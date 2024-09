A- A+

CELEBRIDADES Esposa de Dava Grohl que descobriu filha fora do casamento inspirou músicas do Foo Fighters Jordyn Blum se casou com vocalista da banda de rock em 2003 e teve três filhas com ele

O cantor da banda Foo Fighter, Dave Grohl, anunciou nesta quarta-feira (11) o nascimento de uma filha fruto de um relacionamento extraconjungal. Ele é casado desde 2003 com Jordyn Blum.

"Eu amo minha mulher e minhas filhas, e vou fazer de tudo para reconquistar sua confiança e merecer seu perdão. Estamos gratos pela compreensão em relação a todas as crianças envolvidas, conforme caminhamos em frente juntos", escreveu o vocalista em suas redes sociais, afirmando, ainda, que planeja "ser um pai amoroso e presente" para o bebê que chegou ao mundo.

Quem é Jordyn Blum?

Ela é ex-modelo, produtora e diretora. Junto com o roqueiro, teve três filhas: Violet Maye Grohl, 18 anos, Harper Willow Grohl, de 15, e Ophelia Saint Grohl, de 10 anos. Grohl e Blum tem um relacionamento discreto, mas costumam ser vistos em aparições públicas.

Jordyn Blum serviu de inspiração para que Grohl compusesse algumas músicas do Foo Fighters. Ele já disse em entrevistas que "Burn Away", do disco "One By One", por exemplo, foi feita para ela. “Statues” do álbum “Echoes, Silence, Patience & Grace”, também.

“Essa música é sobre minha esposa e eu. Para mim, não há nada mais bonito do que ver as lápides de um marido e uma esposa lado a lado em um cemitério”, ele disse o vocalista.

