Confira os resumos das novelas da semana (26/08 até 31/08)

NO RANCHO FUNDO

Globo – 18h15



Segunda - Artur implora que Quinota reconsidere sua decisão de terminar o casamento. Deodora afirma a Ariosto que os dois precisam se preparar para uma guerra contra Zefa Leonel. Aldenor comemora sua parte na herança dos Leonel e Margaridinha desabafa que jamais se sentiu parte da família. Blandina se desespera com o sumiço de Dona Castorina e pede ajuda a Dracena. Zé Beltino acolhe Dona Castorina no Rancho Fundo. Quinota revela a Zefa Leonel que Ariosto está com Deodora. Ao lado de Tia Salete, Vespertino se confessa a Padre Zezo. Marcelo Gouveia finge apoiar Artur, que sofre por Quinota. Deodora e Ariosto convocam Blandina como sua aliada contra os Leonel.



Terça - Blandina surpreende Ariosto e Deodora ao dizer que não está mais com Zé Beltino, mas possui uma parte da Gruta Azul em seu nome. Zefa Leonel anuncia à família que Quinota se separou de Artur. Tia Salete orienta o trabalho de Vespertino para expiar seus pecados. Artur pede que Marcelo Gouveia o deixe sozinho. Artur confronta Ariosto ao encontrar Deodora e Blandina em sua casa. Nivalda e Sabá Bodó tentam convencer Primo Cícero a ficar contra os Leonel. Marcelo Gouveia propõe aliança a Jordão Nicácio. Tobias Aldonço pede Fé em casamento. Deodora oferece a Blandina sua turmalina paraíba, em troca de sua união.



Quarta - Blandina exige que Deodora lhe dê a pedra preciosa, alegando que é sua por direito. Ariosto e Artur se enfrentam. Caridade e Nastácio se aproximam e Guilherme Tell fica arrasado. Primo Cícero surpreende Zefa Leonel e Seu Tico Leonel com uma visita inesperada, e acaba convidando o casal como padrinho do casamento de Fé. Deodora diz a Blandina que Zefa Leonel já tentou tirar sua vida. Artur desabafa com Marcelo Gouveia. Benvinda desconfia de que Corina Castelo esteja explorando Tia Salete. Quinota se veste como Zefa Leonel. Deodora presenteia Blandina com a turmalina paraíba. Ariosto propõe que Artur se una a ele contra os Leonel.



Quinta - Artur ignora a proposta de Ariosto de se voltar contra a família de Quinota. Quintilha pressiona Primo Cícero sobre suas supostas terras na propriedade dos Leonel. Nastácio decide aceitar o dinheiro da herança de Zefa Leonel e propõe a Quinota comprar sua parte no restaurante de Caridade. Blanchette promete ajudar Guilherme Tell com as mulheres. Nivalda e Sabá Bodó visitam o Rancho Fundo. Zé Beltino convida Dracena para ver Dona Castorina. Deodora e Blandina selam sua parceria. Dracena pede demissão a Corina Castelo. Esperança manipula Fé. Sabá Bodó insinua que a divisão das terras dos Leonel deve ser refeita e Seu Tico Leonel o enfrenta.



Sexta - Os Leonel se unem contra Sabá Bodó e Nivalda e consultam Paula Alexandre. Nastácio, Quinota e Artur se surpreendem com a reação de Caridade à proposta de compra de seu restaurante. Cira sonda Fé sobre as terras dos Leonel e comenta com Deodora. Ariosto afirma a Deodora que as terras de Zefa Leonel não devem entrar em litígio ou a exploração da mina será paralisada. Artur tenta se aproximar de Quinota, sem sucesso. Quintilha manipula Primo Cícero contra os Leonel. Dona Castorina pede que Dracena a ajude a conseguir um emprego. Seu Tico Leonel percebe o clima entre Zé Beltino e Dracena. Blandina se aproxima de Artur. Tia Salete arma um plano contra Corina Castelo. Deodora procura Zefa Leonel.



