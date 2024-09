A- A+

traição Dave Grohl acusou esposa de flertar com treinador de tênis 'bonitão' antes de revelar traição Vocalista do Foo Fighters anunciou recentemente o nascimento de uma filha fora do casamento

O vocalista e guitarrista da banda Foo Fighters, Dave Grohl, que recentemente anunciou em suas redes o nascimento de uma filha fruto de um relacionamento extraconjungal, teria tentado amenizar sua própria infidelidade acusando a esposa, Jordyn Blum, de manter um flerte com seu treinador de tênis "bonitão", de acordo com o Daily Mail.

Segundo o jornal britânico, a acusação foi feita durante uma discussão calorosa, logo antes do músico confessar a traição.

Christopher Crabb é instrutor de tênis | Foto: Instagram/Reprodução

O instrutor Christopher Crabb, que treina Blum há anos, também já deu aula a outros famosos, como Pete Wentz, Hillary Duff Zach Braff, o casal Nancy e Steve Carell, as irmãs Elle e Dakota Fanning e o próprio Grohl. Crabb costuma postar vídeos com dicas de tênis em sua conta do Instagram, e a ex-modelo e produtora Jordyn Blum aparece em alguns.

"Estou aqui com Jordyn Grohl, uma das minhas melhores alunas", diz o treinador em um clipe de outubro de 2022. "Ela é muito sólida."

Ainda segundo o jornal, Blum está sendo consolada pela amiga Kate Hudson, que até se ofereceu para morar com ela após a confusão.

"Eu amo minha mulher e minhas filhas, e vou fazer de tudo para reconquistar sua confiança e merecer seu perdão. Estamos gratos pela compreensão em relação a todas as crianças envolvidas, conforme caminhamos em frente juntos", escreveu o vocalista em suas redes sociais nesta semana, afirmando, ainda, que planeja "ser um pai amoroso e presente" para o bebê que chegou ao mundo.

Blum e Grohl são casados desde 2003 e têm três filhas: Violet Maye Grohl, 18 anos, Harper Willow Grohl, de 15, e Ophelia Saint Grohl, de 10 anos.

Antes disso, o roqueiro foi casado com Jennifer Leigh Youngblood por três anos. O casal se separou em 1999, após o músico admitir ter sido infiel. Ele então namorou Louise Post, da banda Veruca Salt, que o acusou de traí-la com a atriz Winona Ryder e várias outras mulheres. Em 2002, ele confirmou ter relações sexuais com fãs.

