A- A+

ROCK IN RIO 2024 Ed Sheeran visita escola Grande Rio e interage com os sambistas Atração do Palco Mundo está fazendo imersão na cultura carioca

Autor do hit ''Shape of You'', Ed Sheeran se apresenta à meia-noite desta sexta-feira (20) no Palco Mundo, no Rock in Rio. O astro internacional está aproveitando a passagem pela cidade para conhecer atrações turísticas e se conectar com os fãs brasileiros.



O britânico tem aproveitado para fazer uma imersão na música e na cultura brasileira.

Nos seus stories, o cantor publicou vídeos de sua visita ao barracão da escola de samba Grande Rio na Cidade do Samba, nesta quinta-feira (19). O astro aprendeu a tocar tamborim com os ritmistas da escola e interagiu com os sambistas.

Na quarta-feira (18), ele foi ao Maracanã assistir a partida entre Fluminense e Atlético MG pela Libertadores. O presidente do club, Mario Bittencourt, presenteou Sheeran com uma camisa personalizada e uma rréplica da taça da Libertadores, conquistada pelo time no ano passado.

Veja também

ASSALTO Projota chora ao falar sobre assalto em casa: ''Era difícil de entender. Parecia um pesadelo''