Confira os resumos das novelas da semana (24/06 até 29/06)

NO RANCHO FUNDO

Globo – 18h15

Segunda – Zé Beltino arrasta Marcelo Gouveia pela cidade e Artur salva o amigo. Caridade aceita a sociedade com Artur. Zé Beltino é preso, mas foge quando vê Tia Salete e Floro Borromeu aos beijos. Artur surpreende Quinota. Zefa Leonel diz a Zé Beltino que Blandina precisa assinar um contrato pré-nupcial antes do casamento. Blandina recrimina Marcelo por deixar seu noivo preso. Deodora manda Lola e Blanchette seduzirem Aldenor e Nastácio. Vespertino questiona Deodora sobre Jordão Nicácio. Zé Beltino encontra Marcelo no quarto de Blandina.



Terça – Zé Beltino vai embora e Baldina se preocupa. Marcelo Gouveia tem uma ideia para separar Artur e Quinota. Blandina pede a Quinota que a ajude com Zé Beltino. Marcelo diz a Artur o que conversou com Blandina. Quinota convence Zé Beltino a procurar a noiva. Sabá Bodó e Nivalda flagram Tia Salete e Floro juntos na delegacia. Aldenor e Nastácio reconhecem Jordão Nicácio saindo do quarto de Deodora. Sabá Bodó e Nivalda chantageiam Floro Borromeu. Artur se preocupa com a saúde de Dona Manuela. Zé Beltino rasga o contrato pré-nupcial assinado por Blandina.



Quarta – Blandina é dissimulada com Zé Beltino. Dona Manuela pede a Zefa Leonel para acompanhá-la ao médico. Cira escuta Sabá Bodó e Nivalda trocando confidências. Dona Manuela questiona Zefa Leonel sobre seus sentimentos por Ariosto. Margaridinha critica Aldenor por ter ido ao cabaré. Nastácio reclama de Benvinda não ter mais interesse nele. Artur e Dona Manuela tomam banho de chuva juntos. Ariosto se enfurece com Torquato Tasso. Dona Manuela ensina Marcelo a andar de bicicleta. Quinota se anima quando Dona Manuela decide lhe dar aulas de etiqueta. Dona Manuela perde os sentidos diante de Quinota e Torquato Tasso.

Quinta – Dona Manuela se recusa a ir para o hospital e Artur a leva para casa. Quinota consola Torquato Tasso. Dona Manuela pede que Ariosto e Artur se entendam. Seu Tico Leonel e Zefa Leonel temem pelo casamento de Zé Beltino com Blandina. Caridade coloca Tôim para limpar o bar. Ariosto e Artur discutem na frente de Dona Manuela. Dracena descobre que está interessada em Zé Beltino. Marcelo conta a Blandina seu plano para separar Quinota de Artur. Ariosto pede que Artur faça um exame de DNA.



Sexta – Artur aceita fazer o exame de DNA e se enfurece com os comentários maldosos de Ariosto. Torquato Tasso revela para Quinota as suspeitas de Ariosto sobre Artur. Cira se insinua para Tobias Aldonço, sem que Fé perceba. Ariosto se aconselha com Zefa Leonel. Cira filma Nivalda e Aldenor se beijando. Cira vai ao restaurante de Tobias Aldonço e tenta comer gratuitamente. Sabá Bodó flagra Nivalda e Aldenor. Ariosto, Artur e Quinota se assustam com o sumiço de Dona Manuela.



Sábado – Ariosto culpa Torquato Tasso pelo sumiço de Dona Manuela. Artur diz a Quinota que sabe onde encontrar sua mãe. Deodora manipula Seu Tico Leonel para ir com ele à casa de Dona Manuela. Deodora e Zefa Leonel se enfrentam. Tobias Aldonço interrompe a briga entre Emi e Cira. Guilherme Tell sente ciúmes de Caridade e Tôim. Artur encontra Dona Manuela. Blandina tenta disfarçar a ganância ao ver o tamanho da aliança de noivado que recebe de Zé Beltino. Artur chega em casa com Dona Manuela e todos se emocionam.

