MORTE DE NAHIM Nahim tinha lesão no lado direito do rosto quando foi encontrado morto, diz cunhada do cantor Artista de 71 anos foi achado sem vida em sua casa em Taboão da Serra, em São Paulo, na última quinta-feira (14)

Cunhada do cantor Nahim Jorge Elias Júnior, a jornalista Lisa Gomes revelou que o lado direito do rosto do artista, encontrado morto aos 71 anos, tinha uma lesão quando foi encaminhado à equipe de médicos legistas. Ele foi encontrado sem vida na quinta-feira em sua casa em Taboão da Serra, na Grande São Paulo.



A polícia foi acionada por funcionários de uma rede de telefonia que faziam uma instalação na rua. Foram eles que viram o corpo caído na escada, através da janela. Inicialmente, o boletim de ocorrência consta como uma morte suspeita, o que é de praxe no caso de uma pessoa morta falecida com ferimentos.

— Essa lesão foi proveniente da queda. Existe a possibilidade dela ter ocorrido por conta de um infarto, mas a certeza só virá após exames — disse Gomes ao GLOBO. — A pessoa que ligou para a polícia já foi identificada e nos foi dito que ela daria depoimento ontem. Está sendo muito difícil para a família, porque é morte suspeita e a gente fica sem entender como tudo isso aconteceu.





O delegado Helio Bressan, responsável pelo caso, não descarta a possibilidade de o cantor ter sido empurrado.

— Não estou dizendo que ele foi empurrado, mas também não posso dizer que não foi. Então vamos investigar todas as situações, inclusive o fato dele poder ter sido empurrado por alguém. Não tá muito viável essa hipótese, mas não pode ser descartada na investigação — afirmou Bressan.

Quem era Nahim

Nascido em Miguelópolis, no interior de SP, Nahim conquistou o público por meio dos programas de auditório dos anos 80, e chegou a vencer o "Qual é a música?", quadro do Programa Silvio Santos.

Dono de canções como "Dá Coração", "Taka Taka" e "Coração de Melão", Nahim lançou mais de 86 músicas distribuídas em 14 álbuns. Durante a carreira artística, ele integrou também o elenco de reality shows como "A Fazenda", em 2017, e "Power Couple", em 2022.

A ex-mulher de Nahim, a influenciadora Andreia Andrade acredita que Nahim estava vendo TV quando se sentiu mal e tentou descer as escadas.

— A causa da morte foi traumatismo craniano, mas existe suspeita de um infarto. Como o laudo ainda não saiu, não podemos confirmar — declarou Andreia ao programa "A tarde é sua". — Ele não escorregou da escada, bateu a cabeça e caiu. Ele teve um mal súbito e, talvez no desespero, acabou caindo da escada e batendo com a cabeça.

Segundo Andreia, Nahim tratava um problema de vista. De acordo com o delegado, o fato será apurado com os legistas e médicos que atenderam artista anteriormente.

