Nahim Ex de Nahim relembra último dia com cantor e faz relato emocionado: "Pesadelo sem fim" Influenciadora digital tentava reatar relacionamento com artista e foi a última pessoa a vê-lo com vida

Peça fundamental nas investigações acerca da morte do cantor Nahim — que morreu, no dia 13 de junho, em decorrência de um acidente doméstico, após ele cair de uma escada —, a influenciadora digital Andreia Andrade contou, na noite da última segunda-feira (24), como foi o derradeiro dia do artista.

Última pessoa a vê-lo com vida, ela diz que tem vivido um "pesadelo sem fim" ao longo dos últimos dez dias.

Os dois, que vinham tentando reatar um relacionamento encerrado em outubro de 2023, haviam jantado juntos na noite de 12 de junho, poucas horas antes de ocorrer o acidente.

"Pude te chamar para um jantar e você comeu o que estava com vontade: arroz, parmegiana de frango, fritas e, de sobremesa, salada de frutas. Você estava tão feliz e radiante", escreveu Andreia, por meio de um post compartilhado nos Stories do Instagram, ao reproduzir um vídeo da monja Coen Rōshi.

Também na última segunda-feira (24), data marcada pelos dez dias da morte de Nahim, Andreia usou as redes sociais para publicar um relato emocionado sobre o processo de luto que vem enfrentando.

"Nesses dez dias parece que parei no tempo… Quando acordei de um pesadelo sem fim, achei por um momento que não iria sobreviver… Mas sobrevivi. Perder alguém que amamos é uma dor absurda, e às vezes nenhum consolo parece suficiente. Achei por um momento que o meu mundo iria acabar, fiquei sem chão, mas não acabou!", escreveu ela, por meio do Instagram.

A influenciadora digital continuou: "Achei que, com o tempo, ia superar, mas descobri que o correto é me adaptar. Achei que a dor ia passar, mas aprendi que ela se acomoda e faz morada dentro da gente. Achei que voltaria a ser a mesma pessoa, mas descobri que, após uma perda, é impossível ser aquela pessoa de antes, pois tudo ao meu redor é diferente".

No ano passado, Nahim e Andreia Andrade anunciaram a separação após cinco anos de casados. No total, foram 13 anos anos juntos. Em 2021, o casal participou do reality "Power couple", na Record TV. Recentemente, a influenciadora participou de outra competição televisiva em "A grande conquista".

Na última semana, foram divulgados prints da última conversa de Nahim e Andreia no WhatsApp. Na madrugada do dia 13 de junho, pouco antes de 1h, o cantor mandou um áudio para a ex-mulher perguntando se ela havia chegado bem em casa depois do jantar.

Após ela confirmar que havia chegado, os dois trocaram mais algumas mensagens em tom fraterno até 1h30, quando a conversa foi encerrada por Andreia. "Amanhã a gente vê isso. Vou dormir. Boa noite". A mensagem foi visualizada pelo cantor.

A polícia analisa imagens de câmera de uma padaria onde Andreia teria passado entre a madrugada e o início da manhã, de acordo com o depoimento dela.

"Achei que o tempo amenizasse o luto, mas descobri que depende mais de mim do que do tempo. A dor é profunda, mas procuro encontrar consolo nas lembranças felizes que construímos juntos. Agradeço imensamente o apoio e carinho de cada um de vocês, pois foi fundamental para todo esse processo, e espero que a luz dele continue a guiar meus passos", emocionou-se Andreia, em relato compartilhado com seguidores nas redes sociais.

"Nahim, você sempre será parte de mim, e seu espírito viverá em meu coração eternamente. Um até breve da 'sua senhora'", concluiu ela, no mesmo post.

