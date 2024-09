Confira os resumos das novelas da semana (30/09 até 05/10)

A- A+

No Rancho Fundo

Globo – 18h15



Segunda - Os Leonel comemoram a notícia da gravidez de Quinota com Artur. Marcelo Gouveia ameaça Ariosto e afirma saber que foi ele o mandante do sequestro de Artur. Tia Salete questiona a Zefa Leonel se ela é a mãe de Margaridinha, e acaba passando mal. Caridade confronta Deodora, que se mostra irredutível sobre o despejo da chef. Benvinda visita com Nivalda o local de sua futura escola. Artur implora para que Quinota explique o motivo de seu afastamento, e jura nunca ter se envolvido com Blandina. Deodora e Blandina acertam com Cira o serviço dos boatos contra Quinota. Fubá Mimoso se despede de Quintilha e deixa um bilhete para Zefa Leonel. Caridade interrompe o duelo entre Guilherme Tell e Nastácio. Blandina confessa seu amor por Artur.



Terça - Artur afirma a Blandina que os dois precisam se afastar. Humilhada, Blandina chora no colo de Dona Castorina. Tia Salete desperta e se emociona ao olhar Margaridinha. Caridade se irrita com o duelo de Guilherme Tell e Nastácio e diz que não ficará com nenhum dos dois. Zefa Leonel e Seu Tico Leonel explicam a Tia Salete tudo o que aconteceu com ela e Margaridinha. Floro Borromeu expõe a Padre Zezo sua preocupação com Tia Salete. Margaridinha desconfia do comportamento de Tia Salete com ela e cobra explicações de Vespertino. Artur enfrenta Ariosto e pede demissão da empresa do pai, para não brigar com Quinota. Ariosto promove Marcelo Gouveia ao cargo de Artur.



Quarta - Marcelo Gouveia aceita o cargo de engenheiro-chefe na empresa de Ariosto e promete esquecer o que sabe sobre o sequestro de Artur. Tia Salete interrompe a conversa de Margaridinha e Vespertino. Nivalda decide não comparecer ao jantar de Deodora, na intenção de prejudicar a rival. Zefa Leonel anuncia à família que Margaridinha é filha de Tia Salete, e Aldenor se decepciona com os padrinhos. Tia Salete se emociona quando Margaridinha a chama de mãe. Artur diz a Quinota que sabe como conseguir um prazo maior para o pagamento da dívida dos Leonel. Ariosto acredita que ninguém irá comparecer ao jantar de Deodora.



Quinta - Deodora jura vingança contra os convidados que boicotaram seu jantar. Tia Salete e Margaridinha conversam sobre a atitude de Zefa Leonel e Seu Tico Leonel. Vespertino descobre que Margaridinha é sua filha. Ariosto e Deodora prometem fazer Zefa Leonel sofrer. Marcelo Gouveia intriga Margaridinha contra Zefa Leonel. Corina Castelo se revolta com o sucesso da loja de Tia Salete. Deodora avisa a Nivalda que Ariosto não irá mais apoiar a campanha de Sabá Bodó. Tia Salete anuncia a Zefa Leonel que deixará o Rancho Fundo. Artur diz a Ariosto que não pode ser demitido da empresa. Blandina revela a Zefa Leonel que tomará o controle da Gruta Azul.



Sexta - Zefa Leonel se revolta contra Blandina. Artur anuncia que é herdeiro legal de Dona Manuela e, por isso, sócio-gerente da mineradora, expulsando Ariosto da empresa. Artur afirma que deixará Marcelo Gouveia como engenheiro-chefe. Artur e Quinota se reaproximam, para cuidar juntos de seu bebê. Dona Castorina se incomoda com o anel de turmalina paraíba dado por Blandina. Sabá Bodó reclama com Nivalda sobre a retirada do apoio financeiro de Ariosto. Blandina e Zé Beltino assinam o divórcio. Deodora incentiva Ariosto a se vingar de Artur e dos Leonel. Blandina se apresenta a Quinota como a nova responsável pela Gruta Azul.