Sábado - Zefa Leonel aceita conversar com Deodora. Quinota afirma a Marcelo Gouveia que não reatará com Artur. Esperança convence Jordão Nicácio a voltar para a mina de turmalina paraíba. Deodora convida Zefa Leonel e Seu Tico Leonel para jantar com ela e Ariosto, com a desculpa de falar de negócios. Benvinda alerta Quinota sobre os perigos de ficar sozinha com Marcelo Gouveia. Tia Salete confronta Corina Castelo. Blandina fica mobilizada com a exploração sofrida por Tia Salete e decide comprar de Corina Castelo todos os vestidos feitos pela costureira. Os Leonel chegam para o jantar na casa de Ariosto e Deodora.



FAMÍLIA É TUDO

Globo – 19h15



Segunda - Léo se preocupa com o estado de Vênus. Hans manda Gina dopar sua prima com uma medicação mais forte. Léo pede uma nova chance aos jurados para se apresentar no concurso e Vênus se emociona. Frida/Catarina convence Júpiter a se abrir com ela. Catarina se diverte com Furtado. Tom sente uma forte dor de cabeça, e Maya se desespera. Jules redecora o apartamento de Leda. Ubaiara combina com Sheila para ajudar Leda. Júpiter pede Lupita em namoro.



Terça - Guto teme perder Lupita. Frida e Hans se preocupam com o comportamento de Catarina. Gina e Hans ficam juntos. Júpiter prepara uma noite especial para Lupita. Roger avisa a Jéssica que Electra voltará a ser a solista do espetáculo. Ubaiara/Youssef comunica a Leda que iniciará o plano contra Jules. Lupita aceita namorar Júpiter. Andrômeda e Sheila descobrem que fizeram a mesma dança e usaram a mesma música em seus vídeos. Guto ouve Lupita contar para Chantal que está namorando Júpiter.



Quarta - Vênus, Electra e Plutão parabenizam Júpiter, enquanto Lupita tenta se explicar para Guto. Brenda sabota o suco de Paulina. Luca e Murilo preparam a carta anônima que mandarão para Jéssica. Sheila e Andrômeda viram estrelas rivais na internet. Frida descobre que Catarina esteve com Furtado e Plutão, e conta a Hans. Roger anuncia a volta de Electra como solista, e Jéssica fica furiosa. Laurinha ouve Tom falando com Maya sobre sua cirurgia. Vênus descobre que Joana foi assassinada. Ubaiara/Youssef vai ao apartamento de Leda atrás de Jules. Electra percebe o desespero de Jéssica ao ler a carta anônima.



Quinta - Jéssica tenta disfarçar sua reação diante de Electra. Wilson não aceita ajudar Brenda a impedir Paulina de contar a verdade para Tom. Tom tenta explicar sobre sua cirurgia para Laurinha. Chantal pensa em testar a fidelidade de Júpiter e comenta com Guto. Ubaiara/Youssef entrega para Leda e Marieta os objetos que usarão para expulsar Jules do apartamento. Sheila e Andrômeda viram notícia em um programa de televisão. Furtado marca um encontro com Catarina. Luca decide fazer uma sessão de fotos com Maya e acaba se encantando por ela. Hans se preocupa ao ver a carta recebida por Jéssica. Vênus estranha o jeito como Tom fala com ela.



Sexta - Tom tenta disfarçar a emoção durante sua conversa com Vênus. Electra comenta com Nanda que já sabe com qual dos irmãos ficará. Hans revela para Jéssica seu novo plano para ficar com a herança de Frida. Andrômeda conversa com Frida/Catarina sobre Chicão e se surpreende ao ouvi-la falar de Edgar, um antigo namorado de sua avó. Edgar volta para o Brasil. Marieta e Leda dão início ao plano contra Jules. Wilson pergunta com quem Tom ficará depois da cirurgia, e Maya ouve. Chega o dia da final do concurso de culinária. Maya procura Luca. Chantal sugere que Guto atrapalhe a noite romântica de Júpiter e Lupita. Catarina flerta com Furtado. Sheila chega disfarçada ao apartamento de Leda. Tom procura Maya. Electra diz a Murilo que não ficará mais com ele.



