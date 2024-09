A- A+

DA BAHIA "Ecologia dos Sentidos": exposição em Olinda traça panorama da fotografia baiana Mostra, que circulará pelo Nordeste, pode ser vista no Mercado Eufrásio Barbosa a partir desta quarta-feira (11)

A exposição "Ecologia de Sentidos - Panorama da 3ª Geração da Fotografia da Bahia" inicia sua circulação pelo Nordeste por Pernambuco. A inauguração será nesta quarta-feira (11), setembro, no Centro Cultural Mercado Eufrásio Barbosa, em Olinda.

A mostra é resultado de uma pesquisa realizada pelo organizador e curador Marcelo Reis, coordenador do Instituto Casa da Photographia, sobre a nova geração da fotografia baiana, que surge a partir dos anos 2000.

Estarão expostas no evento 104 imagens de 26 artistas, que revelam em seus registros influências de resistência contra as violências de gênero e de raça. A mostra é organizada em três núcleos temáticos: Corpo, Memória e Sagrado.



Contemplado com a Bolsa Funarte de Artes Visuais Marcantonio Vilaça 2023,o projeto homenageia o fotógrafo baiano Akira Cravo (que morreu em 2023, aos 31 anos), neto do escultor Mario Cravo Júnior e filho do também fotógrafo Mario Cravo Neto.

A circulação da exposição pelo Nordeste vai durar até dezembro de 2025. Após deixar Olinda, seguirá para Natal no Rio Grande do Norte, no dia 6 de novembro.

Serviço:

Exposição "Ecologia de Sentidos - Panorama da 3ª Geração da Fotografia da Bahia"

A partir de 11 de setembro; Visitação de terça-feira a domingo, das 9h às 17h

No Centro Cultural Mercado Eufrásio Barbosa (Largo do Varadouro, s/n, Varadouro, Olinda)

Entrada gratuita



