça o Rancho Fundo como garantia para sua dívida com Ariosto. Caridade impressiona os críticos de gastronomia. Cira e Fé acreditam que Quinota está grávida de Marcelo Gouveia. Jordão Nicácio anuncia a Marcelo Gouveia que um de seus garimpeiros clandestinos foi preso. Floro Borromeu ordena que Seu Tico Leonel seja libertado para inspecionar o garimpo na Gruta Azul. Ariosto se revolta ao saber da situação na Gruta Azul. Quintilha teme o comportamento de Fubá Mimoso e pede ajuda a Primo Cícero. Marcelo Gouveia acusa Fubá Mimoso de comandar o garimpo ilegal na Gruta Azul.



Quarta - Floro Borromeu prende Fubá Mimoso, que não oferece resistência. Zefa Leonel desconfia da prisão de Fubá Mimoso. Tia Salete ensina bordado a Dracena. Zé Beltino e Dracena fazem declarações de amor. Deodora e Ariosto tentam convencer Blandina a retirar o controle da Gruta Azul dos Leonel. Quinota e Artur selam uma trégua por conta do bebê. Marcelo Gouveia conta a Ariosto e Deodora sobre a prisão de Fubá Mimoso, e ambos desconfiam. Caridade é premiada pelos críticos de gastronomia. Zefa Leonel vai ao cabaré atrás de Margaridinha. Blandina reage ao ver Quinota e Artur juntos.



Quinta - Blandina finge estar procurando por Zé Beltino, e Quinota garante que irá desmascarar a moça. Zefa Leonel e Seu Tico Leonel temem que Vespertino descubra que é o pai de Margaridinha. Ariosto comenta com Deodora sua desconfiança em relação à participação de Fubá Mimoso no garimpo ilegal. Blandina amarga sua derrota com Artur. Benvinda enfrenta Sabá Bodó e Nivalda. Tia Salete sofre ao descobrir que Margaridinha está trabalhando no cabaré. Zefa Leonel confronta Fubá Mimoso. Quinota se depara com panfletos sobre sua gravidez. Ariosto concorda que Blandina se case com Artur, e os vilões selam sua união. Caridade recebe uma ordem de despejo de Deodora. Quinota surpreende Blandina.



Sexta - Blandina se assusta ao ver Quinota. Caridade e Nastácio planejam como se livrar da ordem de despejo. Marcelo Gouveia orienta Jordão Nicácio a interromper a exploração clandestina na Gruta Azul. Artur ajuda Dona Castorina com a limpeza dos quartos. Quinota se descontrola e acaba expondo Blandina em praça pública. Artur conforta Blandina, e Marcelo Gouveia apoia Quinota. Benvinda e Seu Tico Leonel fecham um acordo com Sabá Bodó e Nivalda. Caridade consegue despistar o Oficial de Justiça, que esquece de entregar a ordem de despejo. Ariosto explica a Deodora porque decidiu se unir a Blandina. Blandina beija Artur.



Sábado - Blandina pede perdão pelo beijo em Artur, que se incomoda com a situação. Zefa Leonel sugere que Quinota se abra com Artur sobre Blandina. Benvinda inicia seu plano para a escola. Tia Salete oferece suas economias para Vespertino demitir Margaridinha. Artur tenta se comunicar com Quinota, sem sucesso. Margaridinha pede que Tia Salete a deixe seguir com sua vida. Caridade e Nastácio pensam em uma forma de salvar o restaurante. Marcelo Gouveia provoca Fubá Mimoso na prisão. Tia Salete escuta quando Zefa Leonel comenta que Vespertino é o pai de Margaridinha. Quinota anuncia sua gravidez para a família.



Família É Tudo

Globo – 19h15



Segunda - Hans manda o advogado explicar para seus primos por que eles perderam a herança de Frida. Maya incentiva Tom a procurar Vênus. Vênus troca olhares com Frida/Catarina e fica muito intrigada. Frida/Catarina tenta tirar uma confissão de Hans. Lupita reencontra a vidente, que lhe faz uma nova previsão. Vênus e os irmãos decidem morar em um quarto na pensão de Furtado. Lupita faz uma mudança em seu visual. Frida/Catarina encontra Vênus no casarão. Murilo é indiciado por tráfico de drogas, e Electra fica furiosa com Jéssica. Andrômeda e Chicão, Sheila e Ernesto e Lulu e Tião se preocupam quando Toni e Selminha anunciam que sabem uma fofoca sobre eles. Vênus pressiona Frida/Catarina sobre sua verdadeira sua identidade.