Sábado - Electra explica para Murilo que também não ficará com Luca. Luca se incomoda ao ver Maya e Tom juntos. O restaurante de Vênus ganha o concurso, e Hans fica furioso. Chicão e Ubaiara ajudam Guto a atrapalhar a noite romântica de Júpiter e Lupita. Catarina e Furtado são fotografados na gafieira. Jules deixa o apartamento de Leda. Júpiter desconfia da história de Guto. Vênus convoca Andrômeda para cantar no restaurante. Léo garante a Brenda que Vênus não está mais investigando o caso de Pedro. Vênus encontra Ramón na sala de Tom.



A CAVERNA ENCANTADA

SBT – 20h45



Segunda - Lavínia amarra Moleza em uma cadeira e tenta fazer a mochila falar. Gabriel acredita que Felipe tenha colocado as baratas na caixa do presente de Pilar. Anna e Manu confrontam Lavínia sobre Moleza, mas a rival diz não saber onde ele está. Gabriel tem uma consulta médica e Norma autoriza Elisa a ser a professora substituta, realizando um sonho da inspetora. Elisa se atrapalha toda ao dar aula. Lavínia esconde Moleza no freezer. Alegando que para entrar na Universidade de Carvard precisa ter bom comportamento, Isadora, Manu e Anna convencem Lavínia a falar a verdade, admitindo que pegou Moleza.



Terça - Benjamin e Nina se unem para espalhar folhas pelo colégio, com o objetivo de atrair Moleza. Lavínia leva Anna, Manu e Isadora até a cozinha mas, ao abrirem o freezer, Moleza não está lá. Um bilhete é deixado no freezer, com um autor anônimo mencionando que deseja algo em troca. Um gorila entra no colégio e assusta Norma. Lavínia desconfia que Felipe esteja com Moleza, mas Felipe a espanta. O gorila amedronta Lavínia. Os Luíses são acionados para encontrar Moleza. Felipe pede para Anna comprar doces para atrair Moleza e ela vai até o Lolipopus.



Quarta - Rui se junta a Felipe na toca dos Luíses, onde Moleza está escondido. O gorila causa um alvoroço no colégio, apavorando alunos e colaboradores. Gabriel luta com o gorila. Felipe provoca Moleza, que revela que sabe falar. Gabriel e Pilar descobrem que o gorila é uma fantasia e que Elisa está por trás da vestimenta. A inspetora diz que queria dar uma aula animada, mas ficou presa na roupa. Norma fica furiosa com Elisa. Moleza pede a Felipe que o devolva para Anna. Felipe deixa Moleza na cama de Anna, que fica feliz em reencontrá-lo. Moleza explica para Anna que Felipe o raptou e que deseja se vingar do garoto. Goma Behr diz a Thomas que as vendas não estão boas e que precisa cortar gastos. O jovem fica preocupado em ser demitido. Dalete acredita que ainda vai ficar com Tonico.



Quinta - Anna, Manu e Isadora pegam o celular de Lavínia para pedir delivery dos doces do Lolipopus. Lavínia corre atrás do celular que as rivais pegaram. Thomas se mostra muito proativo no trabalho, com medo de ser demitido. Uma grande tempestade causa um apagão no bairro. Goma Behr vai até a Rosa dos Ventos para pegar velas emprestadas. Goma mostra para Anna uma foto dos antigos moradores do colégio e a menina descobre que, antes do Rosa dos Ventos, a residência era dos avós paternos, onde Paulo cresceu. Anna comenta com as amigas sobre a fotografia e acha que o colégio pertence ao pai dela. Isadora interfere, dizendo que a família pode ter vendido a residência na época. Anna quer saber mais sobre o colégio.



Sexta - No meio da tempestade, Tonico e Elisa consertam o telhado do colégio, que apresenta vazamentos. Anna avisa Manu, Isadora e Nina que viu uma luz saindo de trás da prateleira de livros da biblioteca. Uma telha se quebra e muita água cai na cabeça de Lavínia. Após as meninas dormirem no saguão do colégio, Dalete, Tonico, Pilar e Gabriel ficam preocupados com o quarto das garotas, prejudicado pela chuva. Depois que o computador de Norma é danificado, a diretora perde a planilha com os contatos dos possíveis familiares de Anna. Anna finge para Lavínia que a água que caiu na cabeça dela foi fruto de uma mágica. Norma recebe um telefonema informando que as buscas por Paulo foram encerradas e que ele foi dado como morto. Anna, Manu, Isadora e Nina escutam um assobio atrás da estante de livros da biblioteca.



