REDES SOCIAIS "Dinheiro não traz felicidade": o que disse Deolane Bezerra antes de prisão por lavagem de dinheiro Advogada e influenciadora digital de 36 anos estava hospedada com a família, nos últimos dias, em condomínio de luxo em Pernambuco

Pouco antes de ser presa — após deflagração de uma operação policial, no Recife (PE), contra lavagem de dinheiro e prática de jogos ilegais —, Deolane Bezerra afirmou que dinheiro, a rigor, não traz felicidade.



A advogada e influenciadora digital, que mora em São Paulo, passava os últimos dias em seu estado natal. Ela foi presa num condomínio de luxo no bairro de Boa Viagem, na capital pernambucana, na manhã desta quarta-feira (4).

Na última terça-feira, antes de realizar uma rápida viagem para Vitória de Santo Antão - Zona da Mata Sul pernambucana -, onde nasceu e foi criada, Deolane aproveitou com parte da família um período de descanso numa casa à beira-mar num condomínio de luxo na Ilha de Itamaracá, no litoral norte do estado.

Na ocasião, ela usou as redes sociais para mostrar o local. "Ei, tem vida mais barata, mas não presta, não. Mentira, gente! A gente é feliz com pouco. Dinheiro não traz felicidade... Compra algumas coisinhas? Compra! Mas não traz felicidade plena", disse, pouco antes de ter ativos financeiros avaliados em R$ 2,1 bilhões bloqueados em suas contas.



A fala foi compartilhada por meio dos Stories do Instagram.

Alvo da Operação Integration, a quadrilha usava empresas de eventos, publicidades, casas de câmbio, seguros e outras companhias para lavar dinheiro, por meio de depósitos e transações bancárias, de acordo com os investigadores.



Entre as pessoas presas nesta quarta-feira (4), quando foi deflagrada a ação, estão a empresária, advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra, e também a mãe dela, Solange Alves Bezerra Santos.

A Polícia Civil de Pernambuco investiga a organização criminosa voltada à prática de lavagem de dinheiro e jogos ilegais desde abril de 2023. De acordo com a corporação, Deolane e a mãe foram levadas para o Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Depatri), em Afogados, na Zona Oeste do Recife.

Além da prisão da empresária, também foram expedidos outros 17 mandados de prisão e 24 mandados de busca e apreensão no Recife, Campina Grande (PB), Barueri (SP), Cascavel (PR), Curitiba e Goiânia.

De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco, também foi decretado o sequestro de bens como carros de luxo, imóveis, aeronaves e embarcações.

Em Barueri, por exemplo, a Polícia Civil paulista apreendeu um carro de luxo num condomínio de alto padrão. Uma aeronave foi recolhida pelos agentes em Jundiaí, no interior do estado.

Além de bloqueios de ativos financeiros no valor de mais de R$ 2,1 bilhões, a Justiça determinou a imposição de medidas cautelares como entrega de passaporte, suspensão do porte de arma de fogo e cancelamento do registro de arma de fogo.