Terça - Frida se revela para Vênus. Hans demite Leda da gravadora. Electra descobre que Hans está ajudando Jéssica na cadeia. Selminha expõe o vídeo que fez de Andrômeda com Chicão, e de Sheila com Ernesto. Tom tenta reatar com Vênus. Frida recebe uma mensagem misteriosa e pede a ajuda de Vênus e Tom. Lulu pede perdão a Chicão. Electra obriga Jéssica a confessar sobre as drogas para ajudar Murilo. Maya decide voltar para Dubai, e Luca se oferece para acompanhá-la. Leda forja um vazamento em sua casa para chamar Ubaiara. Júpiter e Guto se impressionam com o novo visual de Lupita. Vênus, Frida e Tom chegam ao local descrito na mensagem misteriosa.



Quarta - Gina humilha Mila. Júpiter e Guto se organizam para sair com Lupita. Marieta atrapalha a aproximação romântica de Leda e Ubaiara. Léo convida Chantal para jantar. Guto sai para dançar com Lupita. Plutão e Andrômeda ajudam Júpiter a planejar seu encontro com Lupita. Tom avisa a Vênus e Frida que conseguirá os vídeos das câmeras de segurança das ruas, a fim de incriminar Hans. Electra desmaia durante a apresentação de seu espetáculo. Electra descobre que está grávida. Tom adota Eva e pede Vênus em casamento.



Quinta - A Globo não divulgará o resumo do penúltimo capítulo.



Sexta - A Globo não divulgará o resumo do último capítulo.



Sábado - Reapresentação do último capítulo.

A Caverna Encantada

SBT – 20h45



Segunda - Wanda se recusa a voltar para casa e morar com Shirley. Felipe e Rui aconselham Pedro a se tornar o novo líder dos Luíses. Norma manda Tonico pregar tábuas na porta da biblioteca para impedir a passagem de qualquer aluno. Wanda pede emprego para Goma, que declara que a detetive será assistente do Thomas e que o salário do jovem será dividido com ela. Norma acredita estar perdendo poder no colégio e Elisa lê frases motivadoras pelo celular. Norma avisa o ajudante do seu advogado que deseja o documento para provar que é a única dona do Colégio Interno Rosa dos Ventos.



Terça - Pilar e Gabriel desejam estreitar a relação dos alunos com Norma e preparam um jantar com as crianças, professores e a diretora. Goma aconselha Wanda a fazer as pazes com Shirley e voltar a ser detetive. Shirley começa a vender curso de detetive e Wanda descobre, ficando chateada. Pedro libera a entrada de Felipe e Rui na toca dos Luíses e André flagra Pedro com os rivais. Anna tem um pesadelo envolvendo Paulo e Norma.



Quarta - Anna compartilha o sonho com as amigas, que acreditam que Perebadá, a cidade secreta mencionada por Nina, possa ser uma resposta ao sumiço de Paulo. Norma paga o curso de Shirley para Elisa, que fica feliz em aprender com a detetive. André avisa os meninos dos Luíses que Pedro está sendo influenciado por Felipe e Rui, mas Pedro aponta falsidade em André. Norma convoca o tribunal escolar para decidir se a biblioteca permanece fechada ou aberta.



Quinta - Norma decide pela obstrução da biblioteca. Gabriel nota que Pilar está com um papel mostrando possíveis pretendentes amorosos. André avisa aos amigos que vai sair dos Luíses e Felipe e Rui comemoram. Uma grande mala chega ao colégio e Tonico notifica Anna de que o objeto pertence a Paulo. Norma pede para Anna não se aproximar e solicita que Gabriel leve a mala para César verificar se não existem pragas.



