Confira os resumos das novelas da semana (29/07 até 03/08)

NO RANCHO FUNDO

Globo – 18h15



Segunda - Quinota afirma a Artur que ele ainda sente amor por Zélia Noronha. Deodora entende que Ariosto tem sentimentos por Zefa Leonel, e os dois selam um acordo. Zefa Leonel declara seu amor por Seu Tico Leonel, e os dois se beijam. Artur vai atrás de Zélia e Marcelo Gouveia comemora o sucesso de seu plano. Zélia se insinua para Artur, que exige que a moça se afaste dele de Quinota. Marcelo Gouveia finge apoiar Quinota e Artur os observa. Blandina sofre com o trabalho no Rancho Fundo. Quinota pede para conversar com Artur.



Terça - Quinota e Artur reconhecem as suas diferenças. Marcelo Gouveia confessa a Padre Zezo que ama Quinota e faz insinuações sobre a moça, para que Fé ouça. Fé acredita que Quinota está grávida de Marcelo. Blandina sofre com a lida na roça e Juquinha se diverte. Quinota desabafa com Zefa Leonel, que oferece à filha o lugar de comando do Rancho Fundo. Marcelo conversa com Artur. Esperança e Nastácio não conseguem se entender. Cira tenta convencer Fé a contar o segredo que ouviu. Corina Castello sonda Tia Salete sobre seu trabalho e Dracena se incomoda. Seu Tico Leonel descobre a sociedade entre Ariosto e Zefa Leonel na Gruta Azul.



Quarta - Seu Tico Leonel fica resignado com a sociedade nos negócios, mas alerta Ariosto para não se aproximar de Zefa Leonel. Deodora pede a Ariosto para comprar o imóvel do botequim de Caridade. Blandina sonda Quinota sobre sua relação com Artur. Ariosto cobra resultados de Artur na exploração da Gruta Azul. Blandina descobre que Quinota comandará os negócios do Rancho Fundo e pede para trabalhar com a cunhada. Corina Castello tenta fechar negócios com Tia Salete. Zé Beltino foge de Blandina. Artur pergunta a Quinota se ela quer terminar com ele.



Quinta - Quinota afirma que ainda quer casar com Artur e decide ir com o noivo atrás de Padre Zezo. Zefa Leonel revisita o passado em confissão a Padre Zezo. Deodora informa a Caridade que comprou o imóvel onde funciona seu botequim e avisa que reajustará o aluguel. Tia Salete é carinhosa com Margaridinha. Emi e Dracena questionam os planos de Corina para explorar Tia Salete. Zefa Leonel confessa a Padre Zezo que teme perder Margaridinha e Tia Salete. Artur e Quinota chegam à igreja.



Sexta - Quinota e Artur comunicam a Padre Zezo que desejam se casar imediatamente. Vespertino não aprova a proximidade de Deodora e Ariosto, e Jordão o alerta sobre o empresário. Seu Tico Leonel propõe comprar de Deodora o imóvel que abriga o botequim de Caridade. Zefa Leonel descobre que Seu Tico Leonel voltou ao cabaré com Deodora. Padre Zezo percebe que Quinota tem uma pinta igual à de Tia Salete. Blandina flagra Tia Salete namorando Floro Borromeu. Aldenor aconselha Zé Beltino sobre Blandina. Zefa Leonel agride Deodora, e sua tatuagem fica à mostra.



Sábado - Zefa Leonel se compadece de Deodora, e deixa o cabaré com Seu Tico Leonel. Vespertino conforta Deodora, que sofre pelo que fez com seu próprio filho. Ariosto convence Marcelo Gouveia a se infiltrar na família de Zefa Leonel, a fim de conseguir informações. Quinota e Artur finalmente se casam. Deodora humilha Jordão por ter sido agredido por Nastácio sem revidar e o demite. Vespertino alerta Deodora de que ela pode ter encomendado a morte de Nastácio. Marcelo fica magoado ao saber do casamento de Artur e Quinota comenta com o marido que o rapaz ainda tem sentimentos por ela. Blandina chantageia Tia Salete. Deodora beija Ariosto.