RENASCER

Globo – 21h15



Segunda – Damião avisa que atacará quem invadir as terras de Egídio, mas promete fazer vista grossa para Tião e Joana. Kika avisa a José Inocêncio e Inácia que Joana se livrou do cramulhão. Morena deixa claro para Lilith que desconfia do interesse da moça por Zinha. José Inocêncio comunica aos filhos que Kika dará andamento ao processo de sucessão dos negócios da família, e não gosta de saber que João Pedro abriu mão de sua parte em prol de Eliana. Rachid pensa em ir embora da Vila. João Pedro compartilha com Sandra seu receio de não conseguir se acertar com José Inocêncio. João Pedro sente a presença de Maria Santa.



Terça - Maria Santa diz a João que veio abençoar o neto que está por vir. Lilith surpreende Morena ao revelar que é filha de Jacutinga, mas pede segredo. João Pedro apoia Zinha. Lilith pede a Morena que conte como era sua mãe. Rachid sente falta da carta de Marianinha para Maria Santa. Norberto deixa a carta de Marianinha com José Inocêncio, mesmo ele se recusando a aceitar. Morena convida Lilith para jantar em sua casa. Sandra conta a João Pedro que está grávida e afirma que está com medo da situação. Sandra se surpreende ao ver Egídio e Eliana na casa do sogro.



Quarta - Eliana não aceita a proposta da partilha das terras feita por José Inocêncio. Kika recomenda que Mariana aceite a proposta de José Inocêncio, antes que os filhos assumam os negócios do pai. José Inocêncio lê a carta de Marianinha em frente ao túmulo de Maria Santa. Damião se compromete a ficar ao lado de Eliana e quer ser presente na vida do filho. Eliana aceita a proposta de Egídio, para não fazer acordo com José Inocêncio. Zinha fica surpresa ao ver Lilith em sua casa para o jantar. Rachid quer acompanhar a evolução do Bumba de José Inocêncio antes de ir embora. Rachid avisa a Dona Patroa que deixará a vila. José Inocêncio enfrenta Egídio.



Quinta - José Inocêncio aceita passar com o Bumba nas terras de Egídio. Lilith tenta obter informações sobre seu pai por meio de Norberto. José Inocêncio concorda em dar suporte financeiro a Mariana para recomeçar sua vida após a festa do Bumba. Egídio prepara a arma que planeja usar contra José Inocêncio. Teca fica apavorada com o tom de ameaça de Mariana. Teca cria um elo com o Bumba ao fazer contato visual com ele. Eliana e Egídio se casam. Inácia se preocupa com Teca.



Sexta - Inácia acode Teca. Quitéria aparece para Inácia e avisa que ela não pode mudar o destino de José Inocêncio. Eriberto procura por Ritinha. Damião não aceita ter perdido Eliana para Egídio. José Inocêncio decide não participar da festa do Bumba. Eliana estranha quando Egídio lhe avisa que irá viajar para Ilhéus. Mariana expressa a Eliana sua intenção de vingança contra José Inocêncio. José Inocêncio é atingido por tiros, e Mariana escuta os disparos. Maria Santa aparece para José Inocêncio quando ele está inconsciente.



Sábado - Mariana escolhe salvar a vida de José Inocêncio e João Pedro encontra o pai ferido logo em seguida. José Inocêncio é levado para o hospital. Morena confirma para Inácia que José Inocêncio sofreu uma tocaia. Sandra desconfia de Mariana. Damião conta a Eliana que Egídio atirou em José Inocêncio. Augusto avisa a Bento e João Pedro que José Inocêncio será transferido para outro hospital. Augusto comunica que José Inocêncio perdeu os movimentos das pernas e Inácia pressente as consequências. José Inocêncio reclama com Augusto e Deocleciano que João Pedro levou Maria Santa outra vez. Delegado Nórcia desconfia de Mariana ao vê-la no local do crime.



