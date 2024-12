"All I Want for Christmas is You": conheça o brasileiro que fez parte da composição do hit natalino

A- A+

Há 30 anos, o Natal deixou de ser o mesmo por causa do lançamento de “All I Want for Christmas is You”, de Mariah Carey — aquela que se tornaria, ao longo dos tempos, uma das canções natalinas mais populares no mundo.

O que muita gente não sabe é que tem um pouco de Brasil nesse hit: o parceiro de Mariah na composição, o produtor e pianista Walter Afanasieff, de 66 anos, nasceu em São Paulo.

Walter é filho de uma família russa que fugiu do comunismo e viveu no Brasil até 1962, quando ele tinha apenas quatro anos de idade e se iniciava no piano.

Em busca de maior estabilidade econômica, os Afanasieff foram para San Francisco, nos Estados Unidos, onde o jovem músico começou carreira tocando teclados para o violinista francês Jean-Luc Ponty, então um astro do jazz-fusion.

Sua porta para o sucesso, porém, foi o cantor e multi-instrumentista Narada Michael Walden, que o introduziu na indústria fonográfica.

Entre 1988 e 1998, Walter Afanasieff ajudou a transformar a jovem Mariah Carey numa das cantoras mais conhecidas do planeta, guiando-a por hits como “Hero”, “Dreamlover”, “One sweet day” e, é claro, "All I want for Christmas is you” — faixa de seu disco natalino “Merry Christmas” (1994) que, a cada ano, com arrecadação de direitos autorais, deixa ele e Mariah pelo menos meio milhão de dólares mais ricos.

Hoje, 24 anos após o lançamento do disco, a faixa chegou ao sexto lugar na Hot 100, a parada mais importante dos Estados Unidos — é o seu melhor desempenho até hoje.

Segundo a revista “The Economist”, a música acumulou até 2017 nada menos que US$ 60 milhões em royalties.

Acredita-se que a renda anual gerada pela gravação, para cada um deles, gire em torno de US$ 790 mil (cerca de R$ 2,4 milhões).

Em entrevista ao “UOL”, Walter disse ter poucas memórias do país natal, apesar de ter começado a aprender piano ainda em São Paulo (“aos três anos, no Brasil, eu sentava no piano e já percebia que era fácil criar música, mas eu não queria aprender música.”).

Nos primeiros encontros com Mariah Carey, ele não se deu conta de que estava diante de um futuro fenômeno: “Só percebi quando eu comecei a compor e entender o coração musical dela, que havia ali uma alma musical. Era algo excepcional.”

Segundo Walter, “All I want for Christmas is you” surgiu em meados de 1994, quando ele foi à casa de Mariah em Nova York, os dois sentaram ao piano e compuseram três canções natalinas.

Depois de duas músicas mais solenes, eles decidiram que a terceira seria mais animada, mais rock’n’roll – justamente “All I want”.

“Não imaginávamos nada do que acabou acontecendo. Nós falávamos: ‘Ah, que canção bonitinha’. Era só mais uma parceria”, disse o produtor ao “UOL”.

“A música era um rock and roll à moda antiga, e a Mariah estava cantando músicas pop mais sofisticadas, que faziam um sucesso enorme. Comparada a outras, ‘All I want for Christmas is you’ é muito diferente, mas há algo nela que é charmoso, divertido e perfeito para a época de fim de ano. Por isso ela durou tanto.”

Além do avassalador hit com Mariah Carey, Walter Afanasieff tem outros feitos impressionantes: ele é duas vezes vencedor do Grammy, e foi o produtor de “My heart will go on”, o inescapável tema do filme “Titanic” na voz de Céline Dion.

Walter já dirigiu gravações de Michael Jackson, Whitney Houston, Barbra Streisand, Beyoncé, Michael Bolton, Lionel Richie, Aretha Franklin, Kenny G e Andrea Bocelli.

Há mais de 20 anos, desde que Mariah Carey se divorciou do empresário Tommy Mottola (ex-presidente da gravadora Sony), Walter não tem mantido contato com a cantora.

Seu trabalho mais recente é “Walls”, álbum de Barbra Streisand lançado em novembro por Barbra Streisand. Agora, ele sonha em vir ao Brasil.

“Mesmo inconscientemente, eu cresci com o samba. A raiz da música brasileira está na minha alma e me ajudou a produzir música”, disse ao “UOL”.

