A- A+

Artes Plásticas Diogum abre exposição com o ferro do seu atlântico negro, no Mamam, neste sábado (1º) "Ferro Ifé - O atlântico negro de Diogum" - mostra individual do artista - reúne 60 obras, a partir das 15h, com curadoria de Bruno Albertim

O artista plástico pernambucano Diogum abre, no próximo sábado (1º), no Museu de Arte Moderna Aloisio Magalhães, a partir das 15h, a individual "Ferro Ifé - O atlântico negro de Diogum".



A mostra traz 60 obras do artista e segue o conceito da exposição homônima, realizada em julho de 2024, na Amparo 60. Ampliada no Mamam, trazendo um número grande de obras inéditas, a curadoria segue com Bruno Albertim e a produção é da Amparo 60, galeria que representa Diogum.

Sobre a mostra

A potência artística e espiritual do ferro e do metal são elementos centrais no trabalho do artista, que traz em suas pesquisas mais recentes.

“Desde setembro de 2024, comecei a estudar possibilidades de expressar obras com volume. Além de dar continuidade aos pêndulos, colares e orixás, trago, desta vez, obras com volume que dialogam com a tridimensionalidade e as abstrações. Tentando representar, em ferro, movimentos e mistérios da natureza”, explica Diogum.



“Desde a mostra anterior, eu ressalto que Diogum consegue subverter o sentido histórico do ferro, que é uma matéria-prima que aprisiona, que aprisionou seus antepassados, e ele subverte o uso histórico deste material, amplia também esse ferro como elemento de ligação ancestral. Ele bebe da fonte da tradição da ferraria religiosa afro-brasileira, iorubá-brasileira, mas ele a amplia. Tendo agora elementos tridimensionais, elementos com a tridimensionalidade que aumenta, de certa forma, o caráter, o traço do ferro, a característica do ferro como elemento para o desenho dessas peças”, explica Bruno Albertim.

Sobre o artista

Diogo José de Oliveira é filho de um exímio serralheiro do bairro de São José e teve desde cedo sua vida e a de sua família forjada por esse material tão simbólico. Na idade adulta, veio a percepção da ancestralidade, do poder libertador e das possibilidades que o ferro lhe dava como artista. Aquela matéria bruta, em suas mãos, ganha forma, se alonga, se espalha, dança, dialoga e traz elementos de sua ancestralidade.

Foto: Danilo Galvão

“Eu procuro trazer leveza ao ferro, uma matéria-prima pesada, dura, e que lembra força. Tudo isso acontece de uma forma muito natural, através da minha identificação com esses símbolos, pois sou negro, filho de Ogum e esses temas fazem parte do meu cotidiano como capoeirista, ogã e criador de ferragens para o candomblé e jurema. Comecei representando a liberdade dos pássaros, e logo em seguida passei a representar orixás e outros encantados”, diz Diogum.

Para o título da mostra, o artista e o curador trouxeram a expressão Ifé, que significa amor em Yorubá. "Ferro ifé!", saúdam, assim, esse metal que é carregado de memória, luta e espiritualidade.



“Ao incorporar o orixá a seu nome, e o ferro à extensão das mãos, Diogum não é apenas zeloso guardião ou exímio ampliador. Agente e correligionário do ferro, faz dele esculturas que desfiam movimentos ou encenações em grande leveza ótica. Desobedece com intimidade, o artista, o peso mesmo do material que lhe pesa em mãos e fornalha. Em papel de fogo, Diogum desenha com o ferro”, escreve o curadoro.

SERVIÇO:

Exposição "Ferro Ifé - O atlântico negro de Diogum".

Quando: A partir de sábado (1º), das 15h às 18h.

Onde: Museu de Arte Moderna Aloisio Magalhães

(Rua da Aurora, 265 – Boa Vista, Recife – PE)

Visitação: Quarta a Sexta: 10h às 17h | Sábado e Domingo: 10h às 16h

Entrada: Gratuita

Veja também