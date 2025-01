A- A+

CINEMA Conheça a carreira do diretor David Lynch, que faleceu aos 78 anos O cineasta revelou ter sido diagnosticado com enfisema pulmonar, no ano passado

O cultuado diretor americano David Lynch, de "Veludo Azul", "Cidade dos Sonhos" e "Twin Peaks", faleceu aos 78 anos. A informação é da revista Variety.

Em 2024, o cineasta revelou ter sido diagnosticado com enfisema pulmonar após fumar por boa parte da vida. À época, ele admitiu que precisava de um aparelho de oxigênio para se locomover e pedia para as pessoas evitarem o consumo de cigarro.

“Uma parte muito importante da minha vida era fumar. Eu amava o cheiro do tabaco, o gosto do tabaco. Eu amava acender cigarros”, disse Lynch, que estava há três anos sem fumar.

Com estilo cinematográfico próprio, com elementos surrealistas e do cinema de gênero, Lynch nasceu de uma família de classe média em Missoula, no estado de Montana, nos Estados Unidos. Nos anos 1960, se mudou para a Filadélfia para estudar pintura na Academia de Belas Artes da Pensilvânia.

Atuou como pintor enquanto começava a explorar o interesse pela sétima arte nos primeiros curtas-metragens. O primeiro longa veio em 1977, já em grande estilo: "Eraserhead". O filme terror com elementos de comédia de humor negro se tornou um clássico das sessões de meia noite nos Estados Unidos.

O estilo incomparável logo chamou a atenção de Hollywood e Lynch acabou contratado por Mel Brooks para dirigir o clássico "O homem elefante" (1980). Estrelado por Anthony Hopkins, John Hurt e Anne Bancroft, o longa recebeu oito indicações ao Oscar, incluindo melhor direção e melhor roteiro para Lynch.

Em 1984, Lynch não obteve sucesso em sua adaptação de "Duna", de Frank Herbert. Embora seja cultuado entre os fãs do realizador, o filme orçado em US$ 40 milhões foi um fracasso de bilheteria.

Os trabalhos seguintes, no entanto, voltaram a colocar o diretor dentre os nomes mais respeitados da indústria. Com "Veludo azul" (1986), ele voltou a concorrer ao Oscar após brilhas em história estrelada por Isabella Rossellini, Kyle MacLachlan e Dennis Hopper. Já com "Coração selvagem" (1990), com Nicolas Cage, Laura Dern e Willem Dafoe, conquistou a Palma de Ouro do Festival de Cannes.

No mesmo ano em que lançou "Coração selvagem" nos cinemas, Lynch revolucionou a televisão americana ao criar "Twin Peaks" em parceria com o roteirista Mark Frost. A trama acompanha um agente do FBI, vivido por Kyle MacLachlan, que precisa solucionar o assassinato de uma jovem estudante na pequena cidade de Twin Peaks. A série teve três temporadas, a terceira lançada 25 anos após a segunda.

Voltou a ser indicado ao Oscar e premiado em Cannes (como melhor diretor) com "Cidade dos sonhos" (2001), eleito pela BBC como o melhor filme do século XXI.

