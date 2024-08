A- A+

CANTOR Cunhada de Nahim comenta laudo do IML: "Queríamos preservar a imagem dele" Lisa Gomes, repórter do TV Fama, disse que família tentava ajudá-lo a se livrar do vício

A cunhada do cantor Nahim comentou, nas redes sociais, o laudo do Instituto Médico Legal divulgado nesta quinta-feira sobre a morte dele, que concluiu intoxicação por uso de cocaína e traumatismo craniano. Lisa Gomes, repórter do TV Fama, fez uma nota de esclarecimento afirmando que o cantor lidava com o vício e a família queria preservá-lo. Nahim foi encontrado morto no dia 13 de junho em casa na cidade de Taboão da Serra (SP).





"Lamentavelmente ficamos sabendo através da imprensa sobre o laudo necroscópico do Nahim, feito pelo Instituto Médico Legal (IML), de Taboão da Serra - SP, onde afirma que a morte dele foi causada por intoxicação por uso de substâncias de alto poder viciante. Temíamos pelo resultado do exame e por esse dia chegar, porque sabíamos que o Nahim estava usando drogas e que por diversas vezes tentamos ajudá-lo a se livrar desse maldito vício. Não queríamos esconder de vocês, queríamos preservar a imagem dele e a alegria que ele sempre transmitiu aos fãs", escreveu Lisa. "Se ele fazia uso de cocaína no passado, não sabemos. O que podemos afirmar e o que foi dito em recente entrevista pela Andreia Andrade é que as incansáveis tentativas de aproximação com os netos infelizmente levaram o Nahim a depressão e a se afundar nas drogas. Pedimos respeito e que nos compreendam que nunca foi uma situação fácil, principalmente para Andreia que por diversas vezes nos pediu ajuda para tentar salvar o Nahim. Só sabe quem passa!".

Laudo do IML

O G1 apurou que, de acordo com o documento da Superintendência da Polícia Técnico-Científica, a morte de Nahim "ocorreu por intoxicação exógena ocasionada pelo agente químico cocaína e pelo traumatismo cranioencefálico". A perícia informa que o cantor pode ter perdido a consciência ou até mesmo tido uma morte súbita por causa da cocaína. O abuso da substância pode ter resultado na queda que causou o traumatismo craniano.

O exame toxicológico também encontrou remédios sedativos no organismo de Nahim, que, no entanto, não teriam colaborado para seu falecimento, diz o IML. A morte do cantor, conclui a perícia, foi acidental.

O documento que estabelece a causa da morte do cantor foi encaminhado para a Polícia Civil em Taboão da Serra. O 1º Distrito Policial (DP) do município, que investigava o caso como morte suspeita a esclarecer, enviou um relatório final à Justiça. O documento indica que não há indícios de que a morte de Nahim tenha sido criminosa. É provável que o Ministério Público (MP) peça o arquivamento do inquérito.

A investigação policial ouviu as testemunhas que encontraram o corpo de Nahim e pessoas que conviveram com o artista, como sua ex-esposa e amigos. Funcionários de uma empresa de telefonia viram o cantor caído perto da escada da residência e avisaram a polícia. Testemunhas confirmaram à polícia que Nahim fazia uso "esporádico ou recreativo" de cocaína.

