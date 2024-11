Clínica de fertilização contratada por Ludmilla e Brunna Gonçalves ajudou gerar mais de 5 mil bebês;

A- A+

A notícia da gravidez de Brunna Gonçalves, que será mãe junto de Ludmilla, segue repercutindo.

A cantora Ludmilla e a bailarina Brunna Gonçalves utilizaram o método conhecido como ROPA, sigla para Reception of Oocytes from Partner (em tradução livre "Recepção de Oócito da Parceira"), para gerar o bebê que aguardam.

Ao que parece, foi tudo muito bem planejado. Em junho, a cantora mostrou um apartamento luxuoso com uma super vista que comprou em Miami, na Flórida, Estados Unidos.

A ideia era poder ficar próxima à Conceptions Flórida, clínica de fertilização, na cidade americana, onde fez o tratamento com Brunna Gonçalves.

De acordo com o site do estabelecimento, oferece dois tratamentos para casais lésbicos: a inseminação intrauterina e a fertilização in vitro. Ludmilla e Bruna utilizaram o segundo método.

O óvulo de Ludmilla foi fecundado por um sêmen de um doador, por meio de fertilização in vitro, e transferido, em seguida, para o útero de Brunna.

Ainda segundo o site da clínica, mais de cinco mil bebês já foram gerados por meio dos tratamentos da Conceptions Florida.

Além dos tratamentos já citados, eles oferecem congelamento de óvulos e tem experiência com doadores de óvulo ou esperma e também com barriga solidária.

No Brasil, o custo da Fertilização in Vitro pode começar em R$ 15 mil, já nos Estados Unidos a estimativa é que os tratamentos já comecem em R$ 50 mil.

Na Conceptions Florida, um ciclo de fertilização in vitro pode custar cerca de US$ 16 mil (cerca de US$ 78, 5 mil).

Os tratamentos oferecidos pela clínica

Inseminação intrauterina (IIU): Nesta opção, o médico segue a ovulação natural de uma mulher (ciclo natural) ou recomenda uma medicação oral por cinco dias seguidos que estimula o ciclo seguido de exames de sangue e ultrassom para determinar a data precisa em que a IIU deverá ocorrer.

Este tratamento pode ser feito com esperma de um doador conhecido ou anônimo.

Fertilização In Vitro (FIV): Na fertilização in vitro, existem diversas opções dependendo da preferência do indivíduo e/ou casal.

O esperma usado para fertilização pode ser de doador conhecido ou anônimo. Os embriões podem ser transferidos para a mulher cujos óvulos foram utilizados para fertilização ou para a parceira (FIV recíproca).

Veja também

luto Morre Roy Haynes, gigante do jazz que tocou com Sarah Vaughan e Charlie Parker, aos 99