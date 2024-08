A- A+

Celebridades Dakota Johnson nega separação com Chris Martin, do Coldplay: "Felizes juntos" Casal está junto há sete anos

Os rumores ventilados pela imprensa norte-americana de que Chris Martin, de 47 anos, e Dakota Johnson, de 34 anos estariam se separando foram desmentidos pelo casal nesta sexta-feira (16).



Há sete anos juntos, a assessoria de imprensa da atriz negou por nota à revista "People" a informação da separação com Chris, vocalista da banda Coldplay.

O casal costuma ser discretos publicamente e foi visto junto no Festival de Glastonbury, no Reino Unido, em um show do Coldplay, banda de Martin, no último dia 29 de junho.



O mês se aparição juntos e a notícia da separação foram suficientes para a revista "People" descobrir que o casal passou mesmo por uma crise, mas que não estão pensando em separação no momento.

O romance entre os dois teve início em 2017, logo após o fim do casamento de Chris Martin com a atriz Gwyneth Paltrow, um ano antes.