Sábado - Quinota enfrenta Blandina, que confessa não saber por onde começar o novo trabalho. Deodora tenta convencer Artur a readmitir Ariosto. Aldenor ajuda Tia Salete a se mudar para o quarto de Margaridinha. Artur estranha ao ver Marcelo Gouveia com Jordão Nicácio. Padre Zezo confronta Fé sobre os panfletos com boatos a respeito de Quinota. Blandina e Marcelo Gouveia se unem para reabrir a Gruta Azul e pressionam Sabá Bodó e Nivalda. Juquinha vê Marcelo Gouveia e Blandina na prefeitura. Benvinda conhece Elias Crisóstomo. Quintilha ameaça Primo Cícero, que desfaz o noivado para entregar o bilhete de Fubá Mimoso a Zefa Leonel. Seu Tico Leonel procura Ariosto. Artur e Quinota se emocionam ao ouvir o coração de seu bebê.



Volta por Cima

Globo – 19h15



Segunda - Doralice e Madalena preparam um café da manhã especial para Lindomar. Chico, noivo de Madalena, fala com sua amante Roxelle por telefone. Madalena e Tati reclamam do tio Osmar para Doralice. Madalena se preocupa quando o pai comenta ter sentido um incômodo no peito. Jayme e Lindomar decidem comprar um bilhete da sorte a caminho do trabalho. Osmar recebe dinheiro de Violeta. Gigi pega o ônibus dirigido por Lindomar. Roxelle implica com Madalena. Baixinho manda seus capangas procurarem Osmar. Jão é chamado para uma entrevista no escritório da empresa de ônibus, e Neusa reage contrariada. Jô e Cacá ameaçam Osmar. Lindomar passa mal ao volante.



Terça - O ônibus se descontrola em cima de um viaduto, e Jão orienta os passageiros. Edson e Alberto seguem para o local do acidente. Madalena se preocupa com Lindomar. Baixinho exige que Osmar pague pelos gastos que Violeta teve com ele. Roxelle avisa a Neuza do acidente com o ônibus. Doralice se desespera ao saber do acidente com o ônibus do marido. Os bombeiros iniciam o resgate dos passageiros. Lindomar é operado. Chico chega ao hospital para ficar com Madalena e Roxelle vai ao seu encontro. Edson reclama do desinteresse de Nando pelos negócios da família. O médico avisa a Madalena que Lindomar pode não sobreviver à cirurgia.



Quarta - Neuza e Jão tentam tranquilizar Madalena. Roxelle provoca Chico na frente de Madalena. Lindomar não resiste à cirurgia. Jão avisa a Madalena, que se desespera. Há uma passagem de tempo. Madalena decide começar a trabalhar com decoração de festas. Doralice e Tati sentem falta de Lindomar. Osmar pede para Violeta ajudar a pagar a dívida com Baixinho. Jão descobre que a vaga que estava pleiteando foi preenchida por um amigo de Rosana e fica furioso. Miranda se aproxima de Nando. Jô e Cacá cobram de Osmar o dinheiro de Baixinho. Jão enfrenta Edson. Osmar pede que Doralice entregue a rescisão de Lindomar para ele, e Madalena o questiona.



Quinta - Osmar inventa uma história para justificar o pedido inusitado a Madalena. Jão discute com Edson. Doralice comenta sobre sua desconfiança com o irmão. Baixinho pensa em acabar com Osmar. Violeta decide ajudar o amante. Gigi leva pertences para Silvia vender em um bazar. Chico namora Roxelle às escondidas, quando Madalena chega. Violeta entrega um anel de brilhantes para Osmar. Madalena pede para adiar o casamento com Chico. Jão descobre que o armário de Lindomar no vestiário da empresa continua fechado e alerta Madalena.



