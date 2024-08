A- A+

LUTO Ex-mulher de Nahim expõe desavença com a filha do cantor Andrea Andrade se referiu à investigação sobre a morte do cantor, que estava mantida em sigilo; IML divulgou que ele se intoxicou por cocaína e teve traumatismo craniano

Antes da divulgação do laudo do Instituto Médico Legal sobre a morte de Nahim, que concluiu intoxicação por uso de cocaína e traumatismo craniano, a ex-mulher dele, Andrea Andrade, expôs desavenças com a filha do cantor, Noelle. Nahim foi encontrado morto no dia 13 de junho em casa na cidade de Taboão da Serra (SP).

No Instagram, Andrea questionou o fato de Noelle ter entrado com um pedido judicial para ter acesso ao processo de investigação da morte do artista. Segundo Andrea, tudo corria em segredo de justiça a pedido dela. O site F5 chegou a confirmar a informação com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo antes da divulgação das informações divulgadas na manhã desta quinta-feira, que indicam à conclusão da investigação.





"Eu tomei conhecimento que a filha do Nahim, a filha da qual ele tem dois netos e que impediu ele de conhecer os netos, contratou nada mais nada menos do que um advogado, que o defendeu quando ele foi preso contra a mãe dela, para ele (advogado) fazer parte dos autos do processo", disse Andrea na tarde da última quarta-feira. "Aí eu pergnto para vocês: se ela não quis saber do pai no enterro, que interesse ela tem de entrar nos autos do processo para saber? Por que esse advogado se alinhou a ela sendo que ele já foi contra a mãe?".

Poucas horas depois, Andrea esclareceu que o processo a que se referia era sobre a causa da morte de Nahim e que nada tinha a ver com herança.

"(Por) que será que a filha e o advogado tanto queriam ter acesso ao processo? Esse processo é a causa mortis, não tem nada a ver com herança, com dinheiro, porque muita gente está falando: 'Ah, você é ex, você não tem direito à herança'. Parem, gente. Se eu falar o que penso mesmo, vou ofender muitas pessoas."

Laudo do IML

O G1 apurou que, de acordo com o documento da Superintendência da Polícia Técnico-Científica, a morte de Nahim "ocorreu por intoxicação exógena ocasionada pelo agente químico cocaína e pelo traumatismo cranioencefálico". A perícia informa que o cantor pode ter perdido a consciência ou até mesmo tido uma morte súbita por causa da cocaína. O abuso da substância pode ter resultado na queda que causou o traumatismo craniano.

O exame toxicológico também encontrou remédios sedativos no organismo de Nahim, que, no entanto, não teriam colaborado para seu falecimento, diz o IML. A morte do cantor, conclui a perícia, foi acidental.

O documento que estabelece a causa da morte do cantor foi encaminhado para a Polícia Civil em Taboão da Serra. O 1º Distrito Policial (DP) do município, que investigava o caso como morte suspeita a esclarecer, enviou um relatório final à Justiça. O documento indica que não há indícios de que a morte de Nahim tenha sido criminosa. É provável que o Ministério Público (MP) peça o arquivamento do inquérito.

A investigação policial ouviu as testemunhas que encontraram o corpo de Nahim e pessoas que conviveram com o artista, como sua ex-esposa e amigos. Funcionários de uma empresa de telefonia viram o cantor caído perto da escada da residência e avisaram a polícia. Testemunhas confirmaram à polícia que Nahim fazia uso "esporádico ou recreativo" de cocaína.

Quem foi Nahim?

Nahim é o nome artístico de Naim Jorge Elias Júnior, nascido em 11 de agosto de 1952 em Miguelópolis, interior paulista. O cantor fez sucesso na década de 1980, quando frequentava programas de auditório e foi um dos grandes vencedores do quadro "Qual É a Música?", no SBT.

O sucesso veio com os hits “Dá Coração", "Coração de Melão" e "Taka Taka". Ainda nos anos 1980, ele gravou seu primeiro disco e se tornou um expoente do brega. Ao todo, foram mais de 14 álbuns e 86 músicas lançadas. Ao longo da carreira, participou de diversos programas de televisão, como o reality show "A Fazenda", da TV Record.

Em abril de 2019, chegou a ser preso por descumprir uma medida protetiva contra uma de suas ex-esposas, Sandra Aparecida Pandolfi de Freitas. Em 2020, candidatou-se a vereador em São Paulo, mas não se elegeu.

