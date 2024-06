Depois da morte de Nahim, família tenta realizar o último desejo do cantor; saiba qual

A- A+

A morte do cantor Nahim Jorge Elias Júnior, aos 71 anos, após um suposto acidente doméstico, que ainda está sendo investigada pela Polícia Civil de São Paulo, comoveu o país.

Atendendo a um pedido do cantor em vida, ele foi velado na noite de quinta-feira (13), com o caixão no chão, para que seus quatro cachorros pudessem se despedir dele.

Além da presença dos animais no velório, a família tenta agora atender a um último desejo do artista: ser homenageado pelo time pelo qual torcia, o Corinthians, conforme divulgou o site de notícias Metrópoles.

Segundo a colunista Fábia Oliveira, os parentes de Nahim já teriam entrado em contato com a diretoria do clube para que a homenagem aconteça neste domingo (16), antes da partida contra o São Paulo, na Neo Química Arena, e estaria esperançosa em que esse último desejo se concretizasse. O músico ainda havia pedido para ser velado com a camisa e a bandeira do Corinthians — que foi enviada pelo próprio clube.

“Ele deixou uma lista de exigências, e uma delas foi a música. Caixão no chão, os cachorrinhos em volta dele, sem flores, bermuda branca, camisa do Corinthians e descalço", relembrou a ex-mulher de Nahim, Andreia de Andrade, em entrevista à Globo, que afirmou ainda que ela e o ex-marido tinham guarda compartilhada dos cães.

Quem era Nahim

Nascido em Miguelópolis, no interior de SP, Nahim conquistou o público por meio dos programas de auditório dos anos 80, e chegou a vencer o "Qual é a música?", quadro do Programa Silvio Santos.

Dono de canções como "Dá Coração", "Taka Taka" e "Coração de Melão", Nahim lançou mais de 86 músicas distribuídas em 14 álbuns. Durante a carreira artística, ele integrou também o elenco de reality shows como "A Fazenda", em 2017, e "Power Couple", em 2022.

Na última quinta-feira (13) Nahim foi encontrado sem vida em sua casa em Taboão da Serra, na Grande São Paulo. A polícia foi acionada por funcionários de uma rede de telefonia que faziam uma instalação na rua. Foram eles que viram o corpo caído na escada, através da janela. Inicialmente, o boletim de ocorrência consta como uma morte suspeita, o que é de praxe no caso de uma pessoa morta falecida com ferimentos. A suposição inicial é a de que ele poderia ter caído de uma escada.

No entanto, delegado Helio Bressan, responsável pelo caso, não descarta a possibilidade de o cantor ter sido empurrado.

"Não estou dizendo que ele foi empurrado, mas também não posso dizer que não foi. Então vamos investigar todas as situações, inclusive o fato dele poder ter sido empurrado por alguém. Não tá muito viável essa hipótese, mas não pode ser descartada na investigação ", afirmou Bressan.

Cunhada de Nahim, a jornalista Lisa Gomes acredita que o cantor caiu da escada após sofrer um infarto. "A gente conversou com o médico legista e a única coisa que posso falar é que o lado direito dele tinha uma lesão", afirmou Lisa ao programa de TV "A tarde é sua".

A ex-mulher de Nahim, a influenciadora Andreia Andrade acredita que Nahim estava vendo TV quando se sentiu mal e tentou descer as escadas.

"A causa da morte foi traumatismo craniano, mas existe suspeita de um infarto. Como o laudo ainda não saiu, não podemos confirmar ", declarou Andreia ao programa "A tarde é sua".

Segundo Andreia, Nahim tratava um problema de vista. De acordo com o delegado, o fato será apurado com os legistas e médicos que atenderam artista anteriormente.