Sexta - Madalena descobre que Jão não está mais na empresa. Edson se surpreende com Rique Nunes, amigo de Rosana. Moreira sugere que Chico antecipe o casamento com Madalena, e Roxelle se irrita. Osmar perde a joia que ganhou de Violeta. Cacá visita Ana Lúcia na Viação Formosa. Jão e Cacá conversam entrosados, e Madalena sente ciúmes. Madalena se emociona ao resgatar os pertences de Lindomar. Cida divulga o trabalho de Madalena na festa de Lucas. Algumas pessoas implicam com Gigi em uma festa ao saberem que ele estava no ônibus do acidente. Rosana tenta convencer Edson a não readmitir Jão na empresa. Baixinho tenta unir Armando e Violeta. Jão e Madalena se encontram na festa de Lucas. Osmar descobre que Lindomar comprou um bilhete que pode estar premiado.



Sábado - Osmar questiona Jayme sobre o bilhete de Lindomar. Madalena toma uma decisão ao conversar com Jão sobre sua saída da Viação Formosa. Madalena vai falar com Edson. Violeta não aceita quando seu filho diz que ela precisa se unir a Armando. Baixinho avisa a Cacá e Jô que Osmar precisa sair da vida de Violeta. Osmar descobre que o bilhete comprado por Lindomar foi premiado. Madalena fica incomodada ao ver Jão e Cacá juntos. Osmar vai receber o prêmio com o bilhete de Lindomar.

A Caverna Encantada

SBT – 20h45



Segunda - Pilar aceita sair para jantar com César, o que deixa Gabriel chateado. Tonico revela ser o homem misterioso da capa preta que cuida da Caverna Encantada. Elisa joga no lixo a cópia do carimbo da biblioteca que estava com Lavínia. Os meninos aprontam no banheiro de Norma. Para que os garotos não sejam penalizados, Pedro assume a culpa e é suspenso. André pede perdão a Pedro antes de sua partida. Felipe e Rui alertam que vão assumir a liderança do grupo na ausência dele. Moleza comenta com Anna que a chave da mala de Paulo deve estar enterrada na Caverna Encantada. Anna planeja invadir a biblioteca e recebe apoio de Isadora e Manu.



Terça - Após a saída de Pedro, André se recusa a ser líder do grupo novamente. Anna remove as tábuas da porta da biblioteca e entra na caverna com Moleza. Anna encontra um baú e consegue localizar a chave. Após se encontrar com Pilar, César se depara com Gabriel e os dois se provocam. Shirley acredita que alguém está invadindo sua casa e prepara uma armadilha. Wanda acaba caindo. Anna usa a chave para abrir a mala de Paulo e encontra um colete, um rádio e outros itens. Betina chama Pilar para levar Anna e a mala de volta ao Rosa dos Ventos.

Quarta - Pilar conversa com Anna sobre os pertences de Paulo. Como líder do grupinho, Felipe começa a fazer exigência aos meninos. Norma tem acesso à mala de Paulo e percebe que não tem nenhuma prova para transferir a posse do colégio para o nome dela. Fafá apresenta um programa ao vivo chamado “Encontrando um Amor” e traz três pretendentes para Dalete, incluindo Tonico. Pedro retorna ao colégio. Anna fica com o rádio do pai e vai com Isadora e Manu para a caverna. Dalete se identifica e dá match com o pastor Isaías. Wanda pede demissão para Goma, faz as pazes com Shirley e volta a trabalhar como detetive com a irmã.



Quinta - Dalete vai ao encontro com Isaías e Tonico fica com ciúmes. Na caverna, Anna escuta a voz do pai no rádio. Betina pede a Pilar que não saia mais com César por dó, mas Pilar não quer frustrá-lo. Manu e Isadora querem saber se Tonico esconde algo delas. César pede dicas a Gabriel sobre o que dar de presente para Pilar. Gabriel sugere um presente que a professora não iria gostar: um pingente de bichinho.



