Inclusão Plaza Shopping realiza exposição fotográfica inclusiva a partir desta segunda (26) O projeto, com acesso gratuito, destaca o trabalho do fotógrafo profissional Nicholas Filinkoski, com modelos com deficiência usando looks de festa e vai até o dia 31 deste mês

O Plaza Shopping realiza, a partir desta segunda (26) até o dia 31 de agosto, a exposição “Chique é ser diferente”, em comemoração ao Mês da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla.

A mostra exibe 30 imagens inéditas do fotógrafo profissional Nicholas Filinkoski, que é uma pessoa com Síndrome de Down.

O material está exposto na passarela que conecta o Edifício Garagem ao mall, no piso L3, com acesso gratuito, de segunda a sábado, das 9h às 22h e no domingo, das 12h às 21h.

A iniciativa destaca modelos homens e mulheres com Síndrome de Down, Autismo e deficiências físicas, em ensaio que foi realizado na Livraria Jaqueira do Bairro do Recife, entre junho e agosto deste ano.

“O objetivo da exposição é dar visibilidade a esse público. Os convidados usaram roupas de festa, o que inspirou o título da mostra. Tivemos situações como modelos que não se reconheceram diante da produção que foi executada. Ficaram deslumbradas com a oportunidade de posar em grande estilo e ter aquele momento eternizado”, destaca a mãe de Nicholas, Elena Filinkoski, que também atua como coordenadora do projeto Down+.

Nicholas é formado em Fotografia há quatro anos pela Uninassau e já realizou exposições em vários locais como escolas, shoppings e centros culturais. A moda é uma das suas áreas favoritas para capturar detalhes. Após o encerramento da mostra “Chique é ser diferente”, a ideia é doar o material para acervo dos pais de cada modelo.

Nicholas Filinkoski, fotógrafo da exposição "Chique é ser diferente" | Foto: Divulgação

Serviço:



Exposição fotográfica inclusiva “Chique é ser diferente”, do fotógrafo Nicholas Filinkoski

Quando: a partir desta segunda (26) até 31 de agosto de 2024

Onde: Plaza Shopping, na passarela do piso L3 – que conecta o Edifício Garagem ao mall

Formato: exposição de 30 fotos com pessoas com várias deficiências

Acesso: gratuito

