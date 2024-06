A- A+

famosos Deborah Secco faz tatuagem para camuflar as olheiras; veja o procedimento Técnica feita por Deborah consiste na aplicação de um pigmento com tom natural na região abaixo dos olhos

A atriz Deborah Secco, de 44 anos, realizou a camuflagem de olheiras para disfarçar os círculos escurecidos na área abaixo dos olhos nesta semana. O procedimento aplica um pigmento, como em uma tatuagem, diretamente na pele da região. Com efeito permanente, ela esconde as manchas naturais da olheira.

"Sem sangue e sem dor", atestou a atriz em vídeo compartilhado no perfil do profissional que realizou a camuflagem estética.

Existem riscos?

A aplicação da camuflagem de olheiras não é realizada por profissionais da Dermatologia, portanto, alguns riscos devem ser pensados por quem tem interesse pela técnica. Dentre eles estão reação alérgica ao pigmento, inflamação crônica na região da tatuagem ou formação de feridas (pelo local ter difícil cicatrização).

Além disso, a coloração do rosto tende a mudar de acordo com as estações, desta forma, pode surgir uma diferença de cores entre o local pigmentado e o restante da face.