Sexta - Anna conta uma história sobre os Gatos do Mate, gatinhos guerrilheiros que adoravam tomar chimarrão, para seus amigos. Felipe fica fascinado pelo conto e pede ajuda a Gabriel para confeccionar roupas temáticas do Rio Grande do Sul. As meninas usam fantasias de donzelas. Os alunos dançam a tradicional dança gaúcha. Gabriel assume a César que Pilar não gosta do pingente de bichinho e entrega um livro de romance para ele presentear a professora. Pilar ama a surpresa e os dois dançam coladinhos. Norma decide reabrir a biblioteca. Pilar pergunta a Gabriel se foi ele quem indicou o livro para César. Anna entra na Caverna Encantada e Safira se apresenta à garota. Anna não demonstra medo de Safira, mas acaba sendo hipnotizada pela serpente, que pretende usar a menina para seu plano.

Mania de Você

Globo – 21h15



Segunda – Mércia afirma que sempre foi contra o golpe que Mavi deu em Luma e que quer ajudá-la a recuperar tudo o que perdeu. Viola chega na capela e se assusta com Mavi. Ela desiste de ir ao encontro de Rudá. Rudá chega em casa depois da tentativa de ver Viola e desabafa com a avó. Mavi vira recepcionista do hotel para ficar perto de Viola. Na frente do hotel, Luma flagra Viola e Mavi juntos.



Terça - Mavi diz para Viola que alugou uma casa na comunidade. Ela diz que não se sente pronta para um compromisso. Mércia diz para Luma que foi Viola quem esteve por trás do golpe de Mavi. Iberê cria uma rede social fake com fotos manipuladas de Luma vivendo uma vida de luxo. Isis apresenta Evelyn para Berta. Rudá diz que voltou para ficar com Viola, mas Luma afirma que Viola está e sempre esteve com Mavi.



Quarta - Luma alerta Rudá sobre Viola e propõe se unir a ele a fim de investigar a morte de Molina e o roubo de seu patrimônio. Mércia afirma a Mavi que Viola destruirá a vida do filho. Diana se surpreende quando Fátima conta que Robson a proibiu de tocar piano. Luma fica intrigada ao ver Mavi como recepcionista, repreendendo Hugo. Moema não acredita que Viola possa ser uma pessoa ruim e alerta Rudá, quando o neto afirma que ficará no Brasil para ajudar Luma e provar que não matou Molina. Luma esconde Rudá em seu quarto.



Quinta - Luma e Rudá relembram momentos felizes de seu passado. Mavi rejeita a ajuda da mãe. Rudá comenta com Luma que não acredita que Viola esteja envolvida no golpe de Mavi. Moema esconde Rudá em uma cabana abandonada. Marcel aconselha Viola a ter cuidado com Luma. Mavi expulsa Mércia de sua casa. Luma segue Mavi e observa o empresário dando ordens a Hugo e outros funcionários. Iarlei segue Moema indo em direção à cabana onde está Rudá, e vende a informação para Iberê. Moema procura Viola e diz que Rudá está esperando por ela na cabana. Viola se depara com Luma e Rudá juntos.



Sexta - Luma e Viola trocam acusações. Rudá foge da cabana, antes que os policiais cheguem à sua procura. Viola diz a Luma que acredita na inocência de Rudá. Mavi decide grampear a casa de Mércia para descobrir os planos de Luma. Viola diz a Marcel que desistirá de Rudá e pede a Luma que continue trabalhando no restaurante. Viola se deixa seduzir por Mavi e o convida a morar em sua casa. Mavi escuta a conversa de Mércia e Luma através da câmera. Na casa de Mércia, Luma e Mavi declaram guerra um contra o outro.



Sábado - Luma e Mavi trocam ofensas diante de Mércia. Luma ameaça contar a Viola a verdade sobre Mavi, deixando o filho de Mércia apavorado. Mavi destrata Dhu ao vê-la no hotel tentando vender seus doces. Dhu troca suas iguarias pelo totem de Léo Caravelli que vê em uma loja. Moema expulsa Iberê de sua casa. Rudá confronta Iberê, que revela que Viola ainda está apaixonada por ele. Viola coloca Luma e Mavi frente a frente.