FAMÍLIA É TUDO

Globo – 19h15



Segunda – Electra fica impressionada com a acusação de Ana contra Luca. Otto comenta com seu cúmplice que precisa afastar Netuno/Léo de Vênus. Electra confronta Luca. Mila pede que Jéssica pegue uma roupa de Luca para forjar o vídeo. Chicão mostra o clipe de Andrômeda para Vênus e os irmãos, e todos desaprovam o trabalho. Lupita fala com Leda sobre Guto. Tom treina Eva na pista de skate. Paulina foge do hospital. Sheila participa da mesma audição que Andrômeda. Começa o evento para o lançamento do documentário da Fundação de Vênus. Paulina arma um escândalo durante o lançamento, e Vênus se desespera.



Terça – Tom não consegue conter Paulina. Netuno/Léo consola Vênus. Tom e Wilson levam Paulina para o hospital. Ernesto se assusta com a voz de Andrômeda. Maya comenta com Chantal que Tom precisa sair do comando da produtora. Andrômeda passa para uma nova fase do suposto concurso, e Sheila se revolta. Kika alerta Júpiter sobre seu encantamento por Lupita. Vênus se preocupa com a imagem de sua Fundação na mídia. Chantal desconfia do interesse de Lupita em Guto. Murilo se muda para a pensão de Furtado. Jéssica fica satisfeita com o falso áudio de Luca criado por Hans. Maya marca uma reunião com os sócios da produtora, surpreendendo Tom.

Quarta – Tom se preocupa com a reunião de Maya com os sócios. Luca esconde de Electra o motivo de sua briga com Murilo. Jéssica acompanha a criação do falso vídeo contra Luca. Lupita finge tranquilidade perto de Guto. Júpiter interna Leda em uma clínica. Cláudio e Max humilham Nicole. Andrômeda se irrita ao saber que Sheila também foi para próxima fase do concurso. Maya ajuda Chantal. Hans instrui Ana sobre o plano contra Electra. Vênus encontra Eva chorando na rua. Paulina conversa com os filhos. Jéssica leva Electra até Ana. Ana afirma a Electra que pode provar que foi Luca quem pagou para que ela fosse dopada.



Quinta – Electra fica transtornada com o vídeo de Luca mostrado por Ana. Murilo fica intrigado ao ouvir de Plutão que Electra encontrou a mulher que a dopou cinco anos atrás. Wilson confidencia a Luca seu interesse por Paulina. Maya e Tom não aceitam a decisão dos sócios. Otto tem uma ideia para afastar Netuno de Vênus. Júpiter vai para sua saída misteriosa, e Plutão e Lupita o seguem. Tom e Vênus seguem Eva pelas ruas. Lupita se surpreende ao chegar ao casarão de Osasco. Paulina tem uma crise na clínica, e Wilson a ajuda. Electra se enfurece ao se encontrar com Luca.



Sexta – Luca não entende a fúria de Electra. Wilson convence Paulina a se internar na clínica. Chicão se entristece com os comentários de Lulu. Lupita fica horrorizada ao ver Júpiter, e deixa o casarão em Osasco. Electra conta para Nanda e Vênus sobre Luca. Cláudio pega a carteira de Plutão sem que ele perceba e se surpreende com o conteúdo. Lulu descobre que Sheila é presidente do seu maior fã-clube. Otto instrui Marta sobre seu plano contra Netuno/Léo. Júpiter procura Lupita. Ernesto tenta convencer Andrômeda a fazer aulas de canto. Marta vai à Fundação e surpreende Netuno/Léo. Luca acusa Murilo de ter armado para separá-lo de Electra.

Sábado – Tom tenta afastar Luca de Murilo. Netuno/Léo fica desconfortável diante de Marta, e Vênus tenta ajudá-lo. Andrômeda se irrita com Lulu por acolher Sheila. Plutão tenta contar a verdade para Nicole. Murilo procura Electra. Júpiter se explica para Lupita. Ernesto afirma a Hans que fará com que Andrômeda desista da missão com os irmãos. Netuno/Léo se recusa a ir embora com Marta, e Otto fica irritado. Marieta afirma a Júpiter que ele está apaixonado por Lupita. Chicão questiona Andrômeda sobre relacionamento deles. Paulina implora a ajuda de Wilson. Luca afirma a Electra, na frente Jéssica, que Murilo armou para poder ficar com ela.

