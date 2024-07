A- A+

Solidariedade 'Direito de Viver': cantores fazem 'We are The World' brasileiro em prol do RS Direito de Viver, música gravada por dezenas dos principais artistas do Brasil está disponível para ouvir em plataformas de streaming

Direito de Viver, música gravada por dezenas dos principais artistas do Brasil na atualidade a convite de Chitãozinho e Xororó, está disponível para ouvir em plataformas de streaming.

Os bastidores da gravação da canção serão mostrados neste domingo (28), em um clipe no Fantástico.

De forma semelhante a um We Are The World, da iniciativa USA For Africa, quando Michael diversos artistas norte-americanos se reuniram em 1985 em prol de doações para o continente africano, a ideia é arrecadar fundos para as vítimas das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul em 2024.

Xororó, inclusive, reconheceu a inspiração para Direito de Viver: "Fizemos um show e destinamos 100% da renda para o Rio Grande do Sul, mas eu sentia que ainda poderia fazer mais. Eu assisti ao documentário We Are The World, do Michael Jackson e Lionel Richie e pensei: ‘É isso, é uma música!’. Os brasileiros adoram ajudar".

Segundo a organização, toda receita líquida de direitos da música Direito de Viver será doada para o Instituto Gerando Falcões.

Quais cantores e artistas cantam a música 'Direito de Vive'r

Alcione, Thiaguinho, Djavan, Vitor Kley, Chitãozinho e Xororó, Família Lima, Andreas Kisser, Caetano Veloso, Roberto Carlos, Fabio Junior, Sandy, Fafá de Belém, Humberto Gessinger, Gilberto Gil, Gisele Bündchen, Ferrugem, Ivete Sangalo, Luan Santana, Luísa Sonza, Junior, Lucas Silveira, Lulu Santos, Ludmilla, Péricles, Michel Teló, Nando Reis, Thiaguinho, Mumuzinho, Paulo Miklos, Ney Matogrosso, Paulo Ricardo, Renato Teixeira, Xuxa, Zeca Pacodinho, Alexandre, Roupa Nova, Zé Ramalho.

Chega de Mágoa - a 1ª ‘versão brasileira’ de We Are The World

Vale lembrar que, ao longo dos anos, diversas outras músicas foram gravadas no mesmo estilo de Direito de Viver. No Brasil, uma das mais conhecidas foi Chega de Mágoa, feita meses depois de We Are The World, pela iniciativa Nordeste Já, idealizada por Aquiles, do MPB4, e gravada em 13 de maio de 1985

