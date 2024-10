David Beckham compra mansão em Miami avaliada em R$ 435 milhões

A- A+

O ex-jogador de futebol e atual proprietário do Inter Miami, dos Estados Unidos, David Beckham, comprou, no fim do mês passado, uma mansão de luxo localizada em Miami. Segundo o site The Real Deal, o empresário inglês gastou 80 milhões de euros (cerca de R$ 435 milhões, na cotação atual) para adquirir o imóvel de 1.370 metros quadrados.

A mansão foi construída em 2018, está localizada na North Bay Road, uma parte luxuosa Miami, que já foi o lar de várias celebridades, incluindo Matt Damon e Jennifer Lopez e tem vista para a Baía de Biscayne, na Flórida. Além disso, o imóvel conta com nove quartos, treze banheiros, uma academia, spa, home theater, uma piscina e uma cozinha de chef.

Agora, Beckham possui três propriedades, segundo o jornal inglês The Sun. O ex-jogador e sua esposa possuem uma casa de 8 milhões de dólares (R$ 43 milhões) no distrito de Cotswolds, na região central do Reino Unido, e uma mansão de 17 milhões de dólares (R$ 92 milhões) em Londres, que está em obras.

Recentemente, o ex-jogador comprou um iate avaliado em R$ 86 milhões e roubou atenção em Miami, nos EUA. Ele apareceu em um iate do modelo 130 Belissima, da Riva Yacht. Classificado como um superiate, o automóvel se coloca bem acima do antigo iate que o casal foi visto há dois anos, um 90 Argo, da mesma marca e avaliado em R$ 31,5 milhões.