A INFÂNCIA DE ROMEU E JULIETA

SBT – 20h30



Segunda – A banda “Entre Nós”, formada por Bernardo, Daniel, Enzo e Fred, se apresenta na praça durante o evento do Armazém e Monter Mercado. No Mundo da Imaginação, Vera e Mariana veem cenas do passado e se emocionam. Nath também entra no Mundo da Imaginação com Hélio e Dimitri, com Leandro. Todos assistem à infância deles. Ainda no Mundo da Imaginação, Ellen e Ian mostram a Fausto o acidente do incêndio e o zelador fica enlouquecido. Após saírem do portal, Vera, Mariana, Hélio e Leandro não se lembram do que acabaram de presenciar, só Fausto. Lívia se torna personal stylist da influenciadora Valentina.



Terça – Glaucia surge no palco do evento e canta uma canção cheia de indiretas à família. Usando o colar que a família Monteiro achava que Mariana tinha roubado, Glaucia faz um discurso e diz que sempre foi menosprezada por Leandro e que Bernardo sempre foi o filho preferido. Glaucia avisa que a joia deveria ser dela por direito, já que pertencia à mãe, mas Leandro deu a Vera no passado. Glaucia joga a joia no chão e manda Vera pegar. Mais tarde no escritório, Glaucia conversa com Leandro e fala que está cansada de se esconder e suplicar atenção e aprovação dele. Leandro fica chateado por ela expor a família e por desviar milhões de reais da empresa. Vitor se esconde no quarto de Julieta. A polícia vai até a casa de Glaucia.



Quarta – Glaucia é levada à delegacia. Dimitri sente a falta do colar que abre a porta da Escritora no Mundo da Imaginação e percebe que Chilique e Fê Dengosa o pegaram quando ele se distraiu. Pensando no bem-estar dos filhos, Fred pede ajuda a Leandro para tirar Glaucia da prisão. Leandro afirma que já acionou os advogados. Telma fica preocupada com Lívia, que está perdendo o sono e trabalhando para a influenciadora Valentina. Julieta aceita voltar a morar com Mariana e os avós. Glaucia sai da prisão e vai para a Monter Holding acompanhada de Leandro, Bernardo e Vera. Eles afirmam que Glaucia está demitida da empresa.



Quinta – Julieta encontra Vitor no quarto e diz ao tio que ele precisa se entregar à polícia. Leandro pede perdão a Glaucia. Clara revela a Dimitri, Ellen, Ian e Nath que, quando era adolescente, no dia que Hélio a pediu em namoro, a casa da família dele pegou fogo e o amado desconfiou de Leandro. Hélio afirma que, por conta da intriga, quando viu a casa pegando fogo, logo concluiu que foi Leandro. Os Monteiros não aceitaram as acusações e eles brigaram ainda mais, fazendo com que a amizade entre Hélio e Leandro virasse fumaça. Fred leva Nando e Dimitri para conversar com Glaucia.



Sexta – Em conversa com Glaucia, Nando e Dimitri alegam que se sentem abandonados pela mãe e que ela não dá atenção a eles, assim como Leandro faz com ela. Glaucia reconhece que agiu mal e promete ser boa mãe. Vera pede perdão a Mariana pelo engano do roubo da joia, mas acrescenta que ainda não foi comprovado que Mariana é inocente quanto à acusação do sequestro de Romeu no passado. Bernardo diz a Vera que acredita que Mariana é inocente em relação ao sequestro de Romeu. Glaucia ganha novos seguidores e elogios pelo talento musical apresentado na praça no dia da confusão. Hélio vê Vitor fugindo de casa e o aborda.

