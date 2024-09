A- A+

CELEBRIDADES Entenda por que Ed Sheeran, que toca no Rock in Rio, vive em pé de guerra com os vizinhos Cantor construiu ''piscina selvagem'' e pub em sua propriedade em Suffolk

Acredite: até um astro como Ed Sheeran pode ter problemas com os vizinhos. Ao tabloide britânico The Daily Mail, os vizinhos reclamaram que o cantor britânico costuma nadar em um lago de sua propriedade, que originalmente foi criado para prover um habitat adequado para sapos, tritões e libélulas, e não para a recreação de humanos.



O autor do hit ''The shape of you'' estaria mais interessado em desenvolver um ''estilo de vida selvagem'' do que proteger a ''vida selvagem'', provocou Tony Robinson, um dos vizinhos. Esta semana, porém, a vizinhança está mais tranquila. Se Sheeran for nadar esta semana, será no Rio. À meia-noite desta sexta-feira (20), ele sobe ao Palco Mundo, no Rock in Rio.

Mas voltemos à briga de vizinhos. Sheeran vive com a esposa, Cherry Seaborn em uma propriedade avaliada em £ 3,7 milhões em Suffolk, na Inglaterra. Em 2017, ele conseguiu autorização municipal para construir ali uma ''piscina selvagem'', isto é, um lago, que não podia ser usado para fins recreativos. À época, Sheeran disse que seu objetivo era “apoiar a conservação da natureza”.

Piscinas selvagens custam cerca de £ 120 mil e se tornaram uma tendência entre ricos e famosos que desejam dar um ar mais natural a seus jardins (embora a água desses lagos seja mantida limpa com o auxílio de produtos químicos). O casal David e Victoria Beckham e o ator Dominic West (o Príncipe Charles das últimas temporadas de ''The Crown'') já se renderam à moda.

Em 2019, autoridades municipais chegaram a investigar se, para a fúria dos vizinhos, o lago não estaria sendo usado também para fins recreativos, mas não encontraram evidências. Notaram, porém, que um deque próprio para mergulhos havia sido adicionado à piscina e que ali perto fora erguida uma sauna. Sheeran foi informado de que não tinha autorização para construir a sauna, que teve de ser demolida.

Posteriormente, o músico recorreu e obteve permissão para nadar no lago (o que ele de fato vem fazendo, como atestam suas redes sociais). Mas nem isso acalmou a vizinhança. “Parece que agora Ed faz o que quer”, reclamou um dos vizinhos ao The Daily Mail.

Em geral, as desavenças entre Sheeran e os vizinhos envolvem reclamações sobre reformas. O cantor perdeu uma ação contra Tony Robinson, desejava expandir seu jardim incorporando uma área de mata. Sheeran não queria que a área fosse “domesticada” e acusou o projeto do vizinho de falta de planejamento e artificialidade”. Vários moradores tomaram o lado de Robinson.

Essas brigas vêm de longe. Em 2017, Sheeran foi autorizado a transformar seu celeiro em um pub. No entanto, não tinha permissão para colocar uma placa no local (o que ele efetivamente fez). Os vizinhos, é claro, começaram a reclamar.

Sheeran comprou a propriedade em Suffok em 2012 por cerca de £ 900 mil. Na série “Ed Sheeran: The Sum of it All” (Disney), ele mostra um pouco de seu palácio. A decoração alterna entre o rústico e o escandinavo. Além da piscina selvagem e do pub, o local conta com um estúdio de gravação. Tudo muito adequado para o “estilo de vida selvagem” do cantor.

