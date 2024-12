A- A+

Aniversário Cristina Aguilera comemora 44 anos com foto sensual e "topless" nas redes: "Traje de aniversário" Cantora e empresária celebrou com seus seguidores com postagem ousada em preto e branco

Christina Aguilera completou 44 anos, nesta quarta-feira, e comemorou com os fãs nas redes sociais. Em seu perfil do Instagram, a artista e empresária compartilhou uma foto sensual em preto e branco, com direito a topless.

“Traje de aniversário #44″, escreveu a cantora. Na imagem, Cristina está agachada com o olhar fixo na câmera, enquanto é iluminada por um foco de luz intenso. Com um salto agulha, uma boina de couro e um mini short, a artista expôs suas curvas e um cabelo loiro volumoso, com ondas retrô.

Empresária na indústria da sexualidade

Embora sempre tenha sido uma figura que brincava com a sexualidade em seus looks, Aguilera hoje também é cofundadora e principal conselheira da Playground, marca de bem-estar sexual. Em fevereiro deste ano, ele falou sobre seu lado empresarial em entrevista que concedeu à revista ADWEEK. Na nota ele também fez referência à sua luta contra a duplicidade de critérios da sociedade e como sua marca busca ir contra esses velhos costumes.

Playground nasceu em 2022, embora o papel de Aguilera só tenha sido revelado um ano depois. Segundo ela, sua intenção era criar um “espaço seguro” no mercado de bem-estar sexual voltado para as mulheres. A iniciativa surgiu porque sentiu que o mercado era maioritariamente constituído por produtos “feitos e embalados para homens, ou para homens e 'suas mulheres'”.

“Este tem sido um espaço muito confortável e natural para mim porque a sexualidade tem sido uma parte muito importante da minha vida, do meu mundo, da minha música.“disse Aguilera após lançar sua marca. “Eu experimentei em primeira mão padrões duplos e fiquei envergonhada por ser aberta, por me expressar sexualmente e tentar assumir o controle do meu corpo, e por tentar empoderar outras mulheres. “As pessoas têm medo disso”, revelou.

Mãe e empresária

“As mulheres passam por muita coisa com sua sexualidade”, analisou ela durante a palestra. “Eles nos envergonham, nos rotulam, nos examinam. É hora de tudo isso acabar. “Esse é o futuro desta marca”, acrescentou.

Aguilera é mãe de uma filha de 9 anos, Summer Rain – fruto de seu amor por Matthew Rutler – e de um filho de 15 anos, Max Liron, que teve com o ex-marido Jordan Bratman. Seu papel como mãe foi fundamental para seu trabalho na Playground. “Quero que ela cresça sem vergonha ou estigma e que se sinta confortável como mulher”, revelou a artista. “Quero que meu filho entenda e aprecie as lutas das mulheres e o que elas passam, e também se sinta parte da conversa.”

Há um ano, Aguilera falou sobre as conversas que tem com os filhos em entrevista à People. “Neste momento da minha vida, também como mãe, é muito importante para mim conversar com minha filha e garantir que ela se sinta fortalecida desde o início de sua vida para que se sinta bem em me fazer qualquer pergunta”, explicou ela. “Simplifique a informação e torne-a muito real. Isso não é algo de que devamos ter medo ou vergonha.”

Sobre a forma como fala sobre sexualidade com eles, Aguilera foi muito sincera: “É muito importante que eu seja honesta com meus filhos, mas simplifico de uma forma que eles possam entender e digerir. “Nunca quero impor coisas que sejam tão assustadoras que criem ansiedade ou medo, mesmo temas assustadores”, explicou. “Eu realmente tento garantir que tudo seja feito de forma muito realista e que eles sempre saibam que seu corpo é seu playground.” “Cabe a eles decidir como deve ser usado, como deve ser tratado, como deve ser respeitado”, acrescentou.

Veja também

ASTROLOGIA Horóscopo da Sexta: confira a previsão dos astros para esta sexta-feira (20)