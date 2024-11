A- A+

séries David Duchovny e Gillian Anderson falam sobre 30 anos de amizade iniciada em "Arquivo X" Protagonistas da série clássica de ficção científica, que começaram a trabalhar juntos no início dos anos 90, fizeram um balanço de seu vínculo

Em setembro de 1993, a série "Arquivo X" começou a ser exibida e a televisão mudou para sempre.

À frente desta história que combinava terror, teorias da conspiração e uma forte dose de ufologia, Gillian Anderson e David Duchovny tornaram-se enormes estrelas da televisão.

Os dois compartilharam onze temporadas na TV, dois longas-metragem nos cinemas e muitos anos de trabalho juntos.

Em entrevista recente, eles fizeram um balanço da relação de trabalho e da amizade que os une há mais de trinta anos.

Duchovny recebeu a colega em seu próprio podcast, chamado Fail Better. Com entusiasmo que parecia sincero, Gillian Anderson disse que é uma ouvinte fiel daquele espaço. “Aprendi mais sobre você do que jamais imaginei”, disse ela.

Ao que ele respondeu: “Nos conhecemos de uma maneira muito profunda, mas, ao mesmo tempo, e de uma forma muito estranha, também não nos conhecemos muito. Não sei se alguma vez nos sentamos e nos perguntamos, por exemplo, como foi nossa infância.”

Diante dessa preocupação, Anderson disse: “Não, nunca fizemos isso, mas por que deveria ter sido assim? Temos uma proximidade que provavelmente não compartilhamos com muitas outras pessoas e passamos por algo que não passamos com mais ninguém. Quer dizer, é claro que havia uma equipe técnica, mas digo isso em termos da nossa experiência como intérpretes.”

Concluindo, Duchovny garantiu que o mais difícil nesse relacionamento seria chegar a rotulá-lo como uma “amizade fracassada”.

No entanto, é inegável que a mística e a química entre eles permanecem intactas, e que além de se conhecerem com maior ou menor profundidade, existe uma experiência partilhada que os une de uma forma muito especial, e que se manifesta nas oportunidades em que se encontram.

O beijo no Emmy em 1997

Em 14 de setembro de 1997, algumas das maiores estrelas da televisão americana se reuniram no Auditório Cívico de Pasadena, na Califórnia, para curtir o Emmy Awards.

Gillian Anderson foi indicada como atriz principal e era uma das favoritas a ganhar a estatueta. Sentado ao lado dela estava seu então namorado, Rodney Rowland e, muito perto, o próprio Duchovny.

As câmeras focaram nela quando Cybill Shepperd e Kelsey Grammer anunciaram no palco que Anderson havia sido, de fato, a vencedora.

E o que aconteceu a seguir surpreendeu todos os presentes e, sobretudo, o seu companheiro. A atriz se levantou, ignorou o namorado, caminhou até onde Duchovny estava e deu-lhe um beijo inesperado na boca.

Aquela cena voltou a ser assunto de milhares de pessoas quando Anderson decidiu compartilhar o clipe que mostra o momento do beijo em suas contas no TikTok e no Instagram.

“David e eu vivíamos juntos e Rodney era apenas uma tela”, ela brincou. E então, esclareceu: “Estou brincando. É só uma piada. Foi muito cruel?"

E então, tentou dar uma explicação sincera sobre o que aconteceu naquela noite: “Não sei por que beijei eçe primeiro. Acho que foi porque ele estava no programa comigo e estávamos praticamente casados, porque passávamos mais tempo juntos do que com nossos entes queridos. Estávamos lá para comemorar a série. Sim, talvez tenha sido isso. Não sei”.

A atriz reconheceu que a partir daquela situação seu relacionamento com o então noivo ficou desconfortável. “Rodney é um cara legal e não acho que isso o incomodou. Ele entendeu, mas era complexo. Isso é tudo que tenho a dizer”.

Em sua mensagem, a atriz colocou erroneamente essa situação na cerimônia de premiação do Globo de Ouro.

Porém, o Today destacou que naquela outra cerimônia de premiação, em que voltou a vencer em sua categoria, ela também beijou o colega de elenco antes de subir ao palco.

