Nahim: morto após acidente doméstico, cantor tinha a visão prejudicada

A- A+

Leia também

• Ex de Nahim não deixará filha do cantor ir ao velório: 'Não perca tempo'

• Nahim sofreu acidente doméstico, diz post de rede social do cantor

• Nahim tinha problemas de visão e já havia passado por 3 transplantes de córnea; entenda

Antes registrada como “suspeita”, a morte do cantor Nahim aconteceu devido a um acidente doméstico, após ele cair de uma escada, confirmou a equipe do artista nas redes sociais na tarde da última quinta-feira (13).



Desde o final da década de 1980, o músico sofria com problemas de visão, chegou a ficar com a visão do olho esquerdo prejudicada e quase perdeu totalmente a vista do lado direito.

Em uma entrevista à apresentadora Luciana Gimenez, na RedeTV!, em 2013, ele havia relatado que já havia passado por três transplantes de córnea (e esse era o motivo, inclusive, para sempre usar óculos escuros, contou). Na conversa, Nahim até brincou que se a apresentadora olhasse para ele, o veria “vesguinho”.

— Vou explicar, porque até hoje acho que não falei nisso. Eu uso óculos escuros há algum tempo. Todo mundo consegue fazer, no máximo, dois transplantes de córnea, porque temos dois olhos. Eu fiz três — afirmou o artista na ocasião. — Para manter o mistério, uso óculos escuros.

De acordo com o cantor, a primeira vez que passou pelo procedimento foi no final da década de 1980. Em 2013, quando a entrevista foi realizada, ele disse que ainda precisava ser acompanhado pelo médico.

— Do olho direito enxergo tudo, do olho esquerdo continuo em tratamento — afirmou.

No final de 2021, entretanto, o cantor precisou passar por uma operação na córnea direita. No período, corria o risco de perder totalmente a visão do olho direito, enquanto o esquerdo já apresentava problemas.

Quem foi Nahim?

Nascido em Miguelópolis, no interior de SP, Nahim conquistou o público por meio dos programas de auditório dos anos 80, e chegou a vencer o "Qual é a música?", quadro do Programa Silvio Santos.

Relembre hits de Nahim

Dono de hits como "Dá Coração", "Taka Taka" e "Coração de Melão", Nahim lançou mais de 86 músicas distribuídas em 14 álbuns. Durante a carreira artística, ele integrou também o elenco de reality shows como "A Fazenda", em 2017, e "Power Couple", em 2022.

Nahim chegou a ser preso em 2019

Em abril de 2019, o cantor chegou a ser a preso descumprir uma medida protetiva contra a ex-esposa.

De acordo com a cônjuge dele à época, Andreia Andrade, 51, Nahim teria ido até a casa da ex-mulher para visitar cinco cadelas que haviam ficado com Sandra Aparecida Pandolfi de Freitas durante a separação. Ao abrir processo para reaver a tutela dos animais e tentar gratuidade pelos custos legais, o pedido do cantor foi negado por ele ter recebido R$ 40 mil pela participação na "Fazenda", em 2017.

Em outubro do ano passado, Andreia e Nahim anunciaram nas redes sociais que estavam em processo de separação. Os dois ganharam notoriedade durante a 6ª edição do "Power Couple".

"Nosso casamento chegou ao fim. Não teve briga, mágoas, traumas... A gente conseguiu enxergar que esse era o melhor caminho, e vamos deixar de ser um casal do mesmo jeito que fomos um dia: com muito amor, respeito e amizade", dizia o comunicado publicado nas redes sociais.

Veja também

Brasil "O conto da Aia": série está sendo usada em campanha contra PL que equipara aborto a homicídio