Sexta - Com a liderança de Pedro, o grupo Luíses ganha um novo nome e perfil. Gabriel provoca César, citando diversos elogios de Pilar. Lavínia aplica laxante em um pedaço de bolo destinado a Anna, mas Dalete o pega das mãos da menina e diz que o doce é de Norma. Um funcionário dos pais da Lavínia entrega uma cópia idêntica do carimbo da biblioteca. Elisa comenta com Norma que acredita que há uma passagem secreta na biblioteca, mas a diretora não acredita. Norma come o bolo com laxante e passa mal. Com flores em mãos, César se declara para Pilar. Uma pessoa de capa preta consegue entrar na Caverna Encantada.

Mania de Você

Globo – 21h15



Segunda – Luma e Mavi ficam juntos. Sandra convida Viola para ser chefe de cozinha de seu restaurante. Rudá chega a Portugal, usando o nome falso Leon, e é recebido por Yuri. Yuri avisa a Mavi que Rudá já está com o celular grampeado. Mavi lê as mensagens trocadas entre Rudá e Viola. Viola chega a Portugal para encontrar Rudá. Mavi manipula as mensagens no celular entre Rudá e Viola, fazendo com que o casal acabe se separando. Mércia aconselha Mavi a esquecer Viola.



Terça - Viola volta para o Brasil, determinada a esquecer do passado. Berta passa mal, faz alguns exames onde são constatadas imagens suspeitas. Mavi e Luma se mudam para São Paulo. Viola comemora o convite de Sandra para morar em Paris. Luma assina uma procuração sem ler, dando poderes para Mavi. Moema queima o telegrama de Rudá para Iberê não ler. Rudá é agredido pelos seguranças de Yuri, e Filipa lhe oferece ajuda. Viola é convidada para trabalhar no melhor restaurante de Paris. Luma descobre que Mavi vendeu sua casa de Angra dos Reis.



Quarta - Luma percebe que foi enganada por Mavi. Filipa e Rudá ficam juntos. Marcel visita Viola em Paris. Mavi manipula Iberê com promessas de emprego e dinheiro. Ísis visita Geraldo e Michele na comunidade de pescadores. Dez anos se passam. Iberê, Mavi e Hugo avaliam a campanha publicitária do Resort Albacoa. Mavi pede a Hugo que entre em contato com uma chef de sucesso para comandar o restaurante do resort. Viola comenta com Marcel sobre a proposta que recebeu do Resort Albacoa. Luma e Rudá assistem a Viola ganhando um prêmio de gastronomia. Mavi promete a si mesmo que reconquistará a ex-namorada.



Quinta - Mavi não conta a Viola que é o dono do empreendimento. Ísis fica impactada ao encontrar com Leidi na festa. Mavi pede que Mércia se esconda de Viola. Luma é demitida da empresa de aplicativo e decide procurar Viola. Diana não gosta do interesse de Hugo no namoro de Bruna com Tomás. Moema insiste para que Rudá volte ao Brasil para ficar com Viola. Viola cede às investidas de Mavi. Rudá avisa a Filipa que irá para o Brasil. Ísis se apavora ao encontrar Leidi na cozinha de sua casa. Viola se depara com Luma em seu restaurante.



Sexta - Viola e Luma se emocionam com o reencontro. Leidi chantageia Ísis. Luma conta a Viola que Mavi a enganou e roubou todo o seu dinheiro. Viola oferece emprego a Luma no seu restaurante e a convida para morar com ela. Mavi fica atônito ao ver Luma na casa de Viola pelo computador na sala de controle. Mavi tenta intrigar Viola contra Luma, e pede à chef para manter em segredo o contato dos dois. Moema se emociona ao ver Rudá. Rudá e Viola se encontram.



Sábado - Viola fica mexida com a presença de Rudá. Mércia diz a Mavi que ele não conseguirá enganar Viola por muito tempo. Mavi confronta Mércia e pede que a mãe se afaste por um tempo. Luma sente certa desconfiança por parte de Viola, que se desculpa com a amiga. Leidi manda Ísis contratar seu marido como motorista. Mavi diz a Viola que está se candidatando para uma vaga de emprego no Resort. Viola inventa para Mavi que se encontrará com uma amiga, quando na verdade planeja ver Rudá. Mércia conta a Luma que Mavi e Viola estão juntos.

