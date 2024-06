A- A+

MORTE DE NAHIM Queda ou infarto, reconciliação com ex, destino dos cães: o que falta responder sobre morte de Nahim Cantor foi encontrado morto em sua casa na última quinta-feira; polícia investiga 'todas as hipóteses'

A morte do cantor Nahim Jorge Elias Júnior, aos 71 anos, após um suposto acidente doméstico, deixou muitas perguntas no ar. A Polícia Civil de São Paulo não descarta nenhuma possibilidade nas investigações. Ao GLOBO, o delegado Helio Bressan, responsável pela apuração da morte, afirmou ser uma obrigação da polícia investigar “todas as hipóteses”.

Veja abaixo alguns dos pontos que permanecem sem resposta:

Circunstâncias da morte

A principal dúvida gira em torno das circunstâncias do acidente. Na última quinta-feira (13) Nahim foi encontrado sem vida em sua casa em Taboão da Serra, na Grande São Paulo.

A polícia foi acionada por funcionários de uma rede de telefonia que faziam uma instalação na rua. Foram eles que viram o corpo caído na escada, através da janela. Inicialmente, o boletim de ocorrência consta como uma morte suspeita, o que é de praxe no caso de uma pessoa morta falecida com ferimentos. A suposição inicial é a de que ele poderia ter caído de uma escada.

No entanto, delegado Helio Bressan, responsável pelo caso, não descarta a possibilidade de o cantor ter sido empurrado.

— Não estou dizendo que ele foi empurrado, mas também não posso dizer que não foi. Então vamos investigar todas as situações, inclusive o fato dele poder ter sido empurrado por alguém. Não tá muito viável essa hipótese, mas não pode ser descartada na investigação — afirmou Bressan.

Cunhada de Nahim, a jornalista Lisa Gomes acredita que o cantor caiu da escada após sofrer um infarto. "A gente conversou com o médico legista e a única coisa que posso falar é que o lado direito dele tinha uma lesão", afirmou Lisa ao programa de TV "A tarde é sua".

A ex-mulher de Nahim, a influenciadora Andreia Andrade acredita que Nahim estava vendo TV quando se sentiu mal e tentou descer as escadas.

— A causa da morte foi traumatismo craniano, mas existe suspeita de um infarto. Como o laudo ainda não saiu, não podemos confirmar — declarou Andreia ao programa "A tarde é sua". — Ele não escorregou da escada, bateu a cabeça e caiu. Ele teve um mal súbito e, talvez no desespero, acabou caindo da escada e batendo com a cabeça.

Segundo Andreia, Nahim tratava um problema de vista. De acordo com o delegado, o fato será apurado com os legistas e médicos que atenderam artista anteriormente.

Reconciliação com Andreia

A influenciadora havia estado com o cantor poucas horas antes dele falecer. Última pessoa a vê-lo com vida, ela se tornou peça fundamental nas investigações. Andreia contou à imprensa que os dois estavam tentando reatar o casamento, terminado em outubro de 2023.

A polícia analisa imagens de câmera de uma padaria onde Andreia teria passado entre a madrugada e o início da manhã, de acordo com o depoimento dela.

O programa "Balanço Geral", da Record, divulgou prints da última conversa de Nahim e Andreia no WhatsApp. Antes de 1h da manhã, o cantor mandou um áudio para a ex-mulher perguntando se ela havia chegado bem em casa. Após ela confirmar que havia chegado, os dois trocaram mais algumas mensagens em tom de fraterno até 1h30, quando a conversa foi encerrada por Andreia. "Amanhã a gente vê isso. Vou dormir. Boa noite". A mensagem foi visualizada pelo cantor.

Após a morte, ela gravou um vídeo na porta da delegacia em que prestou depoimento. Ela confirmou aos seguidores a morte do artista, dizendo-se "em choque" e sem condições de atender ligações.

No ano passado, Nahim e Andreia Andrade anunciaram a separação após cinco anos de casados. No total, foram 13 anos anos juntos. Em 2021, o casal participou do reality "Power couple", na Record TV. Recentemente, a influenciadora participou de outra competição televisiva em "A grande conquista".

Quem ficará com os cachorros?

O velório de Nahim aconteceu na noite de quinta-feira (13) com a presença de Andreia e seus quatro cachorros. A presença dos animais no velório teria sido um desejo manifestado pelo artista em vida. A cena comoveu o país.

“Ele deixou uma lista de exigências, e uma delas foi a música. Caixão no chão, os cachorrinhos em volta dele, sem flores, bermuda branca, camisa do Corinthians e descalço", relembrou Andrea em entrevista à Globo.

Andreia Andrade contou à imprensa que ela e o ex-marido tinham guarda compartilhada dos cachorros.

Nahim já havia vivido disputas anteriores pela guarda de animais. Em abril de 2019, ele chegou a ser a preso descumprir uma medida protetiva contra a ex-esposa, Sandra Aparecida Pandolfi de Freitas. De acordo com Andreia, Nahim teria ido até a casa da ex-mulher para visitar cinco cadelas que haviam ficado com Sandra durante a separação. Ao abrir processo para reaver a tutela dos animais e tentar gratuidade pelos custos legais, o pedido do cantor foi negado por ele ter recebido R$ 40 mil pela participação na "Fazenda", em 2017.

O litígio com a filha

O cantor deixa duas filhas, Noelle, 39, e Maria Clara, 11. O litígio com a primogênita é outro ponto de tensão. Nahim expôs publicamente que não mantinha relação com Noelle e que guardava mágoa por não ter a chance de conhecer o neto.

Proibida pela ex-mulher do cantor, Andreia Andrade, de comparecer ao enterro do pai, Noelle teve uma relação conturbada com Nahim. Essa proibição levanta perguntas sobre os desentendimentos familiares e o impacto que isso pode ter na resolução do caso.

Nahim, em entrevista no ano passado, revelou a frustração por não ter recebido visitas da filha enquanto esteve preso em 2019, acusado de descumprir uma medida protetiva.

— A vida é assim. Paguei escola e faculdade. Obrigação de pai. Se formou em direito, mas não foi me visitar enquanto estive no cadeião — desabafou o cantor.

Quem era Nahim

Nascido em Miguelópolis, no interior de SP, Nahim conquistou o público por meio dos programas de auditório dos anos 80, e chegou a vencer o "Qual é a música?", quadro do Programa Silvio Santos.

Dono de canções como "Dá Coração", "Taka Taka" e "Coração de Melão", Nahim lançou mais de 86 músicas distribuídas em 14 álbuns. Durante a carreira artística, ele integrou também o elenco de reality shows como "A Fazenda", em 2017, e "Power Couple", em 2022.

