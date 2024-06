A- A+

LUTO Ex-mulher de Nahim proíbe filha do cantor de ir ao enterro do pai: 'não vai entrar' Cantor Nahim morreu aos 71 anos ao sofrer, segundo a família, um acidente doméstico

A ex-mulher de Nahim, Andreia Andrade, proibiu a filha mais velha do cantor, Noelle, de ir ao enterro do pai. Nahim, que morreu na última quinta-feira, (13), aos 71 anos, foi velado em cerimônia na Assembleia Legislativa de São Paulo, nesta sexta-feira (14). Segundo a família, ele sofreu um acidente doméstico.

“Não venha. Não vai se despedir do pai. Ela não vai entrar. Não perca tempo”, disse a ex do cantor em entrevista ao SBT.

Nahim e Noelle tinham uma relação distante. Em 2019, o cantor foi preso por descumprir uma medida protetiva de uma ex-companheira. Noelle não teria lhe visitado na prisão durante o período em que ficou preso.

"A vida é assim. Paguei escola e faculdade. Obrigação de pai. Se formou em direito, mas não foi me visitar enquanto estive no cadeião", disse o cantor em entrevista no ano passado.

Quem foi Nahim?

Nascido em Miguelópolis, no interior de SP, Nahim conquistou o público por meio dos programas de auditório dos anos 80, e chegou a vencer o "Qual é a música?", quadro do Programa Silvio Santos.

Relembre hits de Nahim

Dono de canções como "Dá Coração", "Taka Taka" e "Coração de Melão", Nahim lançou mais de 86 músicas distribuídas em 14 álbuns. Durante a carreira artística, ele integrou também o elenco de reality shows como "A Fazenda", em 2017, e "Power Couple", em 2022.