FAMÍLIA É TUDO

Globo – 19h15



Segunda - Chicão fica arrasado com a exigência de Lulu para se afastar de Andrômeda. Vênus contraria Tom, que fica enciumado ao vê-la acolher Léo. Paloma conta para Electra o que viu entre Jéssica e o produtor do espetáculo. Elisa vê oportunidade para se vingar de Lupita com o comercial que vão fazer e pede a ajuda de Renzo, diretor do filme. Maya e Tom ficam cada vez mais próximos. Enéas mostra a foto das ex-madrastas de Vênus para Léo. Electra descobre que Jéssica mentiu para ela. Vênus e Electra estranham ao ver Catarina na frente da Galeria. Júpiter se irrita com a presença de Guto e Lupita em show. Hans tem uma nova ideia para impedir que seus primos cumpram a missão.



Terça - Hans pensa em atacar Vênus. Electra conta para Vênus sobre Jéssica. Júpiter fala sobre seus sentimentos para Lupita, mas sem se declarar para ela. Luca vê Electra e Murilo juntos. Lulu incentiva Andrômeda a ficar com Ernesto. Chicão pede para Sheila ajudá-lo a terminar seus estudos. Max faz um escândalo na frente da Galeria e tenta humilhar Plutão. Vênus assiste ao show abraçada a Léo. Guto e Chantal desconfiam da boa vontade de Elisa com Lupita. Vênus descobre um boletim de ocorrência registrado por seu pai. Hans conversa com a pessoa que usará em seu plano contra Vênus. Chicão e Andrômeda se encontram.

Quarta - Chicão e Andrômeda namoram. Vênus descobre que o boletim de ocorrência foi registado próximo à data do incidente com o bondinho. Hans chantageia Gina. Catarina aparece no restaurante da Galeria, e Electra e Plutão a hostilizam. Chicão lembra-se da conversa com Lulu e termina com Andrômeda. Elisa não deixa Renzo alterar o roteiro do comercial que fará com Lupita. Brenda incentiva Maya a ficar com Tom. Léo se preocupa ao saber que Vênus avançou na investigação sobre a morte do pai. Luca entrega o vídeo das câmeras de segurança do dia de seu ataque para um novo perito. Júpiter pede ajuda a Marieta para esquecer Lupita. Vênus questiona Marieta sobre Joana Bastos. Tom tenta convencer Ramón a procurar um médico. Electra confronta Jéssica. Hans manda Mila sabotar a comida do restaurante dos primos.



Quinta - Mila aceita, mesmo contrariada, ir até o restaurante da Galeria. Marieta se preocupa quando Vênus e Murilo dizem que encontraram Joana Bastos. Elisa pede que Lupita seja descaracterizada para filmar o comercial. Júpiter se assusta com o teor do livro de Marieta. Sheila e Andrômeda ensaiam a mesma música para lançar em seus álbuns. Mila envenena um molho na cozinha do restaurante, e Furtado o consome sem saber. Paulina confessa a Wilson que armou o sequestro de Pudim. Maya convence Ramón a procurar um psiquiatra, e Tom a admira. Gina chega à Fundação para falar com Vênus. Furtado passa mal. Electra decide investigar Jéssica.



Sexta - Nanda não acredita que Jéssica tenha armado para Electra ser presa novamente. Norma pega dinheiro com Jéssica. Ramón avisa a Brenda que iniciará seu tratamento. Maya fica mexida com o toque de Tom. Paulina revela a Wilson tudo o que fez para ficar com Tom. Vênus decide pensar na proposta de Gina. Júpiter pede a ajuda de Marieta para conseguir o material para o feitiço. Léo conhece Nanda e fica intrigado. Mila se preocupa ao saber que Furtado está mal. Chicão ajuda Andrômeda no bar. Vênus descobre que Furtado passou mal depois de ingerir a comida do restaurante.



Sábado - Furtado vai para o hospital, e Mila se desespera. Electra, Plutão e Vênus recolhem os pratos dos clientes no restaurante. Nanda entrega dinheiro para um homem misterioso. Marieta ajuda Júpiter a pegar uma roupa íntima no quarto de Lupita. Andrômeda canta uma música para Chicão, que fica arrasado. Tom vê um vídeo de Vênus e Léo juntos. Guto tenta ter sua primeira noite com Lupita, sem saber da presença de Júpiter no quarto. Ubaiara arma para Leda. Mila culpa Hans pelo estado de Furtado. Murilo insiste para Electra se fingir amiga de Jéssica. Luca recebe o laudo do novo perito. Léo pede que Vênus lhe dê uma chance. Tom e Maya se beijam.

A INFÂNCIA DE ROMEU E JULIETA

SBT – 20h30



Segunda - Amigos e familiares procuram por Romeu e Julieta, enquanto eles estão detidos com Fausto em um teatro abandonado. Fausto desabafa com Romeu e Julieta, dizendo que sempre foi maltratado, que a única peça que dirigiu foi um fiasco, que a esposa morreu, que sua filha não quer mais falar com ele e que ele mora de favor num apartamento inadequado. Vera consegue rastrear o celular do Romeu e passa a localização para a polícia. Fausto coloca Romeu e Julieta no carro e foge com eles, sendo perseguido pela polícia. Glaucia reconhece que desprezava Fred e pede uma nova chance para o marido.



Terça - As famílias Campos e Monteiro recebem a notícia de que Fausto sofreu um acidente com Romeu e Julieta no carro. Glaucia e Vitor são notificados do acidente. No hospital, o médico avisa às famílias que o impacto do acidente foi forte e que a situação é delicada. Clara diz para Mariana e Vera que Romeu e Julieta sempre quiseram ser amigos, mas a briga entre as famílias dificultou tudo. Branca descobre que a tia de Chilique está procurando por ele, mas a senhora evita o encontro. Clara dá conselhos a Trapaça para ela parar de aprontar. Amigos visitam Romeu e Julieta no hospital.



Quarta - Pórcia pede desculpas aos Campos e aos Monteiro pela atitude do pai. Em um sonho, Fausto encontra com a escritora do Mundo da Imaginação e recebe a mensagem de que ele cometeu muitos erros na vida, prejudicando o desenvolvimento de sua criança interior. Vera reconhece que Mariana nunca sequestraria Romeu e finalmente pede perdão a ela.



Quinta - Leandro e Hélio decidem esquecer o passado e desejam resgatar a amizade. Pórcia comenta com Bassânio que ela prometeu à mãe antes de falecer que ia cuidar do pai. Bassânio diz que eles precisam ajudar Fausto. Amigos e moradores de Castanheiras produzem um vídeo de carinho e solidariedade às famílias Campos e Monteiro. Trapaça confessa à mãe que sente a falta dela. A mãe perde perdão e diz que vai ser mais presente.



Sexta - Amigos visitam Romeu e Julieta, que estão em coma, no hospital. Alex e Karen entram no quarto de Fausto e pedem que ele fique longe de Romeu e Julieta. Fausto alega que não queria machucá-los e pede perdão. Trapaça mostra seus desenhos para a mãe e recebe elogios. A escritora do Mundo da Imaginação explica para Dimitri, Ellen, Ian e Nath que as obras de Shakespeare não interferem mais na realidade. Fausto visita o quarto do Romeu e pede desculpa ao menino, que está desacordado. Ainda no hospital, Fausto nota que Hélio e Leandro fizeram as pazes.

