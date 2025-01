"Maria Callas": 7 coisas que você precisa saber sobre a cinebiografia estrelada por Angelina Jolie

A- A+

Mais novo trabalho do cultuado cineasta chileno Pablo Larraín, "Maria Callas" traz Angelina Jolie na pele daquela que é considerada por muitos como a maior cantora de ópera da história. O filme vem sendo destaque na temporada de premiações, com indicações ao Critics Choice e ao Globo de Ouro.

O roteiro escrito por Steven Knight acompanha Callas (1923-1977) em seus últimos dias, lidando com problemas de saúde, com uma dependência de medicamentos e com a impossibilidade de fazer o que mais gosta: cantar.

A trama explora ainda as desilusões amorosas da artista, principalmente a vivida com o magnata greto Aristóteles Onassis, com quem viveu longo relacionamento, mas com quem não chegou a se casar, sendo "trocada" por Jacqueline Kennedy.

"Maria Callas" fez sua estreia no Festival de Veneza de 2024 e chega aos cinemas brasileiros nesta quinta-feira (16). Aproveitamos o lançamento para separar algumas coisas que você precisa saber sobre a obra.

Parte de uma trilogia

"Maria Callas" conclui a trilogia "Mulheres de salto" de Pablo Larraín. O diretor também contou as histórias de Jacqueline Kennedy, vivida por Natalie Portman em "Jackie" (2016), e Lady Di, interpreta por Kristen Stewart em "Spencer" (2021).

Os projetos, no entanto, são independentes uns dos outros, logo podem ser assistidos individualmente.

Parte Callas, parte Jolie

As cenas dos anos de glória de Maria Callas trazem as versões originais das canções, como foram cantadas pela artista.

Já as cenas de Callas tentando voltar a cantar, em seus últimos dias, foram feitas com a própria voz de Angelina Jolie.

A atriz se recusou a ser dublada nas cenas e teve sete meses de aulas de canto para se preparar para o projeto.

Preparação vocal

A preparação vocal de Angelina foi comandada pelo músico e engenheiro de som John Warhurst, vencedor do Oscar de melhor edição de som pelo trabalho em "Bohemian Rhapsody" (2018).

Ele ajudou na preparação de Rami Malek para viver Freddie Mercury no longa, e também trabalhou com Kingsley Ben-Adir em "Bob Marley: One love" (2024).

Única opção

Pablo Larraín revelou em entrevistas que Angelina Jolie era sua primeira e única opção como protagonista de "Maria Callas".

Segundo o diretor, o projeto não continuaria caso a atriz tivesse recusado o convite.

E o resultado deu certo: a atriz vem sendo o grande trunfo do filme na temporada de premiações.

Intervalo inédito

Antes de "Maria Callas", o trabalho anterior de Angelina Jolie havia sido em "Eternos" (2021).

Esse intervalo de três anos sem filmes foi o período mais longo em que a atriz ficou sem lançar novos projetos desde o início de sua carreira, nos anos 1990.

Encontro de almas

Angelina Jolie revelou em entrevistas que se identifica bastante com Maria Callas.

“Tenho certeza de que há muito que será dito sobre nossas semelhanças como mulheres, mas o que talvez não seja o mais óbvio é que não tenho certeza de quão confortáveis nós duas estamos em sermos figuras públicas. Experimentamos uma pressão por trás do trabalho que não era apenas a alegria do trabalho”, disse a atriz à revista Hollywood Reporter.

“Eu amo criar, ela ama cantar, mas às vezes há todas essas outras coisas que tiram essa alegria e mudam a experiência disso. Foi muito difícil o que ela passou. As pessoas eram muito agressivas quando ela não conseguia ser o que queriam que ela fosse. Elas eram muito cruéis, e ela carregava muito trauma e trabalhava muito, muito duro. Eu simplesmente comecei a realmente me importar com ela e queria que esse aspecto da história fosse contado.”

Estreia no streaming

"Maria Callas" ainda não tem previsão de lançamento no streaming no Brasil.

Dona dos direitos de exibição do filme nos Estados Unidos, a Netflix já disponibilizou o longa na plataforma no país, apenas duas semanas após breve passagem pelos cinemas americanos. No Brasil, no entanto, os direitos de distribuição do longa não estão vinculados ao serviço de streaming.

A distribuidora Diamond Filmes, que lançou "Jackie" e "Spencer" no país, também é a responsável pelo lançamento de "Maria Callas".

Veja também