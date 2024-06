Funcionário de telefônica que estava em poste acionou PMs que encontraram corpo de Nahim

A- A+

O cantor Nahim Jorge Elias Júnior, 71 anos, morreu na manhã desta quinta-feira, em Taboão da Serra, em São Paulo.



O corpo foi encontrado após um funcionário de uma empresa de telefonia vê-lo no quintal da casa do artista e chamar a Polícia Militar, que foi até o endereço e constatou o óbito.

Segundo os agentes, o funcionário estava realizando um trabalho no alto de um poste próximo da residência de Nahim, quando desconfiou de um corpo completamente imóvel no quintal da casa onde o artista morava. Por isso, ele acionou a polícia.





Fazia cerca de 15 dias que Nahim morava no espaço, mas era um vizinho conhecido e bem bem-visto pelos demais. Ele também mantinha boa relação com a ex-mulher Andreia Andrade, com quem se separou no ano passado. Assim, ela foi uma das primeiras pessoas a chegar no local.

Causa da Morte

O cantor Nahim morreu ao sofrer um acidente doméstico. A informação foi dada numa publicação feita nas redes sociais do cantor. Nahim Jorge Elias Júnior, 71 anos, morreu na manhã desta quinta-feira (12), em Taboão da Serra, em São Paulo, e a morte havia sido registrada como "suspeita".

Quem foi Nahim?

Nascido em Miguelópolis, no interior de SP, Nahim conquistou o público por meio dos programas de auditório dos anos 80, e chegou a vencer o "Qual é a música?", quadro do Programa Silvio Santos.

Relembre hits de Nahim

Dono de canções como "Dá Coração", "Taka Taka" e "Coração de Melão", Nahim lançou mais de 86 músicas distribuídas em 14 álbuns. Durante a carreira artística, ele integrou também o elenco de reality shows como "A Fazenda", em 2017, e "Power Couple", em 2022.