RENASCER

Globo – 21h15



Segunda – Norberto aconselha Mariana a aceitar a proposta de José Inocêncio para o divórcio. Dona Patroa pede ajuda a Kika para conseguir seus direitos como ex-mulher de Egídio. Egídio demonstra não aceitar as ideias de Sandra na administração dos negócios. Augusto avisa a Buba que Humberto recebeu alta. Meire comunica a Buba que ela e o marido aceitarão a ajuda financeira da filha. Buba convida Décio para ser padrinho de seu casamento. Norberto aceita a proposta de Bento de disponibilizar espaço na venda para comercializar seu cacau. Eliana fica chocada ao constatar que o cacau roubado das terras de Venâncio não está mais no galpão.



Terça - Eliana exige que Egídio revele onde escondeu o cacau roubado. Deocleciano estranha a intenção de José Inocêncio de doar sua casa para Mariana. Eliana diz a Damião que eles precisam ter calma para lidar com Egídio. Kika e Bento procuram Egídio para falar dos direitos de Dona Patroa. Eliana propõe aliança a Kika. Dona Patroa pensa em Rachid. Egídio aceita dar carta branca a Sandra para cuidar das roças abandonadas da fazenda, na condição de não contribuir com nenhum dinheiro. Zinha tenta convencer Sandra a voltar para João Pedro. João Pedro intercepta o carro de Sandra.



Quarta - Sandra promete que não vai embora sem se despedir de João Pedro. João Pedro pensa em dar dinheiro para Sandra produzir nas roças de Egídio, com a intenção de mantê-la por perto. Pastor Lívio aconselha Tião a não perder sua fé. Dona Patroa se veste de Jacutinga e tenta seduzir Norberto. Marçal conta a Egídio que João Pedro veio atrás de Sandra. Joana diz que ama Tião, mas teme pelos sonhos dele. Sandra mostra a João Pedro as roças abandonadas da fazenda do pai. Sandra e João Pedro tentam convencer os acampados a trabalhar nas roças de Egídio, em troca da metade da colheita. Norberto leva um susto ao ver que Rachid está de volta.



Quinta - Norberto avisa a Rachid que Dona Patroa está brava por ele ter demorado tanto tempo para retornar. Morena questiona Pitoco sobre a demora do rapaz em se declarar para Teca. Tião tenta convencer os amigos acampados a aceitar a proposta de Sandra. Dona Patroa e Rachid se acertam e ficam juntos. Tião comunica a Sandra que conseguiu reunir algumas pessoas para ajudá-la na roça. Egídio avisa a Sandra que não quer João Pedro envolvido com suas terras. Zinha divide com João Pedro sua preocupação com a reação de Egídio. Eliana aconselha Sandra a não confrontar Egídio. Mariana pergunta a José Inocêncio se ele a aceitaria de volta.



Sexta - Aurora sente que José Inocêncio ficou impactado após a conversa com Mariana. Inácia pede a Maria Santa que ajude José Inocêncio a esquecê-la. Inácia diz a Augusto que está tendo maus pressentimentos. João Pedro se junto aos demais para trabalhar na roça de Egídio, sob a orientação de Sandra. Eliana e Egídio se desentendem. Buba prefere não convidar a mãe para seu casamento, com medo de causar uma desavença entre ela e Humberto. Egídio observa Sandra, João Pedro e os outros trabalhadores na sua roça, enquanto Marçal e os jagunços aguardam as ordens do coronel.



Sábado - Egídio decide permitir o trabalho em suas terras, pensando em seu benefício. Buba se sente traída por Augusto, ao flagrá-lo convidando Meire para o casamento. Meire avisa a Humberto que irá ao casamento de Buba. Eliana termina com Damião e revela que está grávida de Egídio. Damião pressente que o filho que Eliana espera é seu. Damião procura Egídio para pedir emprego, e recebe uma negativa do coronel. Eriberto surpreende Kika ao aparecer na Bahia. Damião teme por seu filho, diante das ameaças de Eliana.