RENASCER

Globo – 21h15



Segunda – Egídio concorda em abrigar Mariana em sua casa. João Pedro mostra a Sandra sua intenção em resgatar o amor da mulher. Lu gosta de saber que João Pedro aceitou o negócio proposto por Bento. Augusto questiona Buba se ela não vai contar à sua família sobre o casamento deles. Ritinha flagra Damião com Eliana. Egídio enfrenta José Inocêncio. Inácia flagra Ritinha seduzindo Bento e discute com a filha. Bento aconselha o pai a abrir mão do cacau das terras de Venâncio. Mariana alerta Eliana sobre Egídio. João Pedro e Bento mostram a fazenda e o processo de produção do cacau para os compradores. Inácia surpreende Pastor Lívio ao falar sobre Cacau, bebê de Teca.



Terça – Os compradores de cacau admiram o cuidado e o trabalho da fazenda de João Pedro. Buba sente que Pastor Lívio é a pessoa indicada para celebrar seu casamento com Augusto. Norberto teme a reação de Egídio quando souber do contrato de venda de cacau fechado pela família de José Inocêncio. Joana pede a Tião que esqueça o seu sonho. João Pedro comenta com Rachid seu arrependimento de ter levado Mariana para sua casa. A pedido de Mariana, Egídio conta sua versão sobre a morte de Belarmino. Bento não resiste aos encantos de sedução de Ritinha. Dona Patroa repreende a forma como Sandra está tratando João Pedro. Egídio surpreende João Pedro e Deocleciano ao dizer que deseja conversar com o genro. João Pedro diz a Sandra que o melhor momento de seu dia é quando vai visitá-la. Ela, porém, fala que nada vai mudar entre eles.



Quarta – Egídio e João Pedro chegam a um acordo sobre suas terras e produção de cacau. Sandra não acredita que as intenções de Egídio sejam boas, e pede desculpas a João Pedro. José Inocêncio não gosta do acordo entre João Pedro e Egídio. Bento teme que Damião descubra sobre ele e Ritinha. Eliana percebe que Marçal a está vigiando a mando de Egídio. Morena pede ajuda a Bento para não deixar João Pedro firmar nenhum acordo com Egídio. Eliana percebe que tem muito a ganhar estando ao lado de Egídio. Eliana diz a Damião que o coronel é frouxo e quer se vingar dele.



Quinta – Bento impede que João Pedro assine o contrato ao ler o documento e se certificar de que Egídio estaria enganando o irmão. Egídio manda Marçal reunir as pessoas que fecharam negócio com João Pedro. Damião alerta José Inocêncio para o perigo que os filhos estão correndo com a fúria de Egídio. Lu sugere a João Pedro que Augusto examine Sandra. Deocleciano avisa a João Pedro que os fazendeiros que haviam acordado a venda do cacau com eles estão querendo desfazer o negócio.



Sexta – Os produtores desfazem o negócio com João Pedro, insinuando que sofreram ameaças. Egídio conta a Eliana que ele é o autor das ameaças aos produtores para que o grupo não fizesse negócio com os Inocêncio. Deocleciano e Zinha são obrigados a dispensar os serviços de Tião. Ritinha discute com Damião, sentindo que Eliana esteve em sua cama com o marido. Egídio confidencia a Eliana sobre seu plano de vingança contra a família. Lu escuta a conversa de Ritinha com Zinha, e descobre que Bento ficou com a mulher de Damião. Bento pede ajuda a Norberto para saber sobre as ameaças que Egídio fez aos produtores. Marçal e seu grupo invadem as terras que pertenciam a Venâncio.



Sábado – Os capangas de Egídio roubam o cacau das roças de José Venâncio. Tião avisa a Joana que foi demitido e decide ir embora, prometendo à esposa que só voltará depois que realizar seus sonhos. José Inocêncio manda Damião descobrir quem fez a limpa nas terras de Venâncio. Egídio acusa José Inocêncio e afirma que irá à polícia com Eliana, denunciá-lo pela colheita do cacau das terras que eram de Venâncio. Dalva acolhe Tião no acampamento. Sem ser vista, Mariana destampa a garrafa do diabinho e José Inocêncio fica intrigado ao encontrar a garrafa aberta. Egídio hesita em denunciar José Inocêncio.

Os resumos dos capítulos de todas as novelas são de responsabilidade de cada emissora – Os capítulos que vão ao ar estão sujeitos a eventuais reedições.



