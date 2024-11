A- A+

A cantora Ludmilla e a bailarina Brunna Gonçalves utilizaram o método conhecido como ROPA, sigla para Reception of Oocytes from Partner (em tradução livre "Recepção de Oócito da Parceira"), para gerar o bebê que ambas aguardam.



No último domingo (10), em entrevista ao Fantástico, da TV Globo, as duas explicaram como Brunna engravidou. Em linhas gerais, o óvulo de Ludmilla foi fecundado por um sêmen de um doador, por meio de fertilização in vitro, e transferido, em seguida, para o útero de Brunna.

O método ROPA é um procedimento de reprodução assistida muito utilizado por casais homoafetivos formados por mulheres, já que atribui papel ativo às duas mães. Enquanto uma delas é a doadora de óvulos — portanto, o bebê terá a carga genética dela (como é o caso de Ludmilla) —, a outra parceira se torna a receptora do embrião, ou seja, a gestante que dará à luz o bebê (como é o caso de Brunna).

"Ludmilla gerar o nosso filho ou filha era o meu maior sonho e agora se tornou real. Nós vamos ser mamães! É uma felicidade que não cabe no peito!", celebrou Brunna.

Para entender como o procedimento é realizado, confira o passo a passo do tratamento:

Exames e seleção do doador de sêmen: O processo começa com uma série de exames tanto para a mulher que irá realizar a estimulação ovariana quanto para a que receberá o embrião. Além disso, muitas clínicas recomendam acompanhamento psicológico para discutir as implicações emocionais, legais e sociais do tratamento. Em seguida, é feita a escolha do doador de sêmen, selecionado por meio de um banco de sêmen, que pode ser nacional ou internacional, dependendo da clínica e da legislação vigente;

Estimulação dos ovários da doadora: A mulher que vai doar os óvulos passa por um tratamento de estimulação ovariana. Esse procedimento envolve o uso de hormônios para estimular o crescimento dos folículos ovarianos, as estruturas que contêm os óvulos. O objetivo é fazer com que ela produza vários óvulos de uma só vez, em vez de apenas um, como ocorre naturalmente. A estimulação dura cerca de 15 dias. Após esse período, o médico aplica uma medicação para induzir a maturação dos óvulos, preparando-os para a coleta;

Coleta dos óvulos: A coleta dos óvulos é realizada em ambiente hospitalar, sob sedação leve, e consiste em retirar os óvulos dos folículos ovarianos da doadora. O procedimento é feito por meio de uma agulha fininha, que é inserida por via vaginal até os ovários para a remoção dos óvulos;

Fertilização e transferência do embrião: Os óvulos coletados são, então, fertilizados com o sêmen do doador escolhido anteriormente. Após a fertilização, os embriões são monitorados durante alguns dias até que os mais viáveis sejam selecionados para a transferência para o útero da mulher que receberá o embrião.